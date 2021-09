Ciencia, cine, música, gastronomía y fotografía en Mar de Mares

Por octavo año consecutivo –ni la pandemia les paró– se celebra en A Coruña el Festival Mar de Mares. Desde hoy, 23 de septiembre, hasta el domingo, y coincidiendo en este 2021 con el inicio de la Década de los Océanos de la ONU, Mar de Mares “quiere contribuir a impulsar las ciencias oceánicas, disciplinas que se dedican a la exploración de los mares, a su estudio y a su conservación”. Y lo hace desde la fotografía, la gastronomía, la música, el diseño, el cine… Hemos hablado con su comisaria, Silvia Oviaño, para destacar lo más interesante de la cita.

“Este año hemos querido poner el foco en las áreas marinas protegidas, que siguen siendo muy escasas en comparación con las terrestres, con el objetivo de llegar a una protección del 30% en 2030. Y por ese motivo también prestamos especial atención a la investigación, al conocimiento, a la ciencia”. Una llamada, una reivindicación, que, en los tiempos de incertidumbre que nos rodean, cada vez llega desde más ámbitos.

En este sentido, en la presentación del festival, hace dos semanas, Inés Rey, alcaldesa de A Coruña (cuyo ayuntamiento ha sido el principal valedor de este festival desde su comienzo), señaló: “Para tener un mar en condiciones, las Administraciones tenemos mucho que ver. Tenemos que combatir el negacionismo sobre el cambio climático, la ciencia y la investigación son muy importantes y estamos a tiempo de poner soluciones. Llegó la hora de cambiar nuestros modelos; si no hacemos nada estamos abocados al colapso. El Festival Mar de Mares ayuda a esta concienciación”.

‘Pristine Seas’ y los sonidos de los océanos

Así, entre los invitados más destacados en esta cita de Mar de Mares, se encuentra Manu San Félix, biólogo marino, explorador de National Geographic y documentalista, reconocido en todo el mundo por su implicación en la defensa y protección de los océanos. Ahora está volcado en el proyecto Pristine Seas, de National Geographic, que subraya el valor de la fotografía para concienciar a la sociedad. Un proyecto que nació hace diez años de la mano del explorador de National Geographic Enric Sala, con el objetivo de “identificar, proteger y restaurar los últimos lugares verdaderamente salvajes del océano”. De acuerdo con datos de WWF, en solo cuatro décadas las poblaciones marinas se han reducido de media un 40%. El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, fue el encargado de abrir la Década de los Océanos el pasado mes de febrero, con estas palabras: “Para 2050, puede haber más plástico que peces en el mar. Y todos los arrecifes de coral tropicales del mundo podrían estar muertos a finales de siglo si no actuamos ahora. La protección y la gestión sostenible de los océanos es fundamental para la alimentación, los medios de vida y la mitigación de la alteración del clima y los desastres relacionados”. “Más del 80% de nuestro océano no está cartografiado ni explorado. Sin embargo, las ciencias oceánicas representan una cantidad minúscula de financiación (en torno a un 2% del presupuesto público destinado a investigación)”. “Para restaurar el medio marino, necesitamos conocimientos: una revolución de las ciencias oceánicas”, concluyó.

Desde 2009, el proyecto Pristine Seas ha contribuido a proteger 2,2 millones de kilómetros cuadrados de océano en todo el mundo. El trabajo fotográfico de Manu San Félix podrá verse en la Marina en una exposición de gran formato.

Por otro lado, a Mar de Mares asistirá Michel André, al que se le ha llamado “el hombre que escucha los océanos”, creador y director de un archivo único en el mundo que recoge los sonidos de la naturaleza e investiga el impacto del ser humano en el equilibrio natural. André fundó en 2003 el Laboratorio de Aplicaciones Bioacústicas (LAB) de la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC), con sede en el puerto de Vilanova i la Geltrú, y se dio a conocer por sus investigaciones en Canarias en torno a cómo las actividades humanas interceptaban las comunicaciones entre cetáceos.

Música, limpieza de fondos y gastronomía de impacto positivo

La comisaria destaca dos citas más: La exposición de la aventurera, marinera y escritora Bárbara Veiga, que se prolongará hasta el 5 de noviembre, y la música a cargo de la Orquesta Reusónica Trío, que ofrecerá un concierto de world jazz con instrumentos realizados con materiales de reciclaje, en el que harán “un recorrido de músicas que también pretende sensibilizar a la audiencia sobre la necesidad de cambiar de hábitos para la reducción de nuestra huella ambiental”.

Además, el pequeño festival de cortos proyectará nueve películas, “historias del mar muy emocionales y muy inspiradoras”, según la comisaria, “de surfistas, nadadores, pescadores… para los que el mar es un elemento vital en sus vidas”.

De la mano de Signus (Sistema colectivo de gestión de neumáticos usados) se retoma la actividad de limpieza de fondos marinos con un centenar de buzos voluntarios. Si en 2019 se realizó en el Puerto de A Coruña y se extrajeron seis toneladas de basura en una mañana –“salieron cosas increíbles, de las que piensas ¿pero cómo han llegado aquí?, desde carritos de la compra a carritos de bebé, ruedas, vallas, señales de tráfico”, apunta la comisaria–, este año la cita será en la zona del Castillo de San Antón.

No podía faltar en el festival una parte más lúdica y gastronómica, a través de los paseos por la bahía en velero, del mercado y de otros dos invitados muy especiales. Entre las novedades de este año en Mar de Mares se encuentra la participación de Estrella Galicia, que, jugando con el concepto de kilómetro 0 en la alimentación, anda promocionando su kilómetro C, C de Coruña: en su apuesta por la gastronomía con impacto positivo se suma al festival con la organización de un encuentro entre los cocineros Ángel León (3 Estrellas Michelín) y Javier Olleros (2 Estrellas Michelín). Se trata de promocionar, termina la comisaria, “una gastronomía sostenible, una cocina de impacto positivo”.

