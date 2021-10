Vuelve Another Way Film Festival, películas con alma de activismo ambiental

El Another Way Film Festival nos convoca un año más en Madrid a las salas de cine para sumergirnos en esa otra mirada al mundo a la que suelen ser ajenas las grandes pantallas pero que forman parte de nuestra historia humana. Del 21 (el próximo jueves) al 28 de octubre, un total de 37 producciones entre documentales, ficción y cortometrajes, la mayoría de estreno, nos invitan a acercarnos a algunas de esas historias de activismo ambiental que, aunque ocurran a miles de kilómetros, nos acaban tocando muy de cerca.

“Es un festival con alma de activista”, nos dice su creadora y directora, Marta García Larriu, que cumple en esta edición siete años de empeño en una convocatoria que no deja de crecer. Para la ocasión, y por vez primera, el festival se inaugurará a la vez en 10 ciudades de toda España con la proyección del documental Dear Future Children sobre tres adolescentes de tres países –Uganda, Chile y Hong-Kong– empeñadas en la lucha ambiental. “Esta expansión fuera de Madrid ha sido posible gracias al apoyo de Greenpeace y ojalá sea el primer paso para que el festival pueda repetirse entero de forma presencial en otras ciudades en futuras convocatorias”, comenta García Larriu. Eso sí, este año el completo si podrá verse on line a través de la plataforma Filmin o de la web del Another Way Film durante los días que dure el festival.

En Madrid, siete salas acogerán una esmerada selección de producciones en las que la defensa de la naturaleza, la biodiversidad y la vida humana en contacto con otras especies conforman un vendaval que sacude las conciencias, en ocasiones con testimonios que nos muestran la realidad con toda su crudeza, y otras veces apuntando hacia esa salida que ofrecen las soluciones, posibles para casi todo, a falta de apostar por ellas. No en vano el lema de su cartel este 2021 es: Aunemos esperanzas.

En la Sección Oficial, se presentan 11 documentales, siete de total estreno en España y el resto recientes; y en la Sección Impacto, otros seis títulos que, si bien han tenido ya alguna distribución internacional, no ha sido importante. Los 17 compiten por el Premio Odisea del Jurado, dotado con 3.500 euros. Para la directora, lo importante “no es tanto la temática como la calidad, que es lo primordial para escoger entre lo que se presenta a la convocatoria y lo que buscamos por otro lado”.

Sí llama la atención la escasa presencia española, entre la que destaca el nuevo documental Panteras, un viaje por el mundo del fotógrafo y documentalista Andoni Canela y su hijo Unai en busca de los felinos más fascinantes de la Tierra. “Es verdad que en largometrajes hay pocos españoles, pero se debe a que hay poca producción en estas temáticas porque no se apoyan lo suficiente. Tenemos una gran presencia de países como Irán, Argentina, Francia y Estados Unidos, pero para dedicarse en este país a temas ambientales hay que ser muy valiente”, reconoce García Larriu.

No será fácil escoger entre las programación, pero se puede adelantar que son impactantes las imágenes que el cineasta suizo Karl Ammann nos trae en The tiger mafia, resumen de una larga investigación de nueve años sobre la cría ilegal de tigres para comercializarlos –incluso por partes– en las industrias farmacéuticas y joyeras clandestinas de China. Y son inquietantes las que nos llegan desde el Serengueti, en el corazón de la vida salvaje africana, a través de The Edge of Existence, en las que el inevitable choque entre una vida salvaje cada día más presionada y las comunidades humanas, cada vez más grandes, se traduce en dolor y muerte. Un dilema en el que todos pierden. La frustración, sin embargo, tiene un cruel espejo en la vida de las familias de campesinos colombianos que, en Bajo el fuego, nos hablan de un conflicto en el que las promesas de los acuerdos de paz son papel mojado. En este caso, no se trata de un tema ambiental, sino social, que como destaca García Larriu, “explica cómo una cosa son los marcos teóricos y las promesas, y otra distinta lo que acaba sucediendo”. En el Cauca colombiano… cinco años después.

Pero aún hay mucho más en Another Way Film Festival: el impacto de la cotización bursátil del agua potable (Lords of Water), un centro de rehabilitación ornitológica (Bird Island), la historia de unos jóvenes que descubren el papel humano en el mundo de la mano de Jane Goodall (Animal), la vida del oceanógrafo Cousteau (Becoming Cousteau), la contaminación química en una ciudad chilena por la misma empresa Boliden que en España conocemos por lo ocurrido en Doñana (Arica) o la incombustible presencia de los plásticos (Story of plastic), entre otras posibilidades que hay que bucear en la programación.

A todo ello se añade el festival de cortometrajes Rueda por el cambio que patrocina Signus Ecovalor y que este año contará con 10 producciones, proyectadas el día 23 en Cineteca; otras tres sesiones matinales dedicadas a los menores de edad y sus familias; tres más dedicadas al cine clásico con inquietudes ambientalistas, bajo el apartado denominado Orígenes en Cine Doré; y el ciclo Producido en verde, con un trío de películas en las que los criterios de sostenibilidad han sido cumplidos a rajatabla, que se verán del día 22 al 24 en la Sala X . “Es importante ser conscientes de que también el cine genera impactos y que hay que ser coherentes. De hecho, para obtener subvenciones ya es un requisito ser una producción sostenible, así que también tenemos actividades paralelas a las proyecciones para mostrar a los profesionales cómo hacerlo”, indica García Larriu.

Actividades paralelas son también un taller sobre la eco-ansiedad, que ya afecta a muchas personas ante el temor a la emergencia climática; la posibilidad de aprender a hacer germinar un huerto en casa, que no es tan fácil como parece; o el debate sobre si es mejor una transición tecnológica o una ecosocial, entre otras opciones.

Y para ir reservando, las entradas del Another Way Film Festival se pueden adquirir ya en su web, salvo las de la sección Orígenes (disponibles en Filmoteca Española, Cine Doré) y las del ciclo Rueda por el cambio, que se podrán comprar en la taquilla de Cineteca Madrid.

