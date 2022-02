‘El abrecartas’: estreno mundial de la ópera «erótica» de Luis de Pablo

El Teatro Real estrenará mundialmente la ópera póstuma de Luis de Pablo, uno de los grandes compositores españoles del siglo XX, recientemente desaparecido. Se trata de ‘El abrecartas’, con libreto de Vicente Molina Foix, basado en su novela homónima que recibió el premio Nacional de Narrativa en el año 2007.

“Esta obra es extraordinariamente distinta a lo que he podido hacer hasta ahora. Cualquier persona que la escuche se sorprenderá porque entrará en un mundo distinto al que le tengo acostumbrado. Se sorprenderá por el tono casi erótico de la partitura”. Antes de morir, Luis de Pablo hablaba así de El abrecartas, su sexta ópera, que se estrenará mundialmente el próximo miércoles, 16 de febrero, en el Teatro Real. Una obra en la que el compositor se fijó la meta de meterse dentro del alma del espectador: “No basta con que uno la vea y se ría o se emocione simplemente. Para mí es muy importante hacerla sentir. Quiero que el espectador no la vea, sino que la padezca”.

El abrecartas surge de la amistad y la admiración de dos grandes nombres de la cultura española. El escritor Vicente Molina Foix y el recientemente desaparecido compositor Luis de Pablo. Fue este último el que quedó fascinado por la novela homónima del primero y le insistió para que la reconvirtiese en el libreto de una ópera. Molina Foix aceptó el reto, pero se circunscribió a la primera mitad de la obra (sus 220 primeras páginas), la que más había impactado al músico. El resultado es un retrato en un prólogo y seis escenas no solo de la España de la primera mitad del siglo XX, sino también del alma y la identidad humanas.

En la obra se entremezclan personajes reales como Federico García Lorca, Vicente Aleixandre, Miguel Hernández, Eugenio D’Ors y Andrés Acero, con otros de ficción que comparten el mismo mundo. Se trata de una obra narrada, según cuenta Molina Foix, a través de “relatos epistolares de vencedores y vencidos, de vividores sin escrúpulos y de supervivientes rotos, tan apasionados como desdichados”.

Partiendo de una foto antigua del colegio de Fuente Vaqueros en la que aparece Federico García Lorca con 6 o 7 años, vestido de blanco, junto al resto de los alumnos, Molina Foix creó una novela epistolar en la que da vida a uno de los niños anónimos del retrato, al que llama Rafael, que crece fascinado con el poeta. Junto a él germina un universo ficcional plasmado a través de cartas, misivas, notas, informes policiales y documentos de personajes reales y ficcionales, que comparten el mismo mundo tenebroso e inquietante que les obliga a ocultar sus pensamientos, sentimientos y pulsiones sexuales.

La dirección musical corre a cargo de Fabián Panisello, que debutará en el Teatro Real. “En El Abrecartas Luis de Pablo nos sorprende con un lenguaje musical alejado de sus óperas precedentes. Es de una posmodernidad nada afectada, en la que él sabía que el tiempo de las vanguardias ya había pasado y supone un resumen muy maduro del momento en el que estamos viviendo la música contemporánea”, explica Panisello. “Estoy convencido de que Luis de Pablo vio la obra completa en un flash. Su ópera posee una estructura muy cambiante en métrica, pero rinde homenaje a estilos musicales muy diversos como el motete, el pasodoble y ritmos brasileños, por ejemplo”.

Xavier Albertí es el encargado de la dirección de escena y advierte de que, pese a ser personajes reconocibles de la literatura española, “que nadie espere una aproximación biográfica”. “Lorca aporta a la obra una forma de entender la nocturnidad y la intimidad. Él es un ser epéntico, esa palabra que él se inventó para hablar de las relaciones entre hombres. Miguel Hernández nos aporta su relación con una rata que domestica en la cárcel. Son aspectos que les humanizan tremendamente y nos aproximan a aspectos no recogidos por la historia. Este espectáculo habla paradigmáticamente de una disyuntiva: o destrucción o amