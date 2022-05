La Cultura Digital llena Madrid de innovadoras propuestas todo el mes de mayo

El Festival de Arte Digital de Madrid (MMMAD) ha arrancado su segunda edición. Hasta el 31 de mayo convertirá a la ciudad en su capital internacional. Enfocado en la intersección entre cultura digital y espacio público, llevará a cabo exposiciones urbanas, instalaciones inmersivas, talleres y encuentros por toda la ciudad. Más de 65 artistas y colectivos nacionales e internacionales mostrarán sus obras.

Este año cuenta con dos ejes temáticos: las urbes del futuro y el arte digital más allá de la pantalla, invitando a artistas que trabajan con otros medios fuera de lo audiovisual, como el suizo Lukas Truniger, que presentará su instalación climática Ethereal Fleeting en los jardines del Goethe-Institut. Más de 65 artistas y colectivos nacionales e internacionales mostrarán sus obras y como señala Diego Iglesias, codirector del festival, “celebrarán este año la presencialidad y el encuentro”, tras la pasada edición, marcada por la pandemia. “No solo se trata de un encuentro entre artistas, es la primera vez que pueden venir autores, comisarios y representantes de instituciones de otros países, sino también de una gran oportunidad para la unión de público y ciudad”, afirma Iglesias.

Metaverso y NFT

Si hay una palabra de moda es metaverso, con la que Facebook pretende liderar esta revolución y muchas empresas obtener ganancias de un posible mundo donde lo real y lo virtual se den la mano. Por ello, entre las grandes novedades de esta nueva edición, está el primer metaverso MMMAD 2022, un espacio virtual, diseñado por la artista Felina H.DB.

También están de moda unas siglas NFT, algo así como bienes digitales, certificados, que pueden intercambiarse, comercializarse o coleccionarse. Si a eso añadimos conceptos como realidad aumentada, virtual o extendida, la conclusión, es que algo paralelo está emergiendo. Todas estas manifestaciones se recogen en el festival.

Durante el mes de mayo hay que estar atentos a ciertos entornos urbanos. La comisaria Zaiba Jabbar presentará una selección de obras en formato NFT de artistas internacionales que se mostrarán en las más de 350 marquesinas digitales de Clear Channel, con obras que proponen nuevas naturalezas y arquitecturas a partir de la biología, lo micro y lo generativo, rompiendo con la planitud del mundo digital para crear microuniversos propios.

Ciudad y arquitectura

Por otra parte, la tecnología y su impacto en la ciudad y la arquitectura tienen un papel clave en esta edición, que explorará las urbes del futuro a través de dos exposiciones individuales: Construir Mundos, del cineasta y arquitecto australiano Liam Young, conocido internacionalmente por las impactantes visiones de sus mundos imaginarios, que podrán verse en el Espacio Fundación Telefónica. Construir mundos reunirá una selección de sus obras más recientes, entre las que destacan Planet City y Where The City Can´t See, y presentará dos piezas de nueva producción creadas expresamente para la exposición. Las películas se mostrarán en forma de vídeo-instalaciones acompañadas de maquetas, fotografías, vestuario y otros materiales con los que Young ha construido sus historias.

La otra exposición es Ciudades Invisibles, del artista y diseñador turco Balkan Karisman, con temas como la cultura urbana, el arte glitch y el futurismo; podrá verse en Roca Madrid Gallery.

Medioambiente y TBA21

Otras entidades culturales se suman al evento. TBA21 Thyssen-Bornemisza Art Contemporary y TBA21-Academy presentan dos obras de su colección, disponibles en sus respectivas plataformas digitales.

Bajo el contexto del Festival MMMAD, se ha seleccionado la obra de Patricia Domínguez La balada de las sirenas secas (2020), un vídeo-ensayo crítico con la situación de la privatización del agua y el cultivo de aguacates en Chile, que expone problemas locales por demandas globales; también se proyectará la obra de Will Benedict en colaboración con Chus Martínez All Bleeding Stops Eventually (2019), un encargo de TBA21-Academy producido por DIS.ART, en la que un improbable elenco de animales amenazados lanza un mensaje a los humanos: cambiad vuestros hábitos o morid.

Como artista invitado, Juan Covelli presentará su pieza El Salto (2021), un proyecto que busca abordar de manera crítica las políticas de la tecnología, en específico la visión de las máquinas y cómo estas nuevas formas de ver están transformando nuestra concepción de nuestro entorno natural y el paisaje. Estos trabajos se podrán ver en la sala Equis.

En la calle

Por otro lado, este arte vuelve a tomar la plaza de Callao. Todas las noches de mayo a las 23:59 horas transformará las pantallas del Palacio de la Prensa en enormes lienzos digitales que mostrarán una selección de obras de reconocidos artistas digitales internacionales comisariados por ONKAOS. La ciudad, el futuro, el progreso o la diversidad serán algunos de los temas sobre los que reflexionarán artistas como Botto, Chino Moya, Juan Díaz Faes, Mario Klingemann o SMACK.

La firma Pull&Bear se une al festival llenando las pantallas de todas sus tiendas con el arte digital de cinco artistas internacionales que mostrarán sus nuevas creaciones. Berenice Golmann (EE UU), que explora la naturaleza sintética, las maravillas de la Tierra y las relaciones entre tecnología y magia; Guillermo Solas (España), cuyo trabajo muestra las tensiones entre lo físico y lo digital en la sociedad actual, definiendo su obra como “una visión deformada de la realidad más directa”; Ida Lissner (Dinamarca) se centra en nuestra relación con la naturaleza creando santuarios digitales de interconexión en un intento de re-imaginar nuestra relación distanciada con el mundo natural; nueps (España), cuyas creaciones se inspiran en lo raro y lo absurdo que observa día a día; y Sarah Ann Banks (EE UU), que utiliza el espacio digital para desarrollar mundos expansivos que fusionan elementos de la cultura moderna con la ciencia y la naturaleza.

Música y teatro

Dentro de la intención de unir lo digital a otras disciplinas, destacan sus organizadores la presencia musical en el marco del evento. Así, música, performance y arte digital en directo se darán cita en Dome a través de la colaboración con DOMO360, espacio situado en la Universidad Politécnica. En su cúpula geodésica con proyección 360 se llevará a cabo un programa de VJ/DJs uniendo artistas visuales con artistas sonoros como Marina Herlop, Bora Murmure, alter ego de la artista, música y performer francesa Pauline Canavesio; la DJ viguesa Akazie, el artista digital argentino Lucas Gutiérrez y el músico alemán Robert Lippok.

La instalación-taller multimedia Dis-play Traces, del colectivo español Casa Antillón, utilizará el escaparate de TAI Escuela Universitaria de Artes para crear y documentar una intervención artística coreografiada junto con alumnos del centro.

Encuentros de Pensamiento y Colección SOLO

Tal vez este arte digital sea desconocido para muchos, así que Espacio Fundación Telefónica acogerá los Encuentros MMMAD de Pensamiento. En ellos se hablará de las problemáticas e inquietudes del sector del arte digital con la presencia de comisarios y expertos internacionales.

También dentro del marco del festival se organizarán una serie de visitas guiadas a la Colección SOLO, un proyecto artístico internacional con sede en Madrid que tiene como objetivo fomentar, apoyar y compartir arte contemporáneo. Con casi 800 obras en su colección, pone de manifiesto la riqueza de las conexiones que existen a través del tiempo y de las geografías entre las diferentes tendencias creativas, culturales y estéticas.

No todos los eventos son gratuitos, así que para más información, fechas y compra de entradas se puede visitar: https://mmmad.art

Relacionado