‘Óxido’: 10 años de Lichis con el efecto maduración en sus canciones

Bajo el título ‘Óxido’, Lichis nos presenta una selección de parte de su repertorio ya editado, que para la ocasión ha sido reinterpretado en un crudo y elegante formato trío. El disco ha sido grabado a la antigua usanza, o sea, tocando todos a la vez en la sala de grabación, guardando tomas completas. Se cumplen diez años desde que se publicó ‘Modo avión’, así que Lichis ha considerado buena la fecha para darle este nuevo lustre a su cancionero y, de paso, presentar una nueva composición, ‘Superwoman’, y quizá hasta oficializar la relación con la banda que, ya desde hace un tiempo, le acompaña, la Due Country Cavalieri (aka Joe Eceiza y Dani Patillas).

¿En qué te has basado para seleccionar de tu repertorio estas canciones?

No hubo una selección a priori. Reservamos tres días en el estudio y fuimos tocando aquello que nos apetecía en el momento concreto. Se han quedado fuera muchas canciones que nos hubiera gustado grabar. La frescura de la grabación era más importante que las canciones que entraran en ella.

¿Por qué era ahora el momento de hacerlo, de hacer un ‘grandes canciones’ de tu periodo Lichis?

Hemos intentado ser coherentes con la realidad. La mayor parte de nuestro trabajo se circunscribe al formato acústico. Queríamos llevarlo al máximo de recursos armónicos y rítmicos posibles, aunando la posibilidad de hacerlo asumible en términos prácticos. Somos un trío que suena a una banda más completa y dejamos espacio a la improvisación y a tonos nuevos diferentes a los de una banda al uso. Con ello hay una mayor implicación emocional.

Recuperas las canciones en un formato íntimo, reducido, reposado, ¿por qué has querido llevarlas a este estado?

Empecé a dar forma a la idea en la gira junto a Rubén Pozo. Con Joe Eceiza y Dani Patillas llevamos algunos años rodando el formato y quedando, al margen de los directos, más para improvisar y probar cosas nuevas que para ensayar. Nos mantiene con la sensación de pies en el aire y nos exige mucha comunicación, concentración, mucha comunión.

Es un formato trío, te ocupas de la percusión, la guitarra y la voz… Debe de ser todo un desafío estar atento a todo.

He empleado mucho tiempo en prepararme y alcanzar soltura. Mi confianza llegó a quebrarse a veces tras algún directo ,mientras encontraba una cierta regularidad en el tempo que me diera libertad. Ahora empiezo a sentirme muy a gusto y toco al fin con naturalidad.

Estar tocando (en tu caso guitarra con las manos y percusión con las piernas) y cantando y grabando…, ¿te has sentido bien al escucharte luego, sobre todo al cantar?

Me ha sorprendido bastante el resultado de la voz. Creo haber estado mejor que en cualquier otro disco. Es diferente cantar mientras ejecutas otros instrumentos, siempre había grabado mis voces por separado.

¿Hay algún grupo o disco de cabecera que te haya iluminado a la hora de plantear y realizar esta grabación?

Muchas grabaciones de Beck, Giant Sand, Tom Waits, Calexico, John Mellancamp, Rick Rubin…

¿Por qué lo has titulado ‘Óxido’?

Por celebrar el efecto del paso del tiempo, en la vida, en nuestro físico, en las canciones, etc… Por la utilización de sonidos crudos y tomas sin procesar ni cuantificar. Por la intención de escuchar el aire, la atmósfera vibrando, su efecto sobre el metal y la madera.

Dime las cualidades que más destacas de quienes te acompañan en la grabación, bueno, y en directo: Dani Patillas y Joe Eceiza.

Hay una conexión personal muy fuerte, nos sentimos juntos muy a gusto y eso facilita todo lo demás. Son inquietos y siempre tienen hambre de aprender y atreverse a hacer cosas distintas. Tienen el culo muy pelado, pero sin rastro de resabio y amargura. Artistas de pies a cabeza, que son un inmerecido regalo para mí.

Hay en el repertorio una canción nueva, ‘Superwoman’, ¿por qué está aquí?, ¿algún motivo concreto?

La teníamos en pinzas y quisimos grabarla con la presión de los últimos momentos disponibles en el estudio. Presión y frescura. Incluimos también Se vienen cositas, que grabamos hace un año. Cierra el disco por ser una de las favoritas de los tres y por reflejar un sentir y un significado especiales.

Reviviste a La Cabra Mecánica por su 25 aniversario y el éxito fue espectacular…, ¿sospechabas que iba a ser así?

En absoluto. Ver, además de gente de la de antes, un montón de gente nueva y joven cantando y reivindicando canciones mucho más allá de las tópicas ya celebradas, y ver en ocasiones más gente que en nuestra época pasada, no lo esperaba.

En este preciso momento, ¿La Cabra sigue en activo en paralelo a Lichis, das bolos con La Cabra actualmente?

Vamos a dejarlo fluir un tiempo y a abrir la puerta creativa a nuevas canciones.

Me imagino que no venía a cuento meterse en el repertorio de La Cabra, pero ¿harías esto mismo que has hecho con las canciones de Lichis, pero con una selección de las canciones de La Cabra?

Con La Cabra me seduce más la idea de un nuevo disco que de otra revisitación.

Hace poco ha salido un libro de conversaciones… ¿Cómo ha sido la experiencia?, ¿qué te ha parecido el resultado?

Lo necesitaba y que África Egido fuera la responsable ha sido la clave para contar lo que debía contarse, lo importante.

¿Consumes este tipo de libros, te gusta saber de tus ídolos? Recomienda de paso alguno.

Hay muchos. El Sonido de los Beatles. Cosas que los nietos deben saber. Hay mucha buena literatura en este campo.

Tú siempre has sido muy de escribir e implicarte en las letras…, ¿no te has planteado alguna vez sacar un libro de poemas o relatos?

Mi retirada del oficio musical se acerca. Quiero hacer un último sprint creativo estos últimos años. En él incluyo escribir una novela, una aspiración pendiente desde mi temprana adolescencia. Lo haré por puro disfrute.

Relacionado