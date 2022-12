“Descubrir vida en otros planetas servirá para unir más a la Humanidad”

¿Serán personas, peces, extraños animales?… Buscar vida más allá de la Tierra es el ‘leit motiv’ de la astrónoma Lisa Kaltenegger, directora del Instituto Carl Sagan (CSI) de la Universidad de Cornell (EE UU). Fundado para encontrar vida en el Universo, el centro se basa en el trabajo pionero de Sagan a finales del siglo pasado y lo hacen desarrollando herramientas forenses para encontrar ‘bioseñales’ dentro y fuera del Sistema Solar, en planetas y lunas que orbitan alrededor de otras lejanas estrellas. Kaltenegger está convencida de que un día las encontraremos en las atmósferas de otros mundos que nos descubran que no estamos solos y cuál será nuestro futuro.

El encuentro con esta prestigiosa investigadora tuvo lugar en Yérevan, la capital de Armenia, durante la reciente VI edición de Starmus Festival, un evento que se ha convertido en un referente mundial que aúna la ciencia con las diferentes manifestaciones culturales para atraer a la sociedad, especialmente a los jóvenes, a las fronteras del conocimiento humano.

¿Por qué es importante este tipo de encuentros para los investigadores?

Porque, como dijo el músico Brian May, los científicos deben ser creativos como los artistas y los artistas tienen que ser un poco científicos para entender el Cosmos al que pertenecen y poder utilizar ese conocimiento en la música. En este festival nos hemos encontrado, compartido y enriquecido unos a otros.

¿Por qué decidió dedicarse a buscar vida en otros planetas?

Hoy vivimos un momento increíble en el que podemos encontrar planetas muy lejanos y ver que algunos de ellos son casi como nuestra Tierra. Cuando aún estudiaba Física, no pensaba que podría trabajar en algo así, pero sí que me di cuenta de que, si me dedicaba a la ciencia, podía formar parte de la exploración del Cosmos. Y no sólo para saber si estamos solos o no, sino también para averiguar cómo funciona el planeta que habitamos. Si encontramos algunos similares, puede que en unos casos sean más viejos y otros más jóvenes, y eso nos va a dar una idea de cómo va a ser la evolución de la Tierra, lo que es muy importante para prepararnos de cara al futuro. Además, encontrar unas primeras señales de la vida será fascinante.

¿Cómo es posible encontrarlas a distancias tan siderales?

La luz que sale del Sol también sale de otras estrellas. Hoy sabemos que casi cada estrella tiene un planeta orbitando alrededor y que una de cada cinco tiene un planeta parecido a la Tierra, es decir, ni muy frío ni muy caliente. Es la luz de esas estrellas la que nos refleja la existencia de los planetas. Einstein ya nos demostró que la luz y la materia interactúan y que cuando la primera se encuentra con moléculas, vibra; eso es lo yo puedo ver en los telescopios. Pero también puedo ver la química de ese planeta, sin necesidad de ir hasta allí, saber qué elementos tiene relacionados con la vida, como es la combinación de oxígeno y metano o el agua. Todo está en la luz de cada planeta, incluso señales que no se podrían explicar sin la existencia de una forma de vida.

Una vida que podría ser muy distinta a la nuestra, la terrestre…

Exacto. Y eso es fascinante. ¿Serán personas, peces, extraños animales? Por eso, como parte de la búsqueda que hacemos de vida en el Universo, también construimos una gran base de datos de todas las especies que conocemos en la Tierra, con sus muchos colores y formas. Queremos comprobar cómo se verían por un telescopio si algo similar existiera en otro planeta fuera del Sistema Solar. A veces me imagino que podemos encontrar un planeta completamente rojo, porque todo son algas rojas o quizás un gran océano. Esas hipótesis son la parte creativa que ayudan a detectar señales de vida.

