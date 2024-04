¿Cuántos envases reciclamos en los contenedores azules y amarillos?, ¿lo hacemos bien?

Ecoembes, entidad sin ánimo de lucro creada en 1997 para el reciclaje de los envases domésticos de plástico, metal, brik, madera, papel y cartón en España y que trabaja con más de 14.000 empresas, ha hecho público recientemente su balance del año pasado: En 2023 se reciclaron con este sistema implantado en nuestro país casi 1,7 millones de toneladas de estos envases, “cifra que supone un 3,5% más que en 2022 y un 12% más que hace cinco años”. ¿Lo hacemos bien? Hay un dato llamativo: casi un tercio de lo que echamos el año pasado al contenedor amarillo nada tenía que ver con su función: el reciclaje de envases.

Concluye el informe, y empezamos por ahí: “Desde 1997, la cantidad de estos residuos que se ha enviado a reciclar ha crecido de manera constante”.

Por tipo de materiales, hay que desglosarlos así: “733.673 toneladas fueron de envases plásticos (un 3,5% más que en 2022); 697.305 de papel y cartón (+ 4,6%); 243.604 fueron metálicos (+ 0,1%); y 9.308 toneladas fueron envases de madera (+ 3,28%). Todas estas toneladas han sido recicladas en alguno de los 495 recicladores homologados por Ecoembes, que garantizan el correcto tratamiento de los residuos de envases, contribuyendo así a su circularidad”.

¿De dónde proceden los envases reciclados en 2023? El 73% de las toneladas recicladas provienen de la recogida separada, que incluye tanto la recogida separada municipal (60%) –a través de los contenedores amarillos y azules; hay casi 400.000 contenedores amarillos para envases de plástico, metálicos y briks, y 253.000 azules para envases de papel y cartón, repartidos por toda España–, como la que se realiza con gestión privada (13%) a través de puntos de reciclaje situados en lugares de gran afluencia de público como estadios, aeropuertos, estaciones o multitud de eventos.

El 27% restante, sigue el balance de Ecoembes, se consiguió recuperar de las plantas de residuos que tratan la “fracción resto”, donde llegan todo tipo de residuos sin separar.

Ofrecemos estas cifras desde otro punto de vista, que quizá nos resulte más cercano y esclarecedor: “De media, cada ciudadano separó a lo largo del año pasado 19,6 kilos en el contenedor azul y 20,4 kilos en el contenedor amarillo.

Por comunidades autónomas, destacan los excelentes resultados de recogida/reciclaje de Baleares, País Vasco, Comunidad Valenciana y Cataluña.

“Aunque el hábito del reciclaje está consolidado y crece cada año”, destaca Ecoembes, “todavía llegan al contenedor amarillo muchos otros residuos de forma errónea. De hecho, según el informe 2023, el 31,9% de los residuos que se depositaron en el contenedor amarillo no eran envases”. Una cifra, casi una tercera parte, que no puede dejar de llamar la atención y nos hace pensar en la necesidad de aún mayor formación e información. De hecho, es habitual ver cómo la gente echa al contenedor amarillo desde juguetes de plástico a menaje del hogar (yo los tengo justo enfrente del portal de mi casa en Madrid, a tres metros, y veo que echan de todo; colchones, porque no caben por las ranuras del contenedor, que si no…).

Para hacer posible la recogida separada municipal, Ecoembes señala que colabora con las distintas Administraciones públicas locales a través de 56 convenios que establecen las condiciones y financiación de estas infraestructuras. “En 2023, se destinaron 646 millones de euros a las Administraciones públicas locales con este fin”, dato que desmiente a los negacionistas del reciclaje que insisten en señalar que este reciclaje resulta muy costoso para las arcas públicas y va en beneficio de una entidad privada (doble bulo). “Los costes del proceso que coordina Ecoembes”, explica el informe, “se sufragan con los ingresos que recibe la organización por parte de sus más de 14.000 clientes –empresas que comercializan envases en el mercado español–, “quienes depositan en la misma su responsabilidad ambiental para, tal y como marca la ley, asegurarse de que estos envases se reciclen adecuadamente”.

En ese camino del reciclaje que falta aún por recorrer llama la atención este otro dato, y la apreciación que desde la propia organización Ecoembes realizan: “El restante 27% de envases domésticos reciclados (452.430 toneladas) se consiguió rescatar de las plantas de la fracción resto, contenedor gris, que es adonde llegan los residuos sin separar. Una cifra que evidencia que, aunque el reciclaje es un hábito medioambiental muy consolidado, todavía queda camino por recorrer para extenderlo aún más”.

Por último, Ecoembes quiere salir al paso de las críticas –a menudo etéreas y generalistas– de que no reciclan lo que dicen, sino menos. Especifican, y se alargan en la explicación: “Con el objetivo de que todos los países europeos utilicen los mismos criterios de medición para armonizar sus tasas de reciclaje, la Decisión de Ejecución 2019/665 de 17 de abril de 2019 sobre la base de lo regulado en la Directiva 2018/852 estableció una nueva metodología de cálculo que será la que se aplique para el seguimiento de los objetivos de reciclado por parte de la UE, y que son de obligado cumplimiento para todos los Estados miembros. Esta nueva metodología cambia el punto del proceso a partir del cual un material se considera reciclado. Siguiendo este nuevo criterio, y basándonos en los datos de 2023, el porcentaje de reciclaje de los residuos que gestiona Ecoembes –es decir, calculado teniendo en cuenta los envases que sus empresas declaran comercializar en el mercado español y que están bajo su gestión– sería del 74,2%, superando con dos años de antelación los objetivos que Europa fija para 2025”.

Y ya que a menudo en esas críticas a la baja se ha mezclado todo tipo de plásticos (y hay muchísimos más allá de los envases domésticos) en los cálculos, incluyendo los que quedan fuera de la competencia de Ecoembes, según la legislación por la que se creó y regula, el informe termina señalando en su resumen de 2023: “A partir de 2025, Ecoembes se encargará también de la gestión de envases comerciales e industriales, ofreciendo así una solución a las nuevas obligaciones que marca la regulación para las empresas”.

“Gracias a las administraciones públicas, las empresas y la ciudadanía hemos impulsado un modelo de colaboración que ha situado el reciclaje como la conducta ambiental más extendida en nuestro país y que hoy es referente. Estamos orgullosos de haber conseguido que 1,7 millones de toneladas de envases se reciclen y tengan una segunda vida”, ha manifestado Rosa Trigo, consejera delegada de Ecoembes. “Tras nuestros más de 25 años de experiencia, ahora nos enfocamos en trabajar por un futuro sin residuos, más allá del reciclaje. Hay que producir menos residuos y ser capaces también de reutilizarlos. No se trata solo de cumplir los ambiciosos objetivos marcados por la legislación, sino también de dar respuesta a las necesidades del Planeta”.

Más información, aquí.

Relacionado