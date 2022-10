Diez lecturas terroríficas para celebrar Halloween

Aunque en ‘El Asombrario’ pensamos que la literatura de terror es –además de un género literario interesantísimo y muy necesario de reivindicar– perfecta para cualquier momento del año, en la noche de Halloween, más que nunca, nos apetece quedarnos en casa y temblar de miedo debajo de una manta, al abrigo de una buena lectura. Aquí van 10 recomendaciones para sentir escalofríos.

Las maneras de celebrar la víspera del Día de Todos los Santos, una noche mundialmente conocida como Halloween –herencia del All Hallow´s Eve estadounidense–, son tan variadas como culturas y creencias hay en el mundo. Sin embargo, si hay algo que todos compartimos es la fascinación por una buena historia de terror. Fantasmas, monstruos, demonios, brujas, asesinos en serie… o puede que sencillamente las grietas de esta extraña realidad presente.

Para celebrar el otoño con sus tardes oscuras y follaje dorado, la noche de las brujas y, en general, la literatura de terror, os traemos diez recomendaciones literarias que os harán temblar… del gusto.

‘Un halcón en el bosque’, de Carrie Laben (La Biblioteca de Carfax).

Abby y Martha son dos hermanas gemelas, brujas, de una poderosa familia. Cuando a Abby le diagnostican una enfermedad terminal, lo primero que hace es ayudar a su hermana a fugarse de la cárcel, y juntas se dirigen a la vieja cabaña familiar en Minnesota. En su huida para sobrevivir tendrán que enfrentarse a viejos errores y a sus terribles familiares, pues si provienes de una familia en la que tu padre tomaba el control de tu cuerpo cuando eras pequeña; tu madre trataba de habitar y poseer tu mente y extraer tu energía, y donde tantos y tantos secretos oscuros –y algunos cuerpos– están enterrados, las reuniones familiares no suelen ser agradables. Un nuevo título de una de las mejores editoriales de terror de nuestro país.

‘Los secretos de los vampiros’, de Julie Légère y Elsa Whyte, ilustrado por Laura Pérez (Errata Naturae).

Desde las lamias de la Antigua Grecia hasta Edward Cullen, pasando por los tentadores dandis de Anne Rice, y sin olvidar, por supuesto, a Drácula, este libro maravillosamente ilustrado por Laura Pérez –al igual que sus dos títulos anteriores sobre brujas y sirenas– te acompañará en un tenebroso viaje para conocer la fascinante y enigmática historia de los vampiros, criaturas de sangre y de noche, pero también de lujuria y transgresión.

‘Las chicas de Chapel Croft’, de C. J. Tudor (Plaza & Janés).

Una oscura historia se agita en Chapel Croft. A una larga lista de desapariciones y muertes se une la del sacerdote de la parroquia local, que se ahorcó en su propia iglesia hace solo unas semanas. Para sustituirlo, llega al pueblo Jack Brooks. Trae consigo una hija de 14 años y una conciencia atormentada, aunque confía en empezar aquí una nueva vida. Pero lo que encuentra es un lugar lleno de conspiraciones y secretos donde le espera un extraño regalo de bienvenida: un kit de exorcismo y un siniestro mensaje. Cuanto más profundiza en la ciudad y llega a conocer a sus peculiares habitantes, más parecen surgir antiguas disputas, misterios y sospechas. Y cuando su hija Flo comienza a ver espectros de chicas ardiendo, resulta claro que los fantasmas de Chapel Croft se niegan a descansar en paz.

‘Pena negra’, antología de varios autores, coordinada por María Zaragoza (InLimbo).

A través de estos diez relatos nos adentramos en las regiones de la pena negra lorquiana, de los misterios de la sicalipsis, del duende de voz quebrada y los sonidos oscuros de la copla y el cuplé. Esta colección de la joven editorial InLimbo, especializada en literatura inquietante y que firman nombres como Jimina Sabadú, Gemma Solsona o Ariadna Castellarnau, vuelve inquietantes e insólitas a las figuras más representativas del género ínfimo, para lograr que Tina de Jarque resurja de la tumba, que el baúl de la Piquer guarde un tenebroso secreto, que la copla voguing de Marifé en los locales queer sea un conjuro de muerte o que un grupo de trasnochados invoque por güija a la Bella Dorita.

‘Uke. El contrincante’, de Elia Barceló (Minotauro).

