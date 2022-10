Aire Libre Octubre: aves migratorias, sillas gigantes y gastrobotánica

Ver a una collalba en un acantilado de Cantabria y en un descampado de la ciudad de Madrid. Hace tiempo que las aves no protagonizan nuestro ‘Aire Libre’, y eso no puede ser. Con la pasión y emoción que me transmiten. Por eso las traigo este mes aquí, para contemplar los últimos pasos de aves, sobre todo pequeñas, que haciendo un esfuerzo sublime parten del norte y centro de Europa para pasar nuestro invierno en zonas menos frías, sobre todo de África. Así hace la collalba gris, pero también el papamoscas cerrojillo, el colirrojo real o el mosquitero musical. Además, nos vamos a recorrer la península Ibérica, de Asturias a Barbate (Cádiz), con un desvío hacia el interior de Castellón y Girona para disfrutar con sus paisajes naturales mezclando artesanía, gastronomía y arquitectura tradicionales, y hasta literatura, cine y danza.

Sus nombres son pura poesía: collalba gris, papamoscas cerrojillo, colirrojo real, mosquitero musical, lavandera boyera, tarabilla norteña, curruca zarcera… Para el 99% de las personas que se topan con ellas –porque os topáis mucho con ellas, incluso en zonas urbanas– pasan por gorriones, como toda ave que no supera los quince centímetros y no destaca notoriamente con un rojo, un verde o un azul en sus plumajes. Encima ahora andan con libreas en eclipse, tras concluir la época de celo y reproducción, perdiendo, como en el caso de las lavanderas boyeras, su amarillo más acusado. Aun así, siguen manteniendo un plumaje diferenciador y bello, ensalzado por vuelos, saltos, cantos y búsqueda de comida incesante, muy incesante.

Estamos en los últimos días del paso migratorio de todas las especies mencionadas. Muchos ejemplares, tras partir de sus moradas veraniegas del centro y norte de Europa (también del norte de la península Ibérica), hacen escala en España, en cualquier zona con vegetación, densa o escasa. Su parada es meramente culinaria, para reponer fuerzas de cara al resto de su viaje hacia tierras africanas, especialmente capturando invertebrados, pura proteína animal. Eso las hace estar muy despiertas, muy activas, y facilita su avistamiento. ¿Dónde se las puede ver? Como comento al principio, a la collalba gris la he visto por estas fechas, tanto posada en un acantilado de Liencres, en Cantabria, como en un descampado del distrito de Villaverde, en la ciudad de Madrid.

Si tiramos de los anuarios ornitológicos provinciales, muchos de ellos elaborados por grupos locales de la Sociedad Española de Ornitología (SEO/BirdLife), vemos citas de otros años de la propia collalba gris el 12 de octubre con varios ejemplares en las costa de La Maruca, a menos de diez kilómetros de Liencres; de una concentración de un centenar de lavanderas boyeras (eso debió ser espectacular) en la misma fecha (12 de octubre) en la desembocadura del río Guadalfeo, en Granada; o de tres mosquiteros musicales el 21 de octubre en el parque Enrique Tierno Galván de Madrid. Que seguimos con esa carencia de saber distinguir un gorrión de un mosquitero musical, pues a apuntarse a los cursos, talleres y/o excursiones que organizan durante este mes la propia SEO/BirdLife... u otras entidades expertas como Numenius. Nature in Context y Visit Natura, que durante el otoño han diseñado un programa de pajareo por el interior de la provincia de Valencia en colaboración con València Turisme.

Siete sillas gigantes

No salimos de la Comunidad Valenciana, porque los siete municipios que componen La Plana de L’Arc, en Castellón, están en estos momentos embarcados en un proyecto artístico y artesanal (Vía Set Caderes) con participación colectiva, que tendrá su culmen el 15 de octubre en la plaza Els Hostals de Cabanes. Consiste en tejer y montar siete sillas gigantes a partir de la idea de dos artistas: Carlos Jiménez y Pilar Balsalobre, del estudio photoAlquimia. “Siete sillas de madera gigantes, cada una de un color del arco iris, con siete caminos del alma y las huellas de los siete árboles marcados en sus respaldos”, resumen desde el proyecto. La exposición de las sillas en Cabanes el 15 de octubre –único día que se podrán ver juntas– se acompañará de talleres, música y visitas guiadas. Luego, las obras partirán hacia un “lugar mágico y definitivo” en tierras de Benlloc, Cabanes, Les Coves de Vinromà, La Torre d’en Doménec, Vall d’Alba, Vilafamés y Vilanova d’Alcolea.

El renacer de La Janda, en Barbate

Por las mismas fechas, del 14 al 16 de octubre, Barbate, en Cádiz, se convertirá en “el centro de la conservación de la naturaleza y del arte en España”. Así lo afirman desde Iniciativa Natura y el Ayuntamiento de Barbate, organizadores del Festival Natura, con el subtítulo de El renacer de La Janda. Daría mucho para escribir sobre esta antigua laguna, que antes de su desecación formaba el humedal más extenso de España, superando las 4.000 hectáreas y siendo punto de referencia precisamente para muchas aves migratorias, que paraban a descansar y comer antes de retomar los últimos tramos de sus viajes hasta el continente africano. Lógicamente, en el programa del festival no faltarán rutas ornitológicas hacia lo que queda de La Janda, y también para contemplar la migración otoñal en el estrecho de Gibraltar, que se sumarán a salidas para el avistamiento de cetáceos. La parte artística vendrá de la mano de exposiciones, exhibiciones y talleres sobre pintura, grafiti, música, cine o escultura.

Baño de bosque, musicoterapia y gastrobotánica en Ponga

Una semana antes, en este finde que comienza hoy mismo, la unión festiva y participativa de arte y naturaleza tendrá lugar en el Concejo de Ponga (Asturias), con la celebración de la segunda edición de Bosquegrafíes. De entrada, para mí, los concejos de Ponga y Piloña son la antesala occidental perfecta de los Picos de Europa, y el valle del río Ponga, hasta su desembocadura en el Sella, uno de sus paisajes más espectaculares. Precisamente, las actividades principales de Bosquegrafíes tendrán lugar junto al río Ponga, justo en el lugar que otro río, el Taranes, le entrega sus aguas. Si con este marco, encima, te das un baño de bosque junto a la guía Alicia Andrés, una sesión de musicoterapia con Sara Añino y sendos talleres de gastrobotánica con Amanda Bataller y de elaboración de un cuaderno de campo con Ester García, la experiencia roza la gloria.

De Fuentes de Narcea a La Garrotxa

Para terminar, tiro de dos recomendaciones de una página web de fiar, Soy Ecoturista, de la Asociación de Ecoturismo de España. El primer destino se mantiene en Asturias, aunque en el otro extremo de la provincia, al oeste, en Fuentes del Narcea. Aquí, aparte de disfrutar con la biodiversidad presente –también sobre todo fluvial– en el Parque Natural de las Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias, Ecoagrotours organiza para el puente del 29 de octubre al 1 de noviembre un taller –incluye alojamiento con pensión completa– en torno a la lana de la oveja asturiana xalda, que se completa con otro de pan en horno de leña.

La otra propuesta, del 28 al 31 de octubre, tiene como escenario otro de esos paisajes que se te clavan en la memoria: el Parque Natural de la Zona Volcánica de La Garrotxa (Girona). En este caso Trescalia invita a visitar una parte de los cuarenta volcanes que forman esta zona –algunos envueltos en hayedos ahora en su plenitud otoñal– a través de tres rutas senderistas guiadas.

