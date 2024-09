Aire Libre Otoño: Viñedos y pajareo, grullas y abedules

Arranca este fin de semana el otoño y os invitamos a conocer y disfrutar en vivo y en directo las muy variadas ofertas turísticas en torno a los viñedos, que en esta estación muestran todo su esplendor. Desde La Rioja Alavesa al valle del Vinalopó alicantino. Estamos también a punto de celebrar el Día de las Aves y ya hay propuestas que unen ambas experiencias: enoturismo y pajareo. Y, claro, entre lo más vivo y atractivo del otoño, no pueden faltar las grullas que llegan del centro y norte de Europa y abedules de un amarillo encendido.

España es uno de los principales productores mundiales tanto de vino como de uva de mesa. Según explican desde la Federación Española de Enología, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) comunicó a la Comisión Europea en 2023 una producción para España entre vino y mosto de 34,2 millones de hectolitros, es decir, 3.420 millones de litros, más de mil piscinas olímpicas. El MAPA también informa que en 2022 se recogieron en España 292.000 toneladas de uva de mesa, la gran mayoría repartidas entre las provincias de Murcia (180.000) y Alicante (97.000). Vino y uvas son dos estrellas de la agricultura mediterránea que se deben conocer más en profundidad.

Entre agosto y septiembre comienza la campaña de recogida de las uvas, que se prolongan incluso hasta diciembre, sobre todo de cara a aquellas que nos comeremos en las campanadas de Fin de Año. En torno a la vendimia –para la uva de vino– y la cosecha –para la uva de mesa– y su pisado, limpieza, resto de procesado, catas y degustaciones se organiza una amplísima oferta turística que se puede consultar en el portal Turismodevino.com, en los de las diferentes denominaciones de origen o incluso en los de turismo de ayuntamientos y comunidades autónomas.

Del vino a la uva de mesa embolsada

Un buen ejemplo es La Rioja Alavesa, donde algunas bodegas ofrecen visitas completas, de la viña al vino. Sin embargo, no está la cosa tan madura en cuanto al turismo y las viñas con las uvas de mesa. Una de las razones es que de un total de 924.444 hectáreas dedicadas al viñedo en España, 905.979 se destinan a producir vino y solo 15.246 a uva de mesa. No obstante, nos introducimos en el valle del Vinalopó, cuna de la uva de mesa embolsada. Allí se utiliza una técnica de cultivo y conservación ancestrales, que retrasa la maduración de la uva de la variedad Aledo y consigue que llegue fresca a diciembre. A finales de noviembre, el Ayuntamiento de Novelda organiza una visita guiada a viñedos y una empresa de envasado de uva, además de a una bodega y una cata de vinos. Tours Mediterráneo organiza también visitas por esta localidad alicantina, donde, aparte de reparar en esta particular forma de cultivo, ilustran sobre una de las villas modernistas más importantes de la Comunidad Valenciana.

Pajareo y enoturismo

Y no salimos de esta comunidad, porque a las puertas del Día Mundial de las Aves, que se celebra el primer fin de semana de octubre, qué mejor que aunar pajareo y enoturismo de la mano de Numenius. Se trata de una empresa de contrastada valía en el mundo de la observación de aves que organiza la experiencia Birds & Wines en las Hoces del Cabriel y el Alto Turia en Valencia, la Sierra de Mariola en Alicante y el Prat de Cabanes-Torreblanca en Castellón. Se puede contratar una jornada, escapadas de fin de semana o viajes a medida para disfrutar de este maridaje de aves y vino “con bodegueros que cultivan viñedos y elaboran vino de forma respetuosa con el medio ambiente y la biodiversidad”, señalan desde Numenius.

En cuanto a las aves, Numenius añade que se observan “desde las grandes rapaces como el buitre leonado, el águila real, el águila perdicera o el recientemente reintroducido quebrantahuesos a especies acuáticas que utilizan los humedales costeros como el Parc Natural del Prat de Cabanes-Torreblanca o los cauces de los ríos mejor conservados del este peninsular, como el Cabriel o el curso alto del Turia”.

