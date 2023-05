¡Ataque al paraíso de las aves! NO a la ley anti Doñana

POR ISAAC VEGA / WWF ESPAÑA

Doñana atraviesa un momento muy difícil; mientras sus lagunas desaparecen y sus tierras se cuartean, el Parlamento andaluz continúa con la tramitación de una proposición de ley, presentada por el Partido Popular (PP) y Vox, para amnistiar a los agricultores ilegales que roban el agua, la esencia vital del más icónico de nuestros parques nacionales. En WWF rechazamos esta “ley anti Doñana” que desafía a la ciencia y la legalidad. Te necesitamos para pararla. Súmate a nuestra campaña y ¡Salva Doñana!

¡Indignante e inasumible! Nuestro espacio natural más icónico y valioso está recibiendo un ataque en su línea de flotación, un auténtico atentado que no podemos permitir. El cambio climático se acelera y la lluvia no cae, y los cultivos de fresas vacían sus acuíferos, secan sus lagunas y se beben los arroyos que cada vez llevan menos agua a la marisma. Y ahora un nuevo peligro amenaza a este paraíso que es Patrimonio de la Humanidad; de todos, no de unos pocos.

Daño irreparable para un humedal de valor incalculable

Doñana es el humedal más importante de Europa. A lo largo del año, esta reserva protegida sirve de hogar a más de 400 especies de aves y cientos de miles de estos vertebrados alados dependen de sus marismas para criar, pasar el invierno o descansar en su migración a África. Por ello, nuestro país y la Junta de Andalucía tienen una enorme responsabilidad internacional.

Pero Doñana se muere de sed por la falta de lluvias y una sequía prolongada debida a un cambio climático que se ve agravado por la sobreexplotación hídrica y el asedio de la agricultura intensiva y de los invernaderos para la producción de fresas y otros frutos rojos.

El mar de plásticos y sus cultivos han ocupado sin control miles de hectáreas, aislando su biodiversidad, secando sus arroyos y contaminando y sobreexplotando sus acuíferos ante la pasividad de las administraciones responsables. Hoy más de mil pozos ilegales bombean agua día y noche, y cientos de hectáreas de cultivos mantienen bajo asedio el parque nacional.

Ataque directo al corazón de Doñana

En medio de este terrible escenario ecológico y a las puertas de unas elecciones autonómicas, la iniciativa del PP y Vox fue presentada en el Parlamento andaluz el 12 de abril, dos días después de que los científicos de la Estación Biológica de Doñana (CSIC) denunciaran la situación crítica del espacio protegido, con un demoledor informe en el Consejo de Participación de Doñana que alertaba sobre el grave deterioro de las especies y hábitats por la sobreexplotación de sus aguas subterráneas, habiéndose ya constatado la desaparición de más la mitad de sus lagunas.

Consecuencia de ello es la dramática reducción de indicadores clave, como la riqueza de especies de anfibios, que ha pasado de una media de 4,3 especies por km2 en 2003 a 2,5 especies/km2 en 2021; el adiós a muchas especies de libélulas y caballitos del diablo, en 1959 fueron descritas 43 especies y el año pasado sólo pudieron observarse 12; o la pérdida de poblaciones de especies de peces amenazadas, como la colmilleja o la anguila: la desecación total de Santa Olalla en 2022, la última laguna permanente de Doñana, supuso la muerte de todas sus anguilas.

“La ciencia es clara y contundente, las especies y los hábitats de Doñana se están muriendo debido a la sequía prolongada acentuada por la sobreexplotación del acuífero causada por un modelo de gestión del agua totalmente irracional”, afirma Juan Carlos del Olmo, secretario general de WWF España.

Según los científicos de la EBD-CSIC y organizaciones como WWF, la iniciativa del PP y Vox es un completo despropósito que, de salir adelante, agravaría el delicadísimo estado de conservación de esta área encharcable protegida y única. “Es como asar salchichas quemando cuadros de Picasso”, así, con este símil, describió la situación en El Intermedio Eloy Revilla, director de la Estación Biológica de Doñana (CSIC).

