Más de 100 fotógrafos recaudan fondos para salvar los parques africanos

Ya han recaudado más de 1,7 millones de euros desde que decidieron poner en marcha esta iniciativa en 2020. La han llamado ‘Prints for Wildlife’, algo así como ‘copias por la vida salvaje’, y supone la unión de más 100 fotógrafos de todo el planeta para proteger más de 30 millones de hectáreas de parques naturales en África. Casi la mitad de la masa terrestre del continente africano está sufriendo, casi como ningún otro, la degradación y los efectos de pérdida de biodiversidad derivada de la crisis climática. Es algo que los gobernantes de todo el planeta saben, pero que está lejos de encontrar una solución. Quedan cuatro días para ayudarles en la edición 2022 de este gran proyecto.

África no solo es uno de los tesoros biológicos del planeta, es además el maravilloso estudio fotográfico natural de cientos de fotógrafos de naturaleza profesionales de todo el mundo. Es lógico que quieran defender no solo los prodigios que han retratado sus cámaras durante años, sino también su modo de vida.

La iniciativa Prints for Wildlife se lanzó en 2020 como respuesta a los devastadores efectos que la pandemia del COVID-19 produjo en las comunidades y áreas salvajes de África. La idea era sencilla. Cada uno de los fotógrafos pone a disposición de cualquiera que quiera colaborar copias de algunas de sus fotografías más icónicas a precios asequibles durante un mes al año. La respuesta mundial durante 2020 y 2021 ha sido espectacular: una recaudación de 1,75 millones de euros mediante la venta de más de 15.000 copias de espectaculares fotografías. Simbiosis perfecta. El comprador se lleva una auténtica obra de arte y los creadores de estas imágenes contribuyen a defender ese hábitat que les permite ganarse la vida.

Los fundadores de Prints for Wildlife son los fotógrafos Marion Payr y Pie Aerts; ellos explican así las bases reales de su proyecto junto a African Parks, una de las mayores ONGs del continente, una organización sin ánimo de lucro que gestiona 22 parques en 12 países de África: “La clave de la conservación es situar a la gente en el centro de la solución. Esto se logra a través de programas comunitarios que apoyen la salud, la educación, la seguridad laboral y los medios de vida sostenible. Creemos en un enfoque de protección basado en la comunidad. Se trata de generar lugares seguros donde la vida silvestre y las personas que allí habitan puedan crecer y desarrollarse”.

Nos facilitan datos del impacto de la campaña de 2021: 147.685 personas recibieron diferentes tratamientos sanitarios en los alrededores de los parques. Se construyeron 187 colegios y se dieron 958 becas escolares. Se lograron 3.788 contratos de trabajo a tiempo completo. Entre ellos, se contrató a 1.328 guardas para velar por la seguridad no solo de las zonas protegidas, sino de las personas que habitan en ellas. Se decomisaron 28’4 toneladas de productos ilegales relacionados con el furtivismo y la vida salvaje. Y nada menos que 13.842 elefantes, 7.585 gorilas y 2.152 chimpancés gozan de protección gracias a la recaudación del año pasado.

Prints for Wildlife posee una potentísima página web en la que no sólo se puede acceder a la compra de las fotografías. Además, realizan una labor divulgativa espectacular con webinares de algunos de los fotógrafos y fotógrafas involucrados en el proyecto, que ofrecen valiosas claves de educación ambiental y preservación de la vida salvaje. En estos encuentros se puede aumentar la información biográfica de cada uno de estos profesionales de la fotografía y comprender cómo su trabajo contribuye a la conservación de la vida salvaje. También se puede tener acceso a las anécdotas que esconde cada una de las fotografías que se venden o simplemente hacer preguntas a los profesionales. Un vídeo de cada una de estas reuniones online está accesible gratuitamente para aquellos que no pudieron asistir en directo.

Solo tienes que darte prisa si quieres colaborar en la recaudación de este año. La compra se termina el próximo domingo, 25 de septiembre. Es más que probable que el año que viene la iniciativa vuelva a reactivarse por cuarto año consecutivo. Resulta interesante seguir tanto a Prints for Wildlife como a African Parks en sus redes sociales para estar al tanto de todas sus iniciativas y admirar, aunque sea desde el salón de casa, el maravilloso impacto de su trabajo.

