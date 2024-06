El ‘Starmus Festival’ vuelve a España tras años de polémica

La polémica por el regreso a España de uno de los eventos científicos y musicales más importantes del mundo, más concretamente a Canarias, ha llegado a su fin tras la confirmación, el 10 de junio, de que el Starmus Festival tendrá lugar en la isla de La Palma en la primavera de 2025, coincidiendo con los 50 años del Instituto Astrofísico de Canarias (IAC) y los 40 del Observatorio Roque de los Muchachos. El evento, que nació en las islas y que por falta de apoyo institucional acabó organizando sus cuatro últimas ediciones en otros países europeos, ha recibido finalmente el visto bueno del Gobierno canario, que ha dado su aprobación definitiva a los tres millones de euros presupuestados por el Gobierno central a finales de 2021 para su celebración. Esta dotación de recursos, con fondos europeos, tuvo que prorrogarse tres veces debido, según sus organizadores, a dificultades que llegaron a poner en riesgo su realización.

La primera noticia de que el Consejo de Gobierno de Canarias autorizaba que grandes figuras de la ciencia, la astronáutica y la música a nivel global visiten España se supo a través de las redes sociales de la consejera de Ciencia, Universidades e Innovación, Migdalia Machín. Llevará el nombre de Starmus Festival La Palma: La isla de las Estrellas.

Para entender qué es el Starmus Festival conviene fijarse en su consejo asesor, donde están figuras como la primatóloga Jane Goodall, la premio nobel Emmanuelle Charpentier, los músicos Brian May, Peter Gabriel y Jean-Michel Jarre, el biólogo británico Richard Dawkins y el co-inventor del Iphone, Tony Fadell, entre otras figuras. En el pasado contó con el apoyo incondicional de personalidades como los ya fallecidos Stephen Hawking, el nobel Harold Kroto o el cosmonauta ruso Alexei Leonov, primer humano en dar un paseo espacial. Todos ellos pasaron por varias de las siete ediciones de un evento que reúne a miles de personas, la mayoría jóvenes, allá donde va y que incluso logró atraer al astronauta Neil Armstrong un año antes de su muerte. Coincidió allí con otro mítico de las misiones Apolo, Bill Anders, autor de la famosa foto Earthrise, que falleció recientemente.

La idea de organizar el Starmus fue del astrofísico Garilk Israelian, del Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC), que cuenta con el especial apoyo del músico de Queen, y también astrofísico, Brian May. Juntos pensaron el nombre (star de estrellas y mus por la música) que querían utilizar para atraer a los jóvenes a gran infinidad de temas científicos y tecnológicos que son explicados por sus protagonistas.

“Estoy muy contento de que vuelva a La Palma. Ahí he pasado muchas noches observando las estrellas, en el Roque de los Muchachos. La isla necesitaba un impulso así tras la erupción volcánica. Tenemos la inversión necesaria, que se gestionará a través de la Fundación Startlight del IAC y había que hacerlo antes de la primavera de 2025 para no perder ese dinero después de las tres prórrogas. Queremos que sea tan puntero como los anteriores y para ello debemos empezar ya a cerrar agendas con las personalidades de primera fila que queremos que estén. No queremos bajar el nivel del Starmus de ninguna manera. En una semana debemos tener traspasados esos fondos ya concedidos para empezar a funcionar. En otro caso sería difícil que se haga realidad”, argumenta su director.

Desde el Gobierno de Canarias, la consejera asegura que el proyecto reforzará la economía de La Palma, cuyo Cabildo se ha empleado a fondo para que se desbloquearan los fondos. El propio gobierno de las islas, tras la edición celebrada en Tenerife en 2014, reconoció que la celebración de este festival había supuesto un retorno de 171 millones de euros para la comunidad autónoma en repercusión mediática a nivel mundial, multiplicando por cientos la inversión pública realizada por esa administración en aquella segunda edición, a la que acudió por vez primera Hawking.

“Siempre hemos intentado superarnos. Este año, en Eslovaquia, implicamos a Jane Goodall, que ha querido ser parte del consejo asesor”, explica Israelian. “Contar con la élite de la ciencia mundial y con artistas como Brian May o Jean-Michel Jarre es también especial. En 2025 se cumplen los 50 años del IAC y los 40 del Roque de los Muchachos. Qué mejor celebración que hacer este evento allí con astrónomos y astronautas de primera fila, aunque también nos volcaremos en otros temas, como la oceanografía, la vulcanología, la contaminación lumínica…”, adelanta el astrofísico.

Desde el IAC hay un compromiso absoluto con Starmus y será su fundación quien reciba el dinero. Desde esta institución científica se trabaja para que la isla bonita consiga ser sede del nuevo telescopio de 30 metros de Estados Unidos, después de que los aborígenes de Hawai no quisieran que se ubicara en Mauna Kea. Rafael Rebolo, su director, reconocía días antes: “Celebrar este gran evento científico y cultural en la isla canaria sería de gran ayuda para presionar en la decisión final, dado que volvería a hablarse de este territorio en los grandes medios de comunicación del mundo”.

Por su parte, Israelian recuerda que desde que salió de España, Starmus ha reunido a decenas de miles de personas en las ediciones, bianuales, celebradas en Noruega (2017), Suiza (2019), Armenia (2022) y Eslovaquia (2024). En este último hubo un concierto de Jean-Michel Jarre, al que acudieron 20.000 personas, y se dio la medalla a la divulgación Stephen Hawking a personas de la talla de David Attemborough o la oceanógrafa Sylvia Earle. En La Palma existe desde 2020 un Paseo de las Estrellas de la Ciencia, único en el mundo, en el que ya están Stephen Hawking, Alekséi Leónov y los nobel Tataaki Kajita y Samuel C. C. Ting. Una nómina que, seguramente, crecerá tras 2025.

Relacionado