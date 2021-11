Arranca Suncine: películas que ponen el foco en los atentados ambientales

El Suncine Festival Internacional de Cine sobre Medio Ambiente, que cumple 28 años, bate récord de participación con casi 4.000 producciones, de las que se podrán ver 118 entre largometrajes, cortos y animaciones. A partir de mañana, 3 de noviembre, y hasta el día 11, con proyecciones en Barcelona y Ciudad de México, más las programación ‘on line’. Con extraordinarias producciones, como las que firman el actor mexicano Gael García Bernal, la actriz británica Kate Winslet y el fotógrafo español Andoni Canela.

“Cruza la línea para salvar el planeta”. Nos lo dice el actor de la serie CSI, Gary Dourdan, desde el escenario de unos crímenes –asesinatos, secuestros, robos, tráfico ilegal, incendios o destrucciones masivas– que no tienen paragón y que se producen cada día en y contra la naturaleza. Es el vídeo de presentación de la 28º edición del Suncine Festival Internacional de Cine sobre Medio Ambiente, que este año ha batido récord total de participación con la presentación de casi 4.000 producciones de todo el mundo interesadas en participar. De ellas, entre los días 3 y 11 de noviembre, se podrán ver 118, entre largometrajes (casi todos documentales), cortos y filmes de animación.

Suncine, que se celebra en paralelo en Barcelona y Ciudad de México, vuelve este año a las salas, tras el parón de 2020, pero mantiene también su programación on line, a través de una aplicación gratuita y exclusiva que permite verla en cualquier dispositivo y en cualquier momento. “Esperamos tener más del medio millón de espectadores que hubo el año pasado. Además, en México colaboramos con el Canal Once de televisión y tenemos mucho eco en foros culturales del país. En España lo hacemos con el canal Betevé de Barcelona”, señala el alma mater y presidente de este festival, el productor Claudio Lauria.

Lauria es un convencido de la imperiosa necesidad de divulgar y concienciar sobre la crisis planetaria y de hacerlo sin cortapisas ni censuras. “En una ocasión, una concejala me dijo que, si alguna de las películas iba contra su ideario, no podían apoyar Suncine. Eso es censura previa. Aquí presentamos todo tipo de contenidos, por más polémicos que sean, y siempre promovemos producciones de países que no son grandes potencias, como Chipre o República Checa, o buscamos nuevos valores y talentos con excelentes trabajos”.

En total, Suncine se divide en cuatro secciones destinadas al público general, de las que sólo las incluidas en la Sección Oficial compiten por el deseado galardón Sol de Oro, conocido como el Oscar Ambiental. Entre los 10 documentales de este año, encontramos historias que nos hablan de conservación y tráfico de especies (El juego de la conservación), de batallas por los bosques (Barricada), de pandemias globales (Pollos, virus, nosotros), de temas tan actuales como polémicos en torno a la transición ecológica (Las brillantes mentiras verdes) o de la lucha en parte de esa España rural y olvidada por mantener los tesoros que son sus cultivos tradicionales (Quijotes y semillas).

Fuera de concurso, Suncine también tiene espacio y premio para estrenos exclusivos. Este año el galardón al mejor de los 23 que se han seleccionado ya tiene nombre: Comiendo nuestro camino a la extinción, un documental producido y narrado por la actriz británica Kate Winslet, que sumará así a su Oscar por The reader (2009) y a otros muchos premios, el Sol de Oro Especial del festival. “El mensaje que transmite este trabajo es poderoso, un gran documental de denuncia, como la mayoría de los que tenemos este año, aunque también contamos con otros que nos hablan de soluciones en pequeño sitios a través de historias humanas”, explica el presidente de Suncine.

Dentro de esa Sección Especial se podrá ver también el viaje espectacular por todo el mundo del español Andoni Canela y su hijo Unai mientras perseguían felinos con sus cámaras (Panteras), el documental rodado en Canarias Cuánto vale una Ballena, historias de la deforestación mexicana (Los árboles mueren de pie) o esa otra que nos invita a cuidar lo que pisamos, Besa la tierra, entre otra muchas.

La sección Planeta Latino incluye en esta edición 12 largometrajes que compiten por el galardón al mejor trabajo de producción iberoamericana e invitan a acercarse a realidades que rara vez tienen hueco en las pantallas. Ahí se puede ver El tema, dirigida y producida por el actor Gael García Bernal, que relata cómo se vive el cambio climático en México entretejiendo los testimonios de activistas ambientales, defensores de los derechos humanos, indígenas y académicos. Y está el Éxodo climático, que narra la vida de tres mujeres africanas. Y los terribles Incendios que destruyeron parte de la Amazonía boliviana en 2019, por culpa de una ley que permitía las quemas indiscriminadas…. Y otros muchos fenómenos, climáticos o no, tras los que estamos los seres humanos, como la ola de frío Filomena en Madrid este mismo año o la expansión de las macrogranjas.

Otro mundo es el de los cortometrajes, que Suncine incluye en la sección Miradas. Como señala Jaume Gil, director del festival, esta sección permite incluir cinematografía de la mayoría de los países del mundo “y así conocer la situación actual de nuestro planeta”. “Los cortos documentales lo logran desde la realidad o desde animaciones que nos dan un punto más lúdico”, añade.

“Queremos ser un escaparate en el que se vea el esfuerzo infinito que realizan la mayoría de los cineastas y documentalistas ambientales para sacar su trabajo adelante, muchos poniendo en riesgo su dinero e incluso en plena pandemia, con todas las dificultades que eso ha conllevado”, concluye Claudio Lauria.

Ese compromiso firme se manifiesta también esta año con otros dos premios durante el certamen: el Premio APIA (de la Asociación de Periodistas de Información Ambiental), destinado a la película que refleja una mejor investigación periodística; y el Premio Cine Sostenible, a la producción que haya sido más respetuosa con el medio ambiente, un asunto que también se tocará en un taller sobre Eco-asistencia audiovisual”.

Puesto el foco. Tomad asiento…. Y a disfrutar de cine ambiental.

COMPROMETIDA CON EL MEDIO AMBIENTE, HACE SOSTENIBLE ‘EL ASOMBRARIO’.

Relacionado