Buscamos a los mejores artistas con neumáticos reciclados

La Asociación Traductores del Viento y SIGNUS Ecovalor han puesto en marcha la 3ª Convocatoria anual del premio ‘Una Segunda Vida’, dentro de sus programas de apoyo a las artes, la creación y el conocimiento. Esta convocatoria se dirige al sector de las artes plásticas en su totalidad, a las artes visuales, al diseño, al libro de artista y a la arquitectura, y tiene como objetivo buscar a los mejores artistas que presenten obra a partir del reciclaje de neumáticos fuera de uso. ¡Queda una semana para enviar propuestas!

Traductores del Viento y SIGNUS, entidad sin ánimo de lucro creada en 2005 para la recuperación de neumáticos fuera de uso en España– convocan por tercer año consecutivo un nuevo Certamen de Ideas y de Experimentación Artística, a partir de la propuesta de reutilización de materiales provenientes de la recuperación de neumáticos, una vez queda agotada su vida útil: caucho primordialmente (el material que puede dar más juego, pues puede presentarse en granulados de diversos colores y diámetros), pero también textil y cables de acero. Algunos de esos materiales han de ser incluidos necesariamente en la propuesta artística.

Más datos de la convocatoria: “Estas ayudas se dirigen al sector de las artes plásticas en su totalidad (escultura, pintura, grabado, dibujo, arquitectura, cerámica, libro de artista, orfebrería, creación mural) y a las artes visuales (fotografía, cine, vídeo y arte digital). Puede concurrir cualquier creador, sea o no residente en España.

En este sentido, Miguel Ángel Invarato, fotógrafo, gestor cultural, creador y periodista, que esta al frente de Traductores del Viento, nos cuenta que hay varias novedades respecto a las dos convocatorias anteriores: “Se abre a artistas internacionales y hemos ampliado los formatos para dar cabida a la orfebrería y a los medios audiovisuales”.

El objetivo –nos cuenta– sigue siendo el mismo: “Fomentar la búsqueda de futuras fórmulas en apoyo a la sostenibilidad ambiental para una mayor

sensibilización educativa y cultural. Apoyar la creación artística, generadora de un gran poder de transformación social desde una cultura consciente con el bienestar humano y con el medio ambiente. Y la búsqueda de caminos para el desarrollo y el impulso necesarios en la investigación artística. Por ello, otorgamos con este Certamen un incentivo económico y logístico en apoyo a la reflexión y la creación”.

Sobrevolando todo este concepto: el faro de la sostenibilidad, “que la sociedad sea consciente de todo lo que consumimos, de todo lo que desechamos y de la importancia de darle valor y nuevos usos a esos residuos, que se pueden convertir en materia prima, incluso de obras de arte o piezas de diseño”.

La convocatoria se divide en dos tramos. Un primer plazo para presentar las propuestas (ver bases del premio), con fecha hasta el 23 de abril. A partir de ahí se seleccionan dos proyectos finalistas, que se darán a conocer en mayo. Y a partir de ahí se da un plazo aproximado de otro mes para la ejecución y envío de la obra según el proyecto presentado (y seleccionado). “Se tendrán en cuenta y valorarán los retos que los artistas asuman en su investigación creativa, al descubrir y trabajar con los materiales propuestos. Se valorarán las nuevas y múltiples posibilidades expresivas y estéticas en consonancia con otros materiales naturales o industriales. Las características de los materiales propuestos para la creación permiten la investigación en lo conceptual y en lo formal, teniendo en cuenta las características de durabilidad, adaptación y ligereza del mismo”.

Se otorgará un Primer Premio de 1.000 € y un Segundo Premio, consistente en una beca de alojamiento en la Residencia para Artistas de Traductores del Viento (en la antigua estación de tren de Bustarviejo, en la sierra madrileña, en primavera-verano de 2025, por un periodo de duración de una semana). Ambas obras ganadoras pasaran a formar parte de los fondos de colección del certamen SIGNUS-Traductores del Viento.

Una Segunda Vida tuvo como ganadores de su primera edición (año 2022) a Jesús Moreno JM YES (primer premio), por una obra de viva expresión geométrica, y Francisco Pradilla (segundo premio), por un tríptico de objetos que fijan la memoria de los viajes dentro del territorio del arte en miniatura.

En la convocatoria 2023, resultaron ganadores Marcela Rodríguez (primer premio), que proponía un reencuentro urgente de la Humanidad con la Naturaleza; Iker Vázquez (segundo), cuya instalación reflexionaba a través de la metáfora del sedimento, sobre el paso del tiempo y la huella, tanto cultural como residual, que dejamos en nuestro planeta, y Katrin Starostenko (accésit), con una obra-recordatorio del sufrimiento del pueblo ucraniano.

El proyecto de Traductores del Viento –“un punto de encuentro y un espacio donde crear y compartir en torno a cuatro ejes: arte, pensamiento, naturaleza y no violencia”, según me lo define Miguel Ángel– echó a andar en 2020 con la intención de abrir en el verano de ese año, pero ya sabemos todos lo que llegó en marzo de 2020: la pandemia covid-19 y el consiguiente confinamiento. Así que las actividades de Traductores del Viento se retrasaron un año; comenzaron en mayo de 2021. La Antigua estación ferroviaria de Bustarviejo, con esa serena e inspiradora mirada hacia el horizonte de sierra y viento, tomaba nueva energía. No había que dejar pasar el último tren.

Miguel Ángel me cuenta que están organizando de cara al verano un ciclo de recitales en torno a Federico García Lorca y un festival de cine ecologista, y que además están inmersos en un proyecto muy ilusionante de podcasts, Espacio 58.0, que cuenta con el apoyo del Ministerio de Cultura y ya ha echado a andar. Se propone recuperar “la palabra, el silencio, la escucha, la reflexión” a través del diálogo calmado de poetas en pequeños pueblos afectados a menudo por el olvido, pequeños pueblos como La Acebeda o Madarcos.

