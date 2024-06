12 súper libros con elefantes, pájaros toc, abuelas y ‘mamamigas’

Un año más, coincidiendo con la Feria del Libro de Madrid, en ‘El Asombrario’ os traemos la lista más esperada y fantástica de recomendaciones para las nuevas generaciones: 12 libros, álbumes ilustrados, para que niñas y niños disfruten de aventuras, risas e imaginación en torno al libro en compañía de elefantes, abuelas, pájaros toc, tigres, perritos y ‘mamamigas’.

‘Bubú y sus amigos’. Yoon Sum Park. A Fin de Cuentos.

Qué bueno es tener grandes amigos y una gran imaginación que te permita hacer todo posible con ellos. Con estos dos ingredientes puedes hacer aparecer duendes, abrir puertas mágicas que te lleven a lugares fantásticos, perderte dentro de un espejo e incluso que tus viejos calcetines se pongan a jugar en la nieve. Y todo eso lo vas a encontrar en este cómic con cinco grandes aventuras disparatadas protagonizadas por el adorable perrito de Antón, Bubú.

‘Nowhere girl’. Magali Le Huche. Traducción de María Serna. Galimatazo.

Esta es la historia de Magali, que tiene 11 años y a la que le gustan los Beatles, que vive en los años 90 y está perdida entre la infancia que está a punto de abandonar y la adolescencia que no le acaba de llegar. Magali tiene que empezar la Secundaria después de un gran verano, con grandes expectativas, pero se encuentra perdida. Sin poder evitarlo, Magali desarrolla un profundo miedo al fracaso, a la escuela, a la gente y a su cuerpo cambiante. A partir de ahí se empezará a refugiar en el universo paralelo de los Beatles, que le ayudará a encontrarse a sí misma y volver a sentirse bien.

‘Mamamigas’. Paula González y José Carlos Andrés. Ilustrado por Anna Font. NubeOcho.

Mucho antes de que existieran los libros y mucho antes de que se empezaran a escribir las historias, estoy seguro de que fueron las madres las primeras en inventar historias para dormir a sus hijos o para tenerlos entretenidos en las largas noches de invierno. Y mucho antes de que José Carlos Andrés se pusiera a escribir historias, escuchó primero las historias inventadas de Paula González. La historia de su problema constante de tener la pechera llena siempre de migas y de la solución infalible que inventó para solucionar dicho problema. ¿Qué?, ¿la quieres escuchar? Pues este libro te tendrás que leer. Gracias, Paula, y gracias a todas las mamamigas que inventaron un día historias para hacernos sentir queridos.

‘Más pequeñas historias’. Miguel Tanco. Libre Albedrío.

¡Que empiece la fiesta! Gracias a este libro lo vamos a conseguir, pues es la hora de empezar a contar historias, de encontrarnos con los amigos, de colgarnos de las nubes y perdernos por los prados… Miguel Tanco se fija en lo concreto y en lo cotidiano para descubrirnos un universo que, si vas deprisa, pasa desapercibido. Es hora de pararse, de encontrar la poesía en esas nubes, en ese prodigioso mundo de la infancia. Este libro lleno de humor e imaginación es ideal para inventar y pararse a disfrutar.

‘¡Elefante a la vista!’. Juan Arjona y Giovanni Colaneri. A Buen Paso.

Observa bien a tu alrededor cuando el aburrimiento te desborde o cuando la alegría no te alcance. Hay algo a tu alrededor que se esconde delante de tus narizotas, que no ves y al que le palpita el corazón unas 25 veces por minuto. ¿No te habías dada cuenta? Pues espabila, que el mundo está lleno de elefantes escondidos por todas partes. ¿Que estás muy dormido y no los encuentras? No te preocupes. Este libro incluye un localizador de elefantes a media distancia. ¿Encontrarás a algún elefante en la Feria del Libro de Madrid? ¿O son más de esconderse en el cuarto de baño?

‘Apetito de Elefante’. Éric Battut. Libros del Zorro Rojo.

Otra historia de elefantes que encontrar en esta Feria del Libro. Ahora tienes que fijarte bien en las telas de araña, y es que a los elefantes, no se sabe muy bien por qué, les encanta columpiarse en ellas. Ya lo decía la canción… Una buena mañana la señora Araña pilla a un elefante en su tela de araña y decide merendárselo. Pero nada es más difícil que intentar merendarse a un elefante mientras se balancea.

‘¡Vamos, Kika!’. Marie Mirgaine. Ediciones Ekaré.

No hay dueño más despistado que el de la pobre perra Kika. Cada tarde, Kika sale a pasear con su humano, pero este no parece darse cuenta de las aventuras que en cada paseo vive su Kika. Y es que el humano Julián no solo sale a pasear con su perra, pero es un misterio que solo el lector descubrirá. Al despistado de Julián es mejor no decirle nada, pues se puede asustar.

‘La canción del pájaro toc’. Fran Pintadera y Anna Font. Akiara.

Le gusta la madera. También le gusta volar. Pero el pájaro toc vive encerrado en una jaula de metal. No podemos pasar por las casetas de la Feria sin pararnos y repostar energía para el alma. Seguimos necesitando de la poesía para crecer y gracias a este libro lleno de versos sobre la libertad y su contagioso poder, podremos romper la jaula donde vive el pobre pájaro toc.

‘Abuela, nieto y burro’. Caxoto y Cinta Arribas. Triqueta verde.

En esta selección también hay espacio para los cuentos tradicionales, esos que las madres se inventaron mucho antes de que existieran los libros de los que ahora disfrutamos. Este en concreto está escrito por Caxoto y procede de la tradición oral. Abuela, nieto y burro son tres personajes y una historia en familia. Donde aprendemos que lo realmente importante es no hacer caso a lo que digan los demás.

‘Tigre’. Jan Jutte. Editorial EntreDos.

Vamos a disfrutar ahora de esta historia vintage que se reedita este año y que tenemos la suerte de volver a recuperar gracias a editoriales que apuestan por devolvernos historias escritas hace mucho. Doña Josefina se fue un buen día de paseo por el bosque y allí se encontró con algo inesperado, un tigre. Un tigre que se convierte en un compañero ideal e inseparable… hasta el día en el que empieza a echar de menos la selva…

‘Un pez es un pez’. Leo Lionni. Traducción de Xosé Manuel González. Kalandraka.

Un pez es un pez y una rana es una rana; eso no hace falta que nos lo diga ningún libro. Pero para una rana viajera los pájaros son de colores y las vacas son como son, pero para un pobre pez que no ha salido nunca de su charca… Los pájaros son de colores, pero con escamas, y las vacas son como son, pero también tienen escamas y branquias… Cansado el pequeño pez de verlo todo con su visión de charca, pensó que ya había llegado el momento de que él también podía ver mundo. Pero para un pez el mundo fuera de su charca es seco y caliente y nada amigable…

‘La hacedora de barcos’. Nono Granero. Diego Pun Ediciones.

Los sueños están hechos de pequeñas y grandes proezas; aunque parezcan imposibles, a veces se hacen realidad. Gema vio la imagen de un barco por primera vez en la escuela y desde ese momento quedó fascinada. Pero cuando vives en las montañas y el mar está muy, pero que muy lejos, es difícil poder admirarlos, a no ser que te dé por hacer barcos que llenen todo el campo donde vives y que esta tarea le dé sentido a tu vida y te pueda ayudar cuando menos te lo esperas…

Relacionado