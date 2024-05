Ecovidrio destapa que hay un 6% de negacionistas… del reciclaje

Negacionistas de las epidemias y las vacunas. Negacionistas de la crisis climática. Incluso de que la Tierra sea esférica. Negacionistas también del reciclaje. Con motivo del Día Mundial del Reciclaje, que se celebra hoy, 17 de mayo, Ecovidrio, de la mano de la empresa de análisis de mercados GfK, publica el estudio realizado para analizar el perfil y las actitudes de los ciudadanos españoles ante el reciclaje. Según ese estudio, en nuestro país hay un 6% de personas que entrarían dentro de la categoría de negacionistas del reciclaje, mientras que un 87,8% recicla prácticamente siempre los envases de vidrio. Además, han detectado los falsos mitos más extendidos sobre el asunto: gana ese de que los camiones mezclan los residuos que separamos desde casa. El estudio no tiene desperdicio (nunca mejor dicho); está lleno de datos curiosos. Por ejemplo, dónde viven más negacionistas.

Las conclusiones reflejan un alto compromiso de los ciudadanos con el reciclaje de envases de vidrio, pero denotan que todavía circulan falsos mitos entre parte de la población. El 26% de los encuestados cree erróneamente que los residuos que previamente hemos separado en casa y depositado en los contenedores de la calle se mezclan luego, cuando se vuelcan en los camiones de recogida. Es, con diferencia, el falso mito más extendido. Por detrás, la creencia de que la calidad de un producto reciclado es peor (7%) o que reciclar contamina más que producir un nuevo producto (6,6%).

“Pese a estos falsos mitos”, concluye Ecovidrio, “el estudio refleja que tan solo un 6% de los españoles entraría en la categoría de negacionistas del reciclaje, ya que no reciclan o están convencidos de que reciclar no es útil. Por el contrario, un 87,8% declara separar sus residuos de envases de vidrio siempre o casi siempre. Y hasta un 18% son ecoactivistas, porque ejercen influencia sobre su entorno, animándolos a reciclar más o llamándoles la atención si no lo hacen”. Ecovidrio es la entidad sin ánimo de lucro encargada de la gestión del reciclado de residuos de envases de vidrio en España. En las últimas dos décadas, el sistema de Ecovidrio ha permitido que hoy en día se reciclen siete de cada diez envases de vidrio en nuestro país.

Otro dato curioso del estudio, y en cierto modo preocupante, porque afecta al recambio generacional. “Por rango de edades, los mayores de 45 años son los ciudadanos más ecoactivistas, mientras que los jóvenes de 18 a 30 años son los que demuestran una menor implicación con el reciclaje”.

Por otro lado, la mayor proporción de ecoactivistas se da en ciudades de más de 100.000 habitantes y, más concretamente, en las comunidades de Navarra (24%) y País Vasco (23%) (lo que coincide con el ranking de las comunidades más recicladoras de vidrio), seguidas de Madrid (21%), Castilla y León (20%) y Asturias (20%). Por el contrario, Cantabria (14,6%) y Galicia (9,3%) destacan por tener la mayor proporción de ciudadanos negacionistas en este ámbito.

Añade el estudio realizado para Ecovidrio: “Dado que todavía existen falsos mitos muy extendidos entre la población, no es de extrañar que incrementar la información sobre el reciclaje siga siendo fundamental para aumentar los niveles de recogida selectiva de residuos en España. Así, 7 de cada 10 personas abogan por dar más información sobre el ahorro que implica el reciclaje en el precio final de un producto, sobre lo que ocurre con los envases tras ser reciclados o sobre los efectos de no reciclar sobre el medioambiente. Además, el 64,6% considera que las campañas de sensibilización influyen mucho a la hora de cambiar el comportamiento de la gente para que recicle más”.

“En este escenario, cobran especial importancia las campañas divulgativas, como es el caso de la iniciativa ‘Claro como el vidrio’, lanzada por Ecovidrio para combatir esos falsos mitos e informar de todos los detalles acerca del proceso de reciclaje del vidrio. En esa misma línea, solo en 2022 Ecovidrio puso en marcha más de 400 campañas de movilización social”.

Pero, pero, pero… Añade el informe: “Sin embargo, para algunos, la concienciación y la información no bastan: el 59,5% de los ciudadanos opina que sería efectivo establecer un sistema de multas para aquellas personas que no reciclan y, de hecho, el 43,5% cree que hay gente que solo reciclaría vidrio si se les multara por no hacerlo”.

¿Y por qué no reciclan? Aquellos que no colaboran en la recogida selectiva de envases de vidrio alegan: los contenedores están demasiado lejos (31,2%), no tienen sitio en casa (28,2%) o no merece la pena separar residuos porque al final los mezclan todos (27,6%).

Sobre la encuesta: Estudio realizado por GfK para Ecovidrio a través de una entrevista online a 4.000 personas, todas ellas mayores de 18 años y residentes en España. Las entrevistas se realizaron entre el 6 y el 15 de noviembre de 2023. La encuesta tiene un error estadístico de ±1,55, ofreciendo un intervalo de confianza del 95,0% en el caso más desfavorable.