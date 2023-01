‘Controverso’: de los troveros de las Alpujarras a los raperos

Diez años le ha llevado a la joven documentalista Nuria Vargas Rivas realizar ‘Controverso’. Un recorrido a través de las figuras de la improvisación como son los troveros de la Alpujarra y los repentistas cubanos. Un viaje musical donde Luna, una joven de madre alpujarreña y abuela cubana, interesada en la cultura del hip hop, irá introduciéndose en estas formas musicales tradicionales, y en las actuales manifestaciones del rap y el ‘freestyle’.

Durante un encuentro en las Alpujarras entre troveros y repentistas, Vargas se propuso documentar el mundo de la improvisación. Un proyecto personal en el que se aprecia la tenacidad de la autora. Sin tener financiación, al principio, y poner su dinero en el proyecto, su ilusión era recuperar una memoria y una cultura antes de que desaparezca, difundiendo las tradiciones y el folclore alpujarreño en el que había crecido.

Los lazos familiares intervinieron en este proyecto, ya que es de la Alpujarra. “Mi bisabuelo era un trovero muy conocido, el Ciego Corrales. Durante mi infancia, mi padre me llevaba a escucharlos. Con el paso del tiempo comprobé que el trovo se estaba perdiendo. Ya había investigado sobre ello y había hecho varios cortos, pero quería que no se quedase como un documental local; entonces pensé mezclarlo con el rap y los repentistas cubanos para comprobar lo que les une o les diferencia”. Explica Vargas: “El trovo es una forma de poesía popular oral arraigada desde tiempos inmemoriales en diversas zonas de España e Hispanoamérica, entre ellas las Alpujarras, tanto la granadina como la almeriense. Los temas del trovo suelen ser satíricos, burlescos o picarones.

Entre los trovadores se produce una controversia en la que uno responde a otro tratando de quedar por encima de él y de camino dejarle una puya. Todo se improvisa excepto el tipo de verso, que es el octosílabo, y la estrofa que se usa para la misma, que son quintillas. Quintillas de rima consonante entre los versos primero, tercero y quinto, por un lado, y segundo y cuarto, por el otro”.

Para los especialistas, improvisar poesía en quintillas, de versos octosílabos y rima perfecta, lleva consigo un auténtico ejercicio lingüístico, y dominio del lenguaje, al ser una respuesta simultánea e inmediata.

“La idea para la película”, dice Vargas, “era hacer un viaje de ida y vuelta; eso significaba ir a Cuba y conocer a los protagonistas en su contexto para tratar de entrelazar las distintas culturas. El repentismo y su poesía de repente o la controversia, de ahí el nombre del documental, es como una batalla de gallos donde uno defiende un tema y otro lo ataca. Todo en verso”.

“La cultura de los troveros de la Alpujarra es antiquísima, no tiene apoyos institucionales”, se queja Vargas. “Son encuentros que hacen ellos de manera voluntaria o en los festejos a los que asisten. En Cuba es diferente; sí hay centros, como el iberoamericano del verso improvisado y otras instituciones, que de alguna manera lo mantienen, lo conservan y lo valoran. Hay troveros en Murcia y bertsolaris en el País Vasco, también en Canarias, pero no quería dispersarme, por eso me centré en Cuba y en el rap”. La improvisación puede ser con o sin música.

Cuba y su décima

La revista AM:PM cubana recoge la opinión del investigador, escritor, docente y repentista Alexis Díaz Pimienta, que participa en la película con una estupenda y clarificadora introducción y cierre: “Es en el siglo XVIII cuando la décima como estrofa hace su entrada en la literatura cubana. Todos los estudiosos coinciden en que junto con la décima escrita e incluso con mayor profusión que esta, se enseñoreaba en el país la décima cantada- improvisada, en voz de campesinos de origen canario que las decían con viejas tonadas de trabajo y jolgorio”.

También se preguntan en la revista y en el documental: ¿Cómo es posible que muchísimos jóvenes sean fanáticos y seguidores fieles de los grandes exponentes del freestyle (manifestación hermana del repentismo), y al mismo tiempo sientan rechazo y se burlen de los decimistas? Vargas, intenta estrechar los lazos entre unos y otros.

“En los choques de improvisadores –enfrentamientos entre poetas repentistas y exponentes del freestyle realizados en los últimos años– se evidencia que el público seguidor de los freestylers, una vez que descubre las complejidades estructurales de los repentistas y los ve en acción, queda impresionado, y con muchas ganas de seguir conociendo este arte”, expresa Alexis Díaz Pimienta, posiblemente el más conocido del documental y gran puente entre Cuba y España. Cuando salió de Cuba, se estableció en Almería. En el año 2000, fundó la Cátedra Internacional de Poesía Improvisada y Otras Artes Orales en la Habana y entre 1998-2000 dirigió en Granada la Escuela Experimental de Trovo.

El repentismo cubano es Patrimonio Inmaterial de la Humanidad y siempre ha estado ahí, como una manifestación de la cultura campesina. Aunque su mayor auge fuera en las décadas de los 40 y los 50. La diferencia fundamental del repentismo y el rap es que uno nace en el contexto campesino y el otro es urbano.

La película ofrece pinceladas de cómo están consideradas las mujeres en este mundo fundamentalmente de hombres. La maravillosa Tomasita Quiala, ciega pero con gran coraje, defiende su papel en el mundo de la improvisación y su particular forma de estar en él a pesar de las dificultades. Está considerada como una de las embajadoras de la cultura cubana. El Centro UNESCO de Andalucía recomienda este documental para el fomento de la igualdad de género.

En la película participan los freestylers campeones del mundo como el vallecano Chuty, Invert y Skone, el escritor Alexis Díaz Pimienta, los repentistas cubanos Luis Paz Papillo, Tomasita Quiala, Ernestico Ramírez, Orismay Hernández, y los troveros Sotillo, Barranquito, El Sevilla y Morón, entre otras figuras de la improvisación. El documental también recoge eventos de trovo en vivo celebrados en Las Norias de Daza (El Ejido) y en Roquetas, como el III Festival Internacional Miguel Candiota.

‘Controverso’ se estrenó en el Festival de Cine de Málaga y continúa su trayectoria por el circuito comercial, festivales y colegios. Fue presentada en Madrid en la Cinética de Matadero. Además, ha sido nominado a los Premios del Cine Andaluz, otorgados por la Asociación de Escritoras y Escritores de Cine de Andalucía (ASECAN) en la categoría Mejor Dirección Novel.

