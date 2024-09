82 enormes fotos de deporte que te conmoverán en El Retiro

Vemos a unos hombres jugando al fútbol (el deporte más popular del mundo, con 5.000 millones de seguidores) en el Delta del Okavango, en Botsuana, en 2016. Vemos al rey español Alfonso XIII, a caballo saltando una barrera en 1928. Son la primera y la última de la serie de 82 fascinantes fotografías en gran formato que National Geographic ha desplegado en el Parque del Retiro de Madrid, que celebran el Año Olímpico y que pueden contemplarse de forma gratuita hasta el 1 de diciembre.

Entre medias de esas dos imágenes vemos una carrera de caballos en Tíbet, un festival de equitación en Mongolia, niños huérfanos del genocidio ruandés de 1994 jugando al voleibol, la alegría de unas monjas novicias jugando al voleibol en un monasterio peruano en 1998, la testosterona de unos hombres compitiendo en el Calcio Fiorentino –deporte tradicional italiano que mezcla rugby, fútbol y lucha libre–, un adolescente bailando breakdance (admitido por primera vez como disciplina olímpica en los Juegos de París de este verano, junto al skate, el surf y la escalada deportiva) en Yemen en 2012.

Vemos una carrera de las Olimpiadas Masái –que se celebran cada dos años desde 2012–, la travesía de unos montañeros por la capa de hielo antártico, un equipo de supervivientes de cáncer de mama practicando el barco-dragón en EE UU, dos hombres zambulléndose en La Piscina del Diablo –una piscina natural situada en la cima de las cataratas Victoria, en Zambia–.

Vemos un high-liner, un hombre que parece caminar sobre las nubes al atravesar sobre una cuerda tensada a gran altura dos acantilados sobre Río de Janeiro.

Son parte de la exposición Historias de Deporte, 82 fotografías en gran formato desplegadas en acordeón en el Paseo del Duque de Fernán Núñez del Retiro (donde la Feria del Libro, frente al Florida Park), con la colaboración del Ayuntamiento de Madrid. Imágenes captadas por los extraordinarios fotógrafos de National Geographic, desde el norteamericano Ira Block, que colabora con National Geographic desde los años 70; hasta el atleta y director de cine Jimmy Chin, el famoso Keith Ladzinski y el español Tino Soriano, que aporta dos tomas.

Paloma Martín, directora de programación de National Geographic en España, comentó en la presentación a la prensa el lunes que la selección no había sido nada fácil, pero que habían intentado mostrar la mayor representatividad, por deportes y territorios, y sobre todo buscando historias de superación y esfuerzo, de convivencia y solidaridad, historias de la gente más que de competiciones profesionales o de récord. De ahí que no se hayan olvidado de incluir imágenes de deportistas con discapacidades y que podamos disfrutar instantáneas de todos los continentes. España está representada al final del gigantesco desplegable con varias imágenes de deportes autóctonos, como los castellers de Cataluña y las traineras y levantamiento de piedras de Euskadi; la exposición concluye de una forma más real que realista, con el salto a caballo del rey Alfonso XIII.

Entre todas ellas, la periodista Paloma del Río (que se hizo famosa comentando las disciplinas olímpicas más minoritarias en TVE y que ejerce de embajadora de la exposición) destacó que las fotos que más le impresionan son las de escalada libre, sin equipación ni medidas de seguridad –“a pelo, es que por no llevar no llevan ni camiseta”– desafiando la gravedad por escarpadas alturas que producen vértigo con solo mirarlas. Y añadió: “Como periodista deportiva he vivido el deporte desde el punto de vista competitivo y he visto fotos preciosas en las que se reflejaba el esfuerzo, la acción, la alegría por el éxito o la tristeza por la derrota, pero siempre había un punto de vista más allá: el deporte como actividad social y cultural. En esta exposición vemos competición, alegría, deporte, cultura, ocio, naturaleza, tradición…”.

En fin, toda una secuencia de fotografías en un recorrido de 200 metros para disfrutar de paisajes y cuerpos, animar el espíritu y alegrar la vista, especialmente con aquellas que recogen momentos de natación, surf y rugby. Imágenes tomadas desde 1880 hasta 2021; la más antigua recoge la práctica de esgrima al estilo antiguo en Japón.

