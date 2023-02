Carolina Durante, el grupo de los jóvenes “al borde del precipicio”

Diego Ibáñez (voz), Mario del Valle (guitarra), Martín Vallhonrat (bajo) y Juan Pedrayes (batería) ya “no son sólo cuatro chavales”, ahora “dicen que tienen superpoderes”, como reza una de sus canciones (Tu nuevo grupo favorito). Y es que estos ‘Cuatro chavales’ –así se llama su último álbum– que forman Carolina Durante se han convertido en el «nuevo grupo favorito» de mucha gente tras cinco años en esto de la música. Su sueño se ha consagrado al llenar el Wizink Center, una hazaña sólo al alcance de los grandes de la música comercial y que ellos, a ritmo de indie, han logrado al congregar a más de 8.000 personas el 27 de enero. Su gira continúa con numerosas citas por todo el país.

Hasta la mismísima Rosalía, la semana previa a la cita, presagiaba a través de sus redes sociales la fiesta que iba a suceder. “Este viernes hay plan: Carolina Durante”, anunciaba en Twitter la cantante internacional, quien no quiso perderse la fiesta y allí, en la grada vip, junto a la prensa y demás rostros conocidos, bailó al ritmo del indie punk característico de la banda madrileña. Mientras, sobre la pista, los pogos se reproducían arrastrados por el frenetismo y la locura. Volaron chaquetas, cervezas y hasta hubo un desmayo. «Si necesitáis agua, pedídsela a la gente de seguridad», dijo Diego, el líder de la banda, que venía de atravesar una afonía que les obligó a cancelar dos bolos la semana anterior a la cita.

“Yo me dejo la piel siempre. Ya sea tocando en el pueblo de tu primo el cojo o tocando para 20 personas en la boda de mi tía Paca, al primero que le duele esto (cancelar conciertos) es a mí», explicó el líder de Carolina Durante antes del concierto. Acostumbrados a tocar en lugares mucho más reducidos que el imponente Wizink con el cartel de Sold Out colgado en la entrada, estos cuatro chavales acuden a cada cita para dejarse el alma y el cuerpo –los movimientos delirantes de Diego sobre el escenario lo dicen todo–, como si en cada acorde hubiera un pedazo de vida que se escapa, y que debe ser reivindicado.

Quizá ahí radique el secreto del éxito de este «nuevo grupo favorito» de tanta gente. “La fórmula del éxito no sé cuál es / Yo sólo quería pasarlo bien”, apunta el estribillo de la canción principal de su segundo álbum. Una frase que, en definitiva, sirve para restarle importancia al éxito, ese que nos hace esclavos de la sociedad capitalista en la que vivimos. “Yo cada vez tengo más clara la fórmula del fracaso que la del éxito”, explica Diego Ibáñez en una entrevista con El Asombrario horas antes de compartir su éxito, y sobre todo sus canciones, con aquellos que acuden a cada concierto en busca de la indescriptible felicidad que provoca “sentirlos” sobre el escenario.

Por eso, hablar de la fórmula del éxito resulta un tema banal cuando la esencia de esta banda emerge del disfrute y la reivindicación del júbilo. No quieren hablar de fórmulas. “¿No será esto un examen de matemáticas?”, responde irónico Diego cuando le preguntamos sobre fórmulas del éxito. Ellos prefieren “pedir perdón por no ser mejor que nadie”, como dice otra de sus letras.

Sin embargo, sus canciones de melodía punk y lemas prosaicos, “no son sólo canciones, son himnos generacionales” (dice la canción Tu nuevo grupo favorito) de una juventud cada vez más desilusionada con lo que le ha tocado vivir. Temas que consiguen que, “a pesar de estar llorando, nos hagan sentir contentos”, así lo cantan en Yo soy el problema, otra canción del último álbum. “Las lágrimas me hacen más joven / Y el cielo se está tiñendo de negro / Y el negro combina con todo / Con mi futuro, con tu pelo / Con tus besos, con el gobierno / Con los dioses, con los recuerdos / De tu cara”, continúa la letra de esta oda a la decepción.

