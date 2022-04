Demonizar la ocupación de viviendas para invisibilizar el drama social

Una de las maneras más escandalosas de tratar de invisibilizar los graves problemas sociales que hay en España y, en concreto, el drama de la vivienda, es mediante la demonización de la ocupación de viviendas vacías. Es común ver a políticos prometiendo burdamente “mano dura” contra las personas que ocupan y a programas televisivos (generalmente magazines amarillistas de media mañana o media tarde) mostrando los casos más extravagantes y dando espacio a empresas de prácticas dudosas como Desokupa.

Lo primero que llama la atención es la confusión terminológica. Entiendo que la ‘k’ en la palabra okupa se tiene que referir al movimiento okupa, con raíces en la contracultura, el movimiento autónomo o el movimiento libertario, ese que okupa edificios con motivaciones políticas, reivindicando la autogestión de los espacios y el derecho a la ciudad. Por lo general, son acciones antagonistas y militantes: se toma un inmueble, se informa al vecindario, se cuelgan pancartas en las ventanas, se realizan actividades. Aunque puede que en ellos vivan personas, el objetivo fundamental de los centros sociales okupados y autogestionados es ese: ser centros sociales.

La ocupación que ahora abunda no tiene raigambre contracultural ni radikal, por eso no debe escribirse con k: es una ocupación que se da por pura necesidad. Individuos y familias que se ven obligadas a buscar un lugar donde vivir y a las que no les queda otro remedio más que meterse en una de las tres millones de viviendas vacías que hay en España, muchas de ellas en manos de bancos, fondos de inversión, especuladores de todo tipo o en la Sareb (el llamado “banco malo”). Los ocupas con ‘c’ no ponen pancartas en las ventanas reivindicando la Revolución Social ni montan fiestas solidarias: tratan de pasar lo más desapercibidos posible para tratar de vivir en paz sin ser estigmatizados.

Cuando en frívolos programas de televisión solo se muestra a los ocupas que portan armas de fuego, que utilizan el espacio para inyectarse heroína o que hacen la vida imposible al vecindario, cuando se busca el caso más estrambótico para estigmatizar al resto, cuando se presenta a estas personas en situación de pobreza como caraduras que quieren pegarse la vida padre, sin trabajar, rascándose la barriga, a costa de los demás, se está cayendo en la más pura aporofobia. También cuando ciertos políticos parecen más preocupados en difundir bulos sobre temibles okupas que entran en casa de ancianas cuando estas bajan a comprar el pan o cuando parecen muchísimo más preocupados en aplicar esa “mano dura” contra los ocupas que en desarrollar políticas de vivienda efectivas en un país en el que la vivienda pública es mínima y los alquileres están desorbitados.

Diríase que solo se ofrece a la gente vivir en la calle, siempre y cuando no se pongan en las calles más visibles del centro, donde hacen feo ante los turistas. Como las personas sin hogar que llevaban años pernoctando en la Plaza Mayor de Madrid y que, aprovechando la pandemia, fueron desalojadas por la Policía Municipal, se intuye que porque no encajaban en la Marca Madrid. No se entiende que, en pos del libre mercado y la libre especulación, haya partidos que consideren decente un país donde millones de personas tienen problemas de alojamiento, ahogamiento para pagar el alquiler, mientras que unas 40.000 viven en la calle, según Cáritas.

“La estigmatización de las personas que se ven abocadas a ocupar pisos vacíos hace que esa alternativa sea cada vez más complicada”, me dicen miembros de la Coordinadora de Vivienda de Madrid. Por un lado, las personas que ven la ocupación demonizada en la televisión prefieren no convertirse en esos monstruos delincuenciales a los que diseccionan en las tertulias. Por otro, los vecindarios cada vez están más alerta a cada movimiento y a la mínima anomalía llaman a la policía, muchas veces en balde, porque no hay ocupas. “Hasta hay personas que han conseguido un alquiler social de un piso de la Sareb y los vecinos no se creen que están de alquiler”, dice las mismas fuentes. “Han llegado a llamar tres veces seguidas a la policía para creérselo, incluso después de ver el contrato”.

En España, pese a lo que dice la Constitución en su artículo 27, no se está protegiendo la función social de la vivienda, que cada vez más es utilizada por los especuladores como una mercancía, con resultados funestos para el resto. La ocupación de viviendas no es un capricho: a nadie le parece confortable una vida en la clandestinidad y bajo el riesgo a ser desalojado en cualquier momento. El fenómeno de la ocupación es solo consecuencia de una sociedad que le está fallando injustamente a un sector de la población nada desdeñable: aquellos que, tras varias crisis encadenadas, y debido a la injusticia estructural del sistema, ya no pueden pagarse la energía, la comida, la vivienda.

La ocupación de viviendas vacías en propiedad de grandes tenedores no es la solución, pero es la única alternativa que pueden permitirse muchas familias. Es responsabilidad de los medios no demonizar a los necesitados y responsabilidad de los políticos resolver con rapidez el problema de la vivienda que cada vez está más enquistado y que hace que este país no sea como queremos imaginarlo.

