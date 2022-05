Documenta Madrid 2022: una ventana a la creación más arriesgada

El documental, a pesar de tener cada vez más seguidores, necesita de más canales para su difusión. Documenta Madrid es uno de ellos. Un total de 24 películas competirán en su 19 edición, en la que sus organizadores ponen el foco en los elementos críticos y comprometidos con la realidad. En esta edición según Luis Parés, director de la Cineteca, se quiere tomar el pulso de lo que nos está pasando. “Mirar fuera para no sentirnos solos, abrir ventanas y mirar el mundo”.

Las secciones a competición de Documenta Madrid tendrán lugar presencialmente desde hoy, martes 24 de mayo, hasta el 29 de mayo en la Cineteca de Matadero; también se podrá seguir a través de la plataforma Filmin del 30 de mayo al 5 de junio.

En línea con los cambios incorporados en ediciones anteriores, Documenta profundiza en la defensa de un cine sin etiquetas. “Todas las películas, largas o cortas, documentales, ensayos, híbridos o experimentales, compiten en igualdad de condiciones, con una única diferenciación entre producciones nacionales e internacionales”, expresan sus comisarios, Mariana Barassi y Diego Rodríguez. Todos ellos optan a los premios en igualdad de condiciones.

Barassi resalta la novedad incorporada este año al programa Vaya Panorama. “Nace de la certeza de que la creación contemporánea no solo propone una nueva forma de crear, sino también una nueva forma de ver y de relacionarse con el cine. La necesidad de abrir una ventana a la creación más arriesgada de hoy y, a la vez, apoyar una nueva manera de estar en las salas e interactuar con la mirada del espectador”.

Para ello, Documenta Madrid invita a artistas, colectivos de creación y programadores que incorporan a sus procesos la búsqueda de un nuevo lenguaje en sus propuestas.

Destacan también los organizadores la paridad alcanzada, siendo 12 de ellas producciones firmadas por mujeres y 12 por hombres.

La Competición Internacional incluye 12 títulos, entre ellos, How Do You Measure a Year?, de Jay Rosenblatt, artista reconocido del cine ensayístico; Nuclear Family, de Erin y Travis Wilkerson, un habitual de festivales como Sundance o Locarno; When There Is No More Music to Write, and Other Roman Stories, de Éric Baudelaire; o Nazarbazi, de Maryam Tafakory.

Alain Gomis inaugura el festival con Rewind & Play en la que revisa una entrevista concedida en 1969 por el legendario pianista y compositor Thelonious Monk. Con imágenes inéditas, ofrece una mirada y un retrato con múltiples matices de lo ocurrido en esta compleja entrevista.

La Competición Nacional, también con 12 películas, contará, entre otros, con títulos como El sembrador de estrellas, de Lois Patiño, cineasta vigués premiado internacionalmente. Su retrato de la noche de Tokio ha sido calificado como el trabajo más lírico de Patiño. Agrilogistics, de Gerard Ortín Castellví, se centra en la agricultura industrial, convierte un invernadero y una fábrica en espacios oníricos donde plantas, animales y máquinas forman un nuevo entramado ecotecnológico, captado con toda su fría magia; o Aftersun, de Lluís Galter.

Esta sección incluye el estreno mundial de Monte Tropic, una historia del confinamiento, de Andrés Duque, que retrata de una forma onírica a dos amigos marroquíes recién llegados a España que deben definir su futuro en plena pandemia.

Jonas Mekas en la Filmoteca Nacional

Con motivo del centenario del nacimiento de Jonas Mekas, en diciembre de 1922, Documenta Madrid y Filmoteca Española, sede colaboradora del festival, se unen para conmemorar el trabajo de este artista. La retrospectiva, titulada Destellos de vida, busca redescubrir y dar a conocer el cine de este artista esencial y poeta de lo cotidiano para traza un diálogo con el presente, ofreciendo una mirada contemporánea de la influencia de Mekas en la comunidad audiovisual.

