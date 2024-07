Cuatro refrescantes libros para el verano con la naturaleza como protagonista

Os sugerimos cuatro deliciosas lecturas de verano con la naturaleza como protagonista: las novelas ‘Delta’, de Gabi Martínez, y ‘Almenara’, de Miguel Ángel Ruiz, y los poemas de Emma Prieto en ‘Respirar escarcha’ y de Ana Belén Martín Vázquez en ‘De paso por los días’. ‘Liternatura’ de la buena para descansar a la sombra y viajar sin necesidad de movernos…

Leí el otro día en EFEverde que, según un estudio de Triodos Bank, el 63% de la población española no tiene previsto participar activamente en acciones para hacer frente a la emergencia climática. Según la investigación, sólo el 37% de los españoles se considera activamente implicado en la lucha contra el calentamiento global y los más activos son las personas de más de 65 años.

Son datos preocupantes, porque parece que la alerta climática no acaba de calar entre la población, ni siquiera entre los jóvenes, quienes serán –y son, de hecho– los más afectados. De ahí la importancia de llegar a este gran público a través de canales diferentes a las redes o los medios de comunicación tradicionales. Una de estas vías tradicionales, de las de todos los tiempos, son las historias, la escritura de naturaleza, la liternatura, que diría Gabi Martínez.

Precisamente, el escritor barcelonés ha publicado Delta (Seix Barral), donde explora las siempre complejas relaciones entre los habitantes de los entornos naturales y los ecosistemas en los que habitan. Como un Thoreau del siglo XXI, Martínez vivió durante un año en la Casa de la Pantena, en la isla de Buda, en el Parque Natural del Delta del Ebro, un espacio natural condenado por el cambio climático, que probablemente desaparecerá por la subida del nivel del mar en las próximas décadas. Lo sabe bien Mateo Gallart, uno de los herederos de esta isla, que compró su bisabuelo José Facundo Gallart en 1927.

Delta, uno de los pocos libros literarios escritos sobre los humedales en España, está narrado en primera persona, como un reportaje de largo aliento (al estilo del gran Kapuscinski) o como una novela de no ficción. Martínez pone el foco en este hombre, Mateo, quien se enfrenta al destino de la isla como Fabrizio Salina en El Gatopardo, solo que, a diferencia del clásico de Lampedusa, aquí no va a ocurrir eso de que todo cambie para que nada cambie, porque lo cierto es que, a no muy largo plazo, la isla de Buda y con ella la casa donde se aloja Martínez quedarán sumergida en el mar.

Narrador testigo un tanto híbrido, Martínez adopta en buena medida el punto de vista de Mateo, un hombre que renunció a otras posibilidades laborales para sacar adelante un espacio condenado de antemano, en un trabajo contrarreloj en el que Mateo se lamenta de las trabas de la Administración, con críticas a los ecologistas, y que desarrolla bajo la amenaza de la subida del nivel del mar, como una guillotina que puede caer en cualquier momento. La hacienda la gestiona con mano de hierro y una cierta arbitrariedad Simona, la capataz, mujer de confianza de Mateo. Por la historia, amplia como el territorio, pululan otros personajes a quienes vamos descubriendo poco a poco, a medida que los va conociendo el propio autor, con un uso muy eficaz del tiempo narrativo.

Si en Un cambio de verdad Gabi Martínez rindió homenaje a su madre, que fue cabrera en su infancia en un pueblo de Extremadura, ahora el peso lo tiene su padre, pintor de casas y paredes, quien le transmitió a Martínez esa idea tan en desuso, por desgracia, del trabajo bien hecho, del afán por ser un buen profesional, y, por supuesto, el amor por el mar. Su familia fue de las primeras en bañarse en el Delta del Ebro. “La Pantena es una casa a cuatro aguas. Se sitúa entre un río, un mar, una laguna y el canal que une las dos masas de agua dulce, aunque la sal siempre está ahí, filtrándose tierra adentro o impelida río arriba por los fuertes vientos que soplan en Buda”. Así describe “su hogar temporal” Martínez en los inicios de este libro, que suena a despedida, a elegía, narrado con un gran pulso narrativo, en ocasiones con aliento poético, y en el que el escritor muestra un gran conocimiento del medio, de sus habitantes, que no solo son los humanos, sino también las aves y anfibios que conviven con él.

Aunque a veces se cuela su opinión, como en la escena de la caza (Buda es un reclamo cinegético), Martínez adopta durante casi todo el relato un significativo segundo plano. Como en cualquier buena novela, lo que busca es que seamos los lectores quienes saquemos nuestras propias conclusiones. Buda es un libro original, que bien podría inaugurar una nueva narrativa en el panorama literario español, aún reacio a tomarse en serio la liternatura, a no ser que venga de Estados Unidos.

Con otro formato, el del diario novelado, se adentra también en la literatura de naturaleza el periodista Miguel Ángel Ruiz con su primera novela, Almenara (Xordica). Hay tres hilos conductores principales en este relato de autoficción (“Me cuesta definir Almenara, es autoficción en un 95%, prácticamente todo lo que relato es real, pero el 5% de ficción convierte este diario de naturaleza y memoria familiar en una novela, supongo”). Por un lado, la construcción de una casa en la montaña a partir de una antigua cabaña, en un bello paraje de Murcia. Por otro, su trabajo como reportero en el periódico La Verdad de Murcia. Pero también, y sobre todo, la vida familiar, con un misterio en torno a la hija mayor, apenas intuido. Todos estos mundos se van entreverando sabiamente y adquieren un nivel simbólico muy potente.

Ruiz, veterano periodista ambiental, conoce el medio natural y lo describe con pulcritud y exactitud. Con una prosa con ritmo, eficaz, nos sumerge en su día a día desde que inicia las obras hasta que terminan, justo cuando se tienen las primeras noticias del covid. Almenara puede leerse como un empeño personal, como una novela de amor a la naturaleza, sin romanticismos, pero también como una radiografía honesta de los avatares de una familia y de un periodista que busca su lugar en un mundo lleno de ruido.

Aunque no solo, la naturaleza recorre también los poemas de Respirar escarcha (Eolas), de Emma Prieto. La escritora madrileña camina con sutileza por unos versos que nos hablan de la memoria, de la nostalgia de una época donde algunas cosas eran más verdaderas que ahora, al menos más reales, y sabe detenerse en los detalles y alumbrar los momentos cotidianos. Como refugio ante los sinsabores de la vida, siempre estarán los árboles. “Me gusta la vida de los árboles. / Su crecer sereno hacia lo alto. / Audaces. / Naciendo en cualquier parte / como si la tierra fuera de todos”. La naturaleza se convierte así no solo en un cobijo, en un consuelo, sino en un modelo vital a imitar.

Aunque publicado ya hace algunos años, he llegado a este libro recientemente, y, como los libros no entienden de estaciones, aunque hablen de ellas, no dejen de leer tampoco De paso por los días (Bartleby Editores), de Ana Belén Martín Vázquez, en el que la poeta madrileña se detiene, precisamente, en el transcurrir de los días, en el paso del tiempo y de las estaciones (está dividido en cuatro partes: Otoño, Invierno, Primavera y Verano). Es un libro sobrio, de versos cortos, escrito con el espíritu y la levedad de un haiku, que intuye en los fenómenos de la naturaleza lo que está oculto y nos lo revela, como este Romance, de la última parte, Verano: “En la libertad de una playa, / en las calles sin nombre / dar el primer beso de todos / con fiebre, / temblor de aventura / y certeza de adiós”.

Relacionado