Cinco películas sobre la resistencia del Sur a la crisis climática

La programación de la octava edición del Another Way Film Festival, que se celebra esta semana en Madrid, nos acerca a la supervivencia de muchos pueblos originarios y países en desarrollo con el reto que supone la crisis climática. Los fenómenos medioambientales extremos y la pérdida de biodiversidad y del territorio son algunos de los temas que se abordan desde el programa oficial de documentales.

De las selvas tupidas del Amazonas a las zonas sobrepobladas de India, pasando por los misteriosos recodos de Papúa Nueva Guinea. La programación de esta octava edición del Another Way Film Festival nos invita a viajar por lugares recónditos de la Tierra que, pese a ser los menos responsables del cambio climático, más lo sufren. Se trata de una apuesta de este festival, referencia en el mundo audiovisual por la sostenibilidad, que trae una programación para todos gustos tanto en contenido, como en formato o en concienciación. Un programa que no termina con la visualización de las 26 películas seleccionadas o de la sección de cortometrajes, sino que se completa con coloquios con expertos ambientales, científicos y organizaciones que permiten al público convertirse en sujeto activo de lo que las películas denuncian.

Muchas como ‘Mata’ plasman una realidad que para nosotros empieza a ser conocida, aunque los protagonistas de este filme de Ingrid Fadnes y Fábio Nascimento llevan tiempo sufriendo. La pérdida de las aguas subterráneas, los cambios en las especies, la reducción drástica de la biodiversidad son algunos de los aspectos que los habitantes de la costa este de Brasil han tenido que afrontar en los últimos tiempos. Y el título lo refleja, ya que Mata significa para los pueblos originarios de la zona tanto el sujeto bosque como el verbo matar. Esta película brasileña-noruega podrá verse este jueves, 6 de octubre, a las 19.30 en la Casa de América.

También en el escenario de la venerada Amazonía se desarrolla ‘The Territory’, una coproducción brasileña-danesa-estadounidense dirigida por Alex Pritz. El cinematógrafo relata la actual lucha del pueblo Uru-eu-wau-wau con los agricultores de la zona por la protección de sus suelos. El capitalismo liberal del hasta el momento presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, está detrás de este conflicto que hace que resulte muy fácil extrapolar y entender como propio para el espectador.

El activista nativo Bitate se convierte en protagonista del filme al no tener intención de rendirse y ceder el poco territorio que le queda virgen al pueblo originario. Patrullando la selva a modo de periodistas vigilantes, Bitate y los suyos se enfrentan a los atropellos de los terratenientes con una simple cámara de vídeo como única herramienta para detener las motosierras que deforestan el bosque. Una historia dramática que destaca la fortaleza y la valentía de quienes salvan no ya algo suyo, sino el pulmón de todo el planeta y esperanza frente a la devastación del cambio climático. Su proyección está prevista para el lunes 10 de octubre a las 20.30 en los cines Golem.

Proyectos que reconstruyen la esperanza ambiental

No todas las películas seleccionadas en el festival de temática ambiental denuncian situaciones tan dramáticas como estas; otras arrojan luz mostrando proyectos que buscan alternativas a la catástrofe ambiental. Es el caso de Ophir y de The great green wall. En la primera, Alexandre Berman y Olivier Pollet viajan hasta Papúa Nueva Guinea para documentar la creación de la región autónoma de Bougainville. La isla mayor de las Islas Salomón se convierte en la esperanza para un Estado verde, con el valor de la autoconservación y la libertad para su pueblo. La conexión ancestral con la naturaleza de su pueblo hace que la esperanza esté por encima del pasado colonialista que ha sufrido esta parte del mundo, sobre todo tras la Segunda Guerra Mundial. Una oda poética pero dramática a la sed indeleble de un pueblo por la libertad, la cultura y la soberanía. ‘Ophir’ se proyecta en el Instituto Francés (Marqués de la Ensenada, 12) el viernes 7 de octubre a las 19.30 h.

Por su parte, ‘The Great Green Wall’ relata la apuesta por un proyecto que lleva el mismo nombre y que trata de reforestar la región africana del Sahel para revitalizar los ecosistemas y restaurar las economías. El director inglés Jared P. Scott cuenta los efectos que el cambio climático lleva décadas teniendo en este área, sobre la desertificación, la hambruna, los conflictos armados a los que ha llevado el acaparamiento de materia prima y los desplazamientos forzados que estas situaciones han tenido sobre la población. La gran muralla verde que se propone es el reflejo de la historia de resiliencia de sus habitantes. Fernando Meirelles produce el filme, que tiene música de Inna Modja y recopila tanto las canciones de los que luchan en primera línea contra el desastre como de los que tuvieron que marcharse lejos. La Cineteca de Matadero proyectará The Great Green Wall el próximo viernes 7 de octubre a las 20.30 h.

Con un tono muy diferente está ‘Invisible Demons’. De lugares desérticos o donde la vegetación es impenetrable llegamos a la jungla de asfalto en la que se ha convertido una de las ciudades más pobladas del planeta: Delhi. El director Rahul Jain nos transporta a la megaciudad en expansión donde los peligros del cambio climático son visibles y donde parece estar todo al borde del abismo. Con un formato basado en lo sensorial, esta película permite ponerse en la piel de los 30 millones de personas que viven en el mismo núcleo de población y cuyo futuro se ve tan incierto como la nueva realidad climática, con escasez de agua limpia y el aire más contaminado que nunca. Se proyecta mañana, miércoles 5 de octubre, a las 20.30 h. en la Cineteca de Matadero.

Otras propuestas interesantes de esta edición del Another Way Film Festival son Pleistocene Park, de Luke Griswold Tergis , de estreno absoluto en España; ‘Icarus balance’, que mezcla mitología con la actual situación del Mediterráneo, y el documental vasco ‘Urak Aske: Eliminar Presas, Restaurar Ríos’, de Bego Zubia Gallastegi, que contiene una apuesta regenerativa y de futuro en la gestión del agua.

Puedes consultar la programación completa del Another Way Film Festival (del 5 al 11 de octubre) en su página oficial.