Elia Barceló es una de las mejores escritoras de género de nuestro país, y se atreve tanto con la ciencia ficción como con el suspense y el terror, del que Uke es una gran muestra. Una mujer desaparecida y un hombre obsesionado por ella hasta rozar la locura; dos muertes incomprensibles, un asesino demente, y un aterrador círculo verde que se aparece en los espejos. Todo esto converge en una absorbente historia de posesiones diabólicas, suspense y amor incondicional que revela una temible realidad: Dios sólo puede reinar si tiene un adversario con el que batirse en un combate perpetuo, que es el motor del mundo.

‘Almuerzo en el café Gotham’, de Stephen King, ilustrado por Javier Olivares (Nórdica).

Un hombre llamado Steve Davis llega a casa un día y encuentra una carta de su esposa, Diane, que le dice con frialdad que le abandona y tiene la intención de divorciarse. La partida de Diane lo impulsa a dejar de fumar y comienza a sufrir abstinencia de nicotina. El abogado de Diane, William Humboldt, llama a Steve con planes de reunirse con los dos para almorzar. Se decide por el Café Gotham y fija una fecha. La desesperación del protagonista por un cigarrillo y por su ex es casi insoportable, pero nada comparado con los horrores que le esperan en el moderno restaurante de Manhattan. Un cuento, publicado originalmente en 1995, del mejor de los escritores de terror, ilustrado por Javier Olivares, premio nacional de Cómic.

‘El regalo’, de Zoe Maeve (Alpha Decay).

La editorial independiente barcelonesa continúa con su arriesgada y original nueva línea de cómic. Ha nacido la cuarta princesa Románov: Anastasia. Sus hermanas y ella crecen en una jaula de oro, aisladas de la sociedad que vive más allá de los muros del palacio. Tras recibir de forma misteriosa una cámara como regalo por su decimoquinto cumpleaños, empieza a documentar la realidad que la rodea, pero el regalo trae consigo una carga que aún no es capaz de comprender. Una criatura se mueve por los márgenes de su mirada y la acecha en sueños. A medida que la revolución avanza, las esquinas del mundo de Anastasia se van estrechando. Algo la persigue, una fuerza implacable.

‘Tidepool’, de Nicole Wilson (Dilatando Mentes).

Esta obra ha sido finalista de los premios Bram Stoker y los Ladies of Horror Fiction. En 1913, Henry Hamilton desaparece durante un viaje de negocios, y su hermana, Tristeza, no descansará hasta averiguar qué le ha sucedido. Decide viajar a Tidepool, el último lugar del que tiene constancia que visitó Henry. La pequeña y decadente ciudad asentada junto al mar parece teñida de un halo de desasosiego, los residentes parecen ocultar algo, y las reservas que Tristeza alberga sobre Tidepool se acrecientan cuando una sucesión de cadáveres llegan hasta la orilla presentando señales de haber sido mancillados por algo que no es del todo humano… Cuando Tristeza conozca a Ada Oliver, una adinerada viuda, y el secreto que acarrea a sus espaldas, sus problemas no habrán hecho sino comenzar.

‘Cocodrilario’, de Alicia Mares (Horror Vacui).

Con solo tres títulos publicados, la editorial Horror Vacui se está posicionando como uno de los sellos especializados en género extraño y terrorífico más interesantes. Este libro de cuentos transcurre en un México fantástico poblado de bestias, criaturas mitológicas y mujeres que vagan sin rumbo entre espacios liminales embrujados por la memoria. Aquí habitan conjuros del desangrado, lechuzas, quetzales, yaguarundíes, gestaciones monstruosas, nudos de pelo, familiares de brujas, superstición, líos supernaturales y también maritales, sonambulismo, somniloquía, cráteres, promesas fulgurantes, la marcha de una marabunta monolítica que busca un nuevo lugar para reinventar la humanidad, y, por supuesto, docenas de cocodrilos.

‘Niños’, de David Roas (Páginas de Espuma).

¿Quién no tiene una huella de infancia que recorre pasillos oscuros a medianoche, que inspecciona debajo de la cama antes de dormir, que no se reconoce en el brillo de un espejo? ¿Quién no teme al monstruo que acecha dentro del armario, los pasos al otro lado de una puerta, la sombra que golpea el cristal de la ventana? Los niños y las niñas que fuimos recorren los cuentos fantásticos de David Roas recordándonos lo vivos que están nuestros miedos infantiles. Y a su vez, los adultos que somos no podemos dejar de estremecernos.