Asimismo, en Granja escuela, otro de los temas del último álbum, la banda cuenta la historia de varios jóvenes que se encuentran, en palabras de ellos, “al borde del precipicio”. Jóvenes como Juan, quien “pierde la cabeza con el juego”, o Cris, que cuando sale de fiesta siempre se encuentra con “la luz del día como adversario”. Retratos de vidas perdidas que evaden sus problemas escuchando a Carolina Durante. Aunque para Diego el hecho de que su música resulte sanadora es aplicable a cualquier música que te guste. «Hay algo reparador en escuchar una canción triste y que te gusta cuando estás en un momento de bajón”, nos explica.

Queda claro que, para el líder de Carolina Durante, hablar de himnos generacionales es un acto de vanidad. Restar mérito a sus logros es toda una declaración de intenciones. Así, Diego evita convertirse en el protagonista de Famoso en tres calles, una canción que “hace un poco de mofa a los molones de Madrid”, nos cuenta. “Pero él es famoso en tres calles / tiene mogollón de fieles / Harían lo que fuera por él / por ser como él”, reza la letra de esta canción que, de forma sarcástica y con el tono irreverente que caracteriza al grupo, se dispone a ridiculizar a aquellos que se dan demasiada importancia, aun sólo siendo famosos en tres calles.

Ahora, ellos han pasado de ser famosos en tres calles a llenar el Wizink Center; sin embargo, se mantienen fieles a sus principios. “Claro que puedes mantenerte fiel a ti mismo por mucho éxito que tengas. Para eso es importante rodearte de un equipo que tenga claro cómo eres y cómo quieres que se hagan las cosas”, cuenta a El Asombrario. Lo que queda claro es que, a pesar de que Rosalía los reivindique y les haga promoción en redes, ellos seguirán su camino. Y mientras la estrella de pop urbano los recomienda a ellos, Diego recomienda escuchar a Dillom, un rapero argentino que ha colaborado recientemente con Bizarrap y “que nos ha flipado”, dice.

Y si tuvieran que, al estilo Shakira-Bizarrap, lanzarle dardos envenenados en una canción a alguien, Diego lo tiene claro: “A Mbappé, por motivos obvios”, comenta haciendo alusión al delantero del PSG que, como pasa en algunas de sus canciones que hablan de desamor, dio calabazas al todopoderoso Real Madrid e hirió muchos sentimientos blancos. El fútbol, una de sus grandes pasiones, también ocupa un rincón de su discografía con temas como 10 y El himno titular.

Y si el fútbol es un tema candente sobre el que hacer canciones, la política lo es aún más si cabe para ellos. Sobre ella se mojan, y mucho, en sus temas. Son autores de un himno (este sí) que ha conseguido retratar con mucha sorna a la clase privilegiada de nuestro país: Cayetano, una canción que ha puesto nombre a ese estereotipo de español (muy español) que “ahora vota a Vox, antes a Ciudadanos” –una actualización del “no votan al PP, votan a Ciudadanos” original y que ha quedado caduca–. “Nos preocupa que la gente cada vez más vote a Vox”, dice Diego. Y sí. Lo cierto es que cada vez parece que tengamos más «amigos que se llaman Cayetano», “hasta yo tengo algún amigo cayetano”, revela el vocalista de Carolina Durante, quien asegura que “no es raro ver a cayetanos en nuestros conciertos, al igual que seguro que a algún que otro fan de Taburete” (el grupo que lidera Willy Bárcenas y que nombran en su canción).

Atrás quedan aquellos días en los que un puñado de personas iban a verlos actuar a los garitos madrileños. Hoy –repetimos– llenan estadios. Quizá los días pasados, vistos en retrospectiva y desde la cima del imponente escenario del Wizink, ya no fueron para tanto, como cuentan en otro de sus temas (Colores). “Coloreamos de días felices / días que no lo fueron tanto / Y nos resultan irrepetibles / Para lo bueno y para lo malo / Y a mí me parece discutible / Porque he regresado al pasado / He vuelto en una máquina del tiempo / La verdad es que no fue para tanto”.

Sea como sea, seguirán siendo esos “cuatro chavales” que son “famosos en tres calles”.

Tras el llenazo de Madrid, la gira de Carolina Durante continúa: Hoy 10 de febrero, en Almería; mañana en Granada. Próximas fechas en febrero: Santiago de Compostela (día 17), Gijón (18), Valladolid (25).