Seguimos en la Comunidad Valenciana porque el Clot de Galvany (6 de octubre) y el pantano de El Hondo (13 de octubre), en la provincia de Alicante, y la Albufera de Valencia (6 de octubre) acogen tres de las decenas de citas enmarcadas en el Día de las Aves y que se reparten por toda España.

Día de las Aves y voluntariado en ríos

Como cada año, la Sociedad Española de Ornitología (SEO/BirdLife) aglutina en su página web todas estas propuestas, que parten de muy diversas asociaciones y administraciones y se concretan en puntos de información u observación, itinerarios guiados, talleres, juegos infantiles, anillamiento científico, proyecciones, exposiciones, etcétera. Una de estas actividades, organizada el 5 de octubre por el Instituto Alavés de la Naturaleza-Arabako Natur Institutua, tendrá lugar en el estuario costero del río Oka, en Bizkaia, en la Reserva de la Biosfera de Urdaibai. Una excelente localización para disfrutar con la migración e invernada de aves acuáticas y sumarse a SEO/BirdLife y otras ONG y asociaciones vecinales en su campaña para que el Museo Guggenheim no construya en este espacio natural una nueva sede.

Entre las actividades dentro del Día de las Aves, algunas de las cuales van más allá del primer fin de semana de octubre y tienen que ver con el voluntariado y la ciencia ciudadana. Es algo a lo que anima también Red Cambera con su Proyecto Ríos. Se trata de un proyecto conjunto con la Associació Hàbitats de Catalunya que fomenta el acercamiento de las personas a los ríos de Cantabria y su entorno para lograr que se conozcan y valoren más los ecosistemas fluviales y se involucren en mayor medida en su conservación y mejora.

La intención es que las personas voluntarias participen en octubre en una nueva campaña de ciencia ciudadana para el estudio de los ríos de la región, algo que Red Cambera lleva a cabo desde 2008. Casi un centenar de grupos se encargarán de muestrear el estado de salud de distintos tramos fluviales distribuidos por todas las cuencas hidrográficas del territorio cántabro. Antes del inicio de la campaña de muestreo, Red Cambera formará a las personas inscritas a través de un taller práctico, donde conocerán de primera mano la metodología de toma de datos empleada y se les dotará de un kit de inspección de ríos.

Abedulares y grullas

Últimos apuntes para no dejar pasar momentos estelares del otoño al aire libre. Ya que estamos en Cantabria, y que por ejemplo Red Cambera también trabaja en la eliminación de plantas invasoras en el río Asón, nos acercamos a las fuentes de este río, al Parque Natural de los Collados del Asón. Ya buscaremos un Aire Libre más extenso para hablar y recomendar abedulares, pero de momento, y en pleno otoño, nos quedamos con los que forman la primera línea cromática de amarillo intenso en la base de la Sierra Helguera, antes de que las hayas se adueñen del paisaje en el siguiente piso. Como siempre, un paso previo por el centro de interpretación del parque, en La Gándara de Soba, o en el Centro Ictiológico de Arredondo ayuda a orientarse mejor, además de estar al tanto de las visitas guiadas que organizan, incluida una el 6 de octubre.

Para más adelante, a principios de noviembre, queda lo de compartir otros momentos otoñales con unas visitantes de postín, las grullas comunes. El centro de interpretación de la Reserva Natural Dirigida de la Laguna de Gallocanta (Zaragoza) organiza varias visitas para observarlas dentro del programa De ruta con las grullas.

Y ya en diciembre, el sábado 7, estará todo dispuesto para una nueva edición del Festival de las grullas en el Parque Periurbano de Conservación y Ocio Moheda Alta de Navalvillar de Pela, en Badajoz. Auténtica fiesta de bienvenida para unas zancudas que eligen las dehesas extremeñas como principal destino de su invernada en la península.

Relacionado