También la especie humana está transformando las señales que enviamos a hipotéticos mundos lejanos…

Creo que estamos en un periodo interesante. Da miedo, pero también mucha esperanza. Ahora somos conscientes de que estamos cambiando nuestro planeta, que es algo que pasó en otros periodos de la historia geológica de la Tierra en los que desapareció mucha vida. Y como lo sabemos, podemos hacer algo para evitarlo, lo que es una ventaja. Creo que si nos vieran y contactaran de otros mundos, eso nos conectaría más a todos a nivel global. Ahora pensamos demasiado en el origen según el país de procedencia, pero si descubrimos que hay vida ahí fuera, veremos que todos somos más o menos iguales, al margen de color de piel de cada cual. Encontrar formas de vida distintas nos servirá para unir más a la Humanidad.

¿Cree que los humanos colonizaremos otros planetas?

No lo sé. Ahora ya se piensa en ir a Marte y colonizarlo, pero no es nada fácil. En Marte no hay atmósfera respirable y, como mucho, habría colonias temporales. No obstante, si llega un momento en el que los humanos somos demasiados, Marte es de las mejores opciones que tenemos. Por otro lado, sabemos que el Sol brilla cada vez más y más, así que el calentamiento terrestre aumentará, algo que estamos acelerando con el CO2. Es una locura, porque acortamos nuestro tiempo, pero es indudable que en el futuro, en 5.000 millones de años, tendremos que encontrar otro planeta. El problema es que en Marte la fuerza de gravedad es menor, así que el corazón se adaptará y será menos fuerte, porque no lo necesita. Serían humanos que luego no podrían sobrevivir en la Tierra.

Continuamente se encuentran nuevos exoplanetas; uno de los últimos, en septiembre, muy similar al nuestro. ¿Estamos cada vez más cerca de encontrar mundos habitables?

Sí, tenemos más de 5.000 exoplanetas localizados desde que se encontró el primero en 1995, un hallazgo de Michel Mayor y Didier Queloz, y algunos son similares al nuestro, lo que es fascinante. Con el nuevo telescopio James Webb podemos ver si tienen señales de agua. Para ello tienen que estar en lo que llamamos ‘zona habitable’, ni muy cerca ni muy lejos de sus estrellas. Por otro lado, no sabemos dónde está el límite en el que una Tierra se convierte en un Venus, y eso es algo muy importante para nuestro futuro, porque en un Venus no puede existir la vida, no hay océanos. Recientemente, como señalaba antes, se ha encontrado el exoplaneta Speculoos 2c, que es muy interesante, porque está en ese límite de esa zona habitable. Están muy lejos, a 100 años luz, y no vamos a llegar hasta allí, pero sí nos servirá para saber qué pasa cuando una Tierra se queda sin agua y sin vida. El nuevo JWT (James Webb Telescope) nos permite explorar esos otros mundos y conocer nuestro futuro. Su lanzamiento ha sido un paso enorme para la Astronomía.

¿Por qué es tan importante invertir en estas investigaciones? ¿Se busca en el fondo un ‘Planeta B’?

No, no hay un Planeta B. Todos tenemos que vivir aquí. No sería divertido vivir en un lugar como Marte, todo el día encerrados en un mundo irrespirable. Pero la ciencia ha solucionado muchos problemas que ni sabíamos que teníamos y conectarnos con el Cosmos nos sirve para contestar muchas preguntas fundamentales. Sin investigar ahí fuera no sabríamos lo que pasará en unos millones de años. Aquí nos falta información. Es verdad que usamos dinero para investigar, pero es muy poco si lo comparas, por ejemplo, con un presupuesto militar. Sólo con lo que cuesta un avión de última generación en Estados Unidos, podríamos lanzar dos telescopios James Webb. Además, la ciencia es la búsqueda de algo más grande que nosotros y en nuestro tiempo, con tantas dificultades y divisiones a las que nos enfrentamos, es importante tener asuntos que nos unan. Cada uno podemos mirar a las estrellas y conectar con el Cosmos del que somos parte. Eso nos da esperanza de que vamos a sobrevivir.

Relacionado