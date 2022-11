‘‘Desfile de leyendas’, el libro que rinde homenaje a ‘Drag Race’’

Alex Ander

Álex Ander. Periodisto. Defensor de causas perdidas y alérgico a la gilipollez humana. No tengo una opinión para todo. Desde 2018, escribo de forma habitual sobre cine y televisión en la revista Cinemanía. También he publicado artículos en medios como Vanity Fair, Dosmanzanas o The Objective. He escrito los libros 'Divine. La historia de la mujer más hermosa del mundo' y 'Veneno. De Adra a las estrellas. Una biografía ilustrada', editados por Egales.