Pretenden aprobarla por la vía de urgencia, ignorando a la ciencia y por encima de la Ley: a pesar de las reiteradas y contundentes advertencias de la Comisión Europea de que la aprobación de esta modificación del Plan de la Fresa supondría una “violación flagrante” de la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo que condenó a España.

Por responsabilidad, el presidente del PP y de la Junta de Andalucía Juan Manuel Moreno Bonilla debe paralizar este ataque a Doñana, una propuesta que va en contra de la ciencia y del sentido común, y supone una auténtica burla a la sociedad y a las instituciones nacionales e internacionales.

Es injustificable que, por razones estrictamente electorales, se ponga a Doñana en grave peligro y los propios letrados del Parlamento andaluz no encuentran justificado que la tramitación de esta ley sea una medida razonable y proporcionada.

Desde WWF rechazamos esta “ley anti Doñana” y hemos puesto en conocimiento de la Comisión Europea y de las autoridades internacionales este nuevo paso que supone una auténtica burla a las autoridades europeas y a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

Sentencia del Tribunal de Justicia UE por Doñana

Hace 10 años presentamos una queja a la Comisión Europea denunciando la extracción abusiva e insostenible del agua y la consiguiente degradación ambiental del humedal más importante del Viejo Continente. Tras una década de denuncias e infinidad de informes científicos aportados por WWF, el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) nos volvió a dar la razón y advirtió que España infringe la legislación europea en Doñana, concluyendo que las “extracciones desmesuradas de agua subterránea” en el Espacio Natural de Doñana incumplen el derecho comunitario y la Directiva Hábitats.

El TJUE condenó a España por destruir la naturaleza de Doñana al permitir la extracción abusiva de agua con destino a la agricultura intensiva y su mensaje a la Administración española fue muy claro: ¡Salvad Doñana ya! Lo contrario a lo que promueve esta amnistía a los cultivos ilegales.

Amnistía a los ilegales: barra libre al robo del agua

A pesar de la sentencia del TJUE, de las recomendaciones de UNESCO y pese a las advertencias de la comunidad científica y de la Comisión Europea, la proposición presentada por el PP y Vox podría llegar a amnistiar 1.900 hectáreas de regadío ilegal, una superficie equivalente a cerca de 2.700 campos de fútbol de cultivos de fresas bajo plástico en el entorno de Doñana. (Para la conversión de hectáreas a campo de fútbol se han utilizado las medidas de la normativa UEFA de un terreno de juego, como el Santiago Bernabéu o el Camp Nou: 68 m de ancho x 105 m de largo. 1.903,7 ha equivaldrían a 2.666 campos de fútbol con esa medida).

“La Junta de Andalucía ignora el dictado de la ciencia y continúa adelante burlando las advertencias de la Comisión Europea. Y, lo que es más grave, ignora la sentencia del TJUE, impulsando una ley que amplía la superficie regable, favoreciendo a los agricultores ilegales que llevan años esquilmando el acuífero y contribuyendo al deterioro de Doñana”, añade Juan Carlos del Olmo.

La agricultura intensiva en el entorno de Doñana requiere una urgente y profunda reconversión industrial, no una ley que amnistía a los regantes ilegales.

Atentado histórico

Esta amenaza llega cuando se cumplen 60 años de nuestra primera compra de terrenos en el corazón de las marismas. Desde nuestro nacimiento, en WWF nos hemos convertido en los guardianes de Doñana. Fuimos los impulsores de su declaración como Parque Nacional y siempre la hemos defendido de innumerables amenazas, pero este es uno de los ataques más graves de su historia y nunca habíamos vivido un momento tan peligroso para el futuro de Doñana.

De salir adelante, esta amnistía a los regadíos y agricultores ilegales supondría una presión insoportable para este Patrimonio de la Humanidad. Sería uno de los mayores atentados ecológicos perpetrados por una administración en la historia de Doñana y una burla a toda la sociedad y a los organismos internacionales con los que se ha comprometido nuestro país. No podemos permitirlo, ni ahora, ni nunca.

En una nueva carta a la Comisión Europea, desde WWF hemos mostrado nuestra preocupación por el hecho de que la Junta de Andalucía, en lugar de cumplir con la sentencia del TJUE y poner en marcha medidas para revertir la situación, siga adelante con su plan de ampliar la superficie de regadío y premiar a los agricultores ilegales.

Desmontamos la ‘ley anti Doñana’

Una superficie equivalente a 2.666 campos de fútbol de cultivos ilegales podrían legalizarse con la ley anti Doñana. En una nueva investigación de WWF, usando imágenes de satélite, alertamos de que se podrían legalizar hasta 1.903,7 hectáreas de cultivos ilegales, más del doble de las 750 anunciadas por el PP y VOX, lo que supondrá un incremento enorme del 20% de la superficie agrícola regable que amenaza a la reserva protegida.

“Con esta ley el gobierno del presidente Moreno Bonilla aumentará la superficie de regadío y la presión sobre la exhausta Doñana, como le ha recriminado la Comisión Europea, permitiendo a los ilegales seguir robando agua y lucrándose gracias a un acuífero sobreexplotado, mientras esperan un agua superficial que no existe. Además, esta ley legalizaría definitivamente la transformación de cientos de hectáreas forestales y de secano de alto valor para la biodiversidad en cultivos bajo plástico”, explica Juan Carlos del Olmo, secretario general de WWF.

Los cultivos ilegales están ubicados en los municipios de Almonte, Bonares, Lucena del Puerto, Moguer y Rociana del Condado, fuera de la zona agrícola regable del Plan de la Fresa y provienen de suelos agrícolas de secano y forestales, transformados ilegalmente entre 2004 y 2014. Con la actual redacción de la propuesta en trámite, bastaría una sola campaña de riego entre los años mencionados para dejar de ser un suelo de secano y pasar a regadío multiplicando hasta por 10 su valor de mercado.

“La ley anti Doñana es inaceptable, supone una burla para los agricultores honrados y un premio para los ilegales que vulneran las leyes deliberadamente y a los que se les reconoce un derecho inexistente que no han probado ante tribunal alguno, y supondrá un enorme negocio especulativo, ya que se multiplicará el valor de sus tierras de secano”, afirma el secretario general de WWF.

Varapalo a la proposición de ley en Bruselas

En una reciente reunión de representantes del gobierno de Moreno Bonilla, para defender su ley de regadíos en el entorno de Doñana ante el comisario europeo de Medio Ambiente, este volvió a advertir a la Junta de Andalucía que su norma en tramitación “va en el sentido contrario” de lo necesario y obligatorio para proteger el parque nacional; y que su aprobación, tal y como se ha propuesto, crearía un impacto negativo en la protección de Doñana y podría ocasionar unos efectos desastrosos en uno de los humedales más grandes de Europa y de suma importancia para la coherencia de la Red Natura 2000.

“Lo único que puede conseguir la ley anti Doñana es agravar la situación de este espacio irrepetible, incumplir la normativa europea y pagar una multa enorme”, asegura Luis Suárez, coordinador de conservación de WWF España.

Todavía estamos a tiempo de evitar este atentado contra Doñana; por eso desde WWF hemos puesto en marcha una campaña para reclamar a Juan Manual Moreno Bonilla, presidente del PP andaluz y de la Junta de Andalucía, que dé marcha atrás en la tramitación de la amnistía para los agricultores ilegales y que asuma su responsabilidad internacional cumpliendo la sentencia del Tribunal Europeo de Justicia de la UE y las recomendaciones de UNESCO para proteger este frágil y amenazado Patrimonio de la Humanidad.

Tú puedes ayudar… ¡Firma y Salva Doñana! Más de 94.000 personas ya se han sumado a nuestro grito de auxilio y con tu apoyo queremos frenar este ataque y devolver el futuro a este espacio único en el mundo.

Doñana es patrimonio de todos, un humedal emblemático y sagrado para cientos de miles de aves migratorias y una reserva única para especies como el lince ibérico o el águila imperial. No permitas que desaparezca. ¡Ayúdanos a salvarla!

