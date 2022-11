Frente al Black Friday, los ‘Accionistas del Cambio’

Hoy es el Black Friday, y no puede haber un día más negro para la responsabilidad de un consumo con conciencia. Así que ‘El Asombrario’, en vez de darle bola al exceso, va a centrarse hoy, precisamente hoy, unos días después de la Cumbre del Clima en Egipto –que ni fu ni fa– en los ‘Accionistas del Cambio’. Ese es precisamente el título de un libro recién publicado en el que dos periodistas con amplio recorrido ambiental, Irene Baños y Judit Alonso, entrevistan y sacan lo mejor de ocho ‘accionistas’ (pero no de la Bolsa, sino de la vida). Qué gran palabra ahora que la de activistas –como tantas otras– está degradada de tanto manosearla. Accionistas como Fernando Valladares, Juan Carlos del Olmo (WWF), Eva Saldaña (Greenpeace)…

Estuvimos la semana pasada en la presentación de Accionistas del Cambio (BoldLetters), y entre lo que escuchamos allí y lo que está impreso en el libro, El Asombrario destaca varias reflexiones de cada uno de estos accionistas, llamados a liderar un cambio real frente a esta carrera de la sociedad consumista hasta consumirse ella misma en un agujero muy black (y muy monday).

Fernando Valladares (biólogo, investigador del CSIC y divulgador desde Rebelión Científia): “Me hierve la sangre no llegar a una conclusión sobre cómo gestionar la mentira de los negacionistas, mentiras lanzadas incluso en sede parlamentaria, negando la ciencia para contribuir al ruido, la algarabía, la confusión. No se puede hacer bromas con algo con lo que hay tanto en juego. La ciencia por sí sola no es la solución. La solución ha de ser social y política, pero si se permite incluso la mentira en sede parlamentaria… No sé, no sé cómo gestionar esa mentira, sobre todo cuando hay en juego la vida de millones de personas”. (En clara alusión a la presidenta de la Comunidad de Madrid).

Juantxo López de Uralde (fue director de Greenpeace y fundador del partido verde Equo, ahora diputado en el Congreso por Alianza Verde, dentro del grupo Unidas Podemos): “Los que se muestran como los mayores defensores del mundo rural son los que defienden, a su vez, las cacerías, los toros y un modelo completamente arcaico de producción intensiva, mientras que lo que necesitamos es más agricultura ecológica y regenerativa y una ganadería extensiva”.

Miriam Campos Leirós (maestra, coordinadora de Teachers for Future Spain): “Se trata de educar de otra manera, desde una pedagogía holística. De relacionarnos con la naturaleza, entendiendo sus ritmos, y no solo de explicar lo que es el cambio climático en un libro de texto. Debemos avanzar en una educación eco-social, una pedagogía de la colaboración entre especies interdependientes, y dejar de apostar por una educación de la competitividad y la productividad que no hace más que crear frustraciones”.

Eva Saldaña (bióloga, directora ejecutiva de Greenpeace España): “Tenemos que romper con la idea de que desde el norte global vamos a solucionar todo. Es un error y más cuando no tenemos la capacidad de enfrentarnos al capitalismo. Muchas de las alternativas de futuro posibles al capitalismo, precisamente, nos llegan del Sur global, como, por ejemplo, la práctica del Buen Vivir. Este principio indígena supone una visión del mundo centrada en el ser humano como parte de un entorno natural y social, y pretende que este viva en armonía con su comunidad y la naturaleza, desarrollando una vida digna y en plenitud con el planeta, de manera colectiva”.

Erika Martínez Lizárraga (presidenta de GoiEner, cooperativa energética con sede en Euskadi): “Cada vez hay más gente expulsada de la sociedad y del mercado laboral. El capitalismo en el que vivimos lo mismo te exige con 25 años que tengas 10 años de experiencia, que te expulsa del mercado laboral a los 45. Eso si eres un hombre; a las mujeres, antes. Ahora todo se está polarizando. Tenemos, por una parte, gente que apuesta por modelos como las microcooperativas, pero tenemos, por otra parte, gente que quiere ganar dinero a toda costa, personas que se obsesionan con invertir en criptomonedas o en bolsa o con hacerse ricos con la efímeras profesiones relacionadas con las redes sociales”.

Javier Peña (Comunicador e influencer. Fundador de la plataforma Hope!): “Podemos ser la generación más irresponsable, la que destruyó, a conciencia, los mimbres de la vida en la Tierra o la que protagonizó una transformación transversal de nuestro sistema económico, la mayor evolución social de la historia, y dejó un planeta infinitamente mejor que el que recibió de sus padres. Esto no es un problema ideológico, no puede haber nada más transversal que mantener la estabilidad de los sistemas climáticos de la Tierra”.

Odile Rodríguez de la Fuente (bióloga, escritora y divulgadora científica, hija de un visionario): “Tenemos el don de la conciencia, y parece mentira que sea para ponerla al servicio de aniquilarse a sí misma. El ser humano se encuentra en uno de sus peores momentos existenciales; es nuestra gran oportunidad para recuperarnos. Los momentos clave, como cuando te enamoras, dan vértigo, pero también son muy estimulantes. Soy optimista, pero nos queda mucho sufrimiento por delante. Deberíamos dejar de poner el foco tanto en lo destructivo, y ponerlo más en lo positivo, que te hace reconciliarte con nuestra especie, reconectarnos con nuestra esencia, la naturaleza, tener fe en la Humanidad. Los cambios profundos conllevan el caos antes del surgimiento de lo mejor. Así que nos hace falta mucho entusiasmo, mucha energía y mucha pasión, con toda la fuerza individual y colectiva”.

Juan Carlos del Olmo (biólogo, secretario general de WWF España): “Estamos en un momento decisivo, tenemos que acelerar el paso para cambiar y eso implica sumar a todos los sectores, a los gobiernos, a las empresas, las ciudades, la ciencia y la sociedad. Esa es la filosofía con la que trabajamos. Hay que gritar, pero también susurrar; hay que confrontar, pero también pactar; hay que denunciar, pero también saber felicitar y reconocer los logros para que las cosas avancen. Nos jugamos la calidad de vida, la nuestra y la de los que vienen detrás”.