Jonas Mekas (1922-2019) fue un cineasta, escritor y comisario de arte de origen lituano, considerado el padrino del cine estadounidense de vanguardia y un absoluto tótem del cine diarístico. Además de su trabajo en la preservación y difusión del cine con la creación y desarrollo del Anthology Film Archives, películas de su autoría como Walden (1969) o Lost Lost Lost (1976) han alumbrado el camino de muchos cineastas en el mundo.

En el año de su muerte, la revista Fotogramas se preguntaba por qué es importante que sepas quién fue Jonas Mekas; Mireia Mullor lo cuenta: “Conocido popularmente como el padrino del cine underground, este lituano emigró a Estados Unidos para convertirse en una de las figuras más célebres de su escena independiente, pero el gran público desconoce su existencia. Y eso es algo que cualquier cinéfilo que se precie tiene que enmendar rápidamente”.

Mullor recoge una reflexión del artista: “Desde un hombre durmiente, nuestros propios ombligos, nuestras actividades diarias más complejas, las tragedias, amores y crímenes… En algún punto, hemos perdido el contacto con nuestra propia realidad, y el objetivo de la cámara nos ayudará a recuperarlo”.

En la retrospectiva de la Filmoteca se proyectarán algunos de sus trabajos más destacados, como Birth of a Nation, Lost Lost Lost, Reminiscencias de un viaje a Lituania, Sleepless Nights Stories, Diaries, Notes & Sketches (Walden).

Gonzalo García Pelayo en el Museo Reina Sofía

Definir la figura compleja de Gonzalo García Pelayo es difícil: productor musical, presentador de radio y televisión, director de cine y la persona que puso en jaque a los casinos. “Yo soy muchas cosas”, definición que García Pelayo hace de sí mismo. Si solo habláramos de su faceta como productor musical, no pararíamos de citar nombres, pero él se define como cineasta.

El Museo Reina Sofía, la otra sede colaboradora de Documenta, acoge el ciclo Dejen de prohibir, que no alcanzo a desobedecer todo, hará un recorrido por las películas realizadas entre 1976 y 1986 del cineasta andaluz.

Este ciclo, resalta el Reina Sofía, se ubica en la sociedad cambiante y tumultuosa de la España de la Transición, entre la muerte de Francisco Franco y la entrada en la Comunidad Económica Europea. “Un tiempo en el que los resquicios del autoritarismo político y del conservadurismo moral de la dictadura se mezclan con la fuerza de una pujante contracultura y el anhelo utópico juvenil de construir una sociedad nueva”, cualidades que habitan en el cine de García Pelayo.

“Sus grandes temas: el sexo como territorio libre, los inadaptados y marginados sociales como antihéroes lúcidos y honestos, la convivencia radical entre lo elevado y lo popular, y la música (ya sea el flamenco, la psicodelia o las sevillanas) como una irrupción de lo real en la ficción. Junto a todo ello hay un mismo espíritu, el de transgredir las formas y los límites de la sociedad bienpensante de 1975 o, incluso, de 2022”.

Documenta Madrid también tiene espacios para el debate, donde se analizarán el presente y futuro del documental en España, y talleres y clases magistrales realizados por la ECAM (Escuela de Cinematografía y del Audiovisual de la Comunidad de Madrid), entre ellos los dedicados a introducir técnicas sostenibles en su realización.

La prestigiosa cineasta Lucrecia Marte cerrará la programación presencial el domingo 29 con su documental Terminal Norte. Durante el primer año de la pandemia, la directora argentina pudo refugiarse en el trabajo de la cantante Julieta Laso y otras intérpretes, con las que pudo mantener largas tertulias nocturnas durante esos días de incertidumbre. Un documental que pudo verse en el Festival de Cine de Berlín.

Más información y programación completa en: www.documentamadrid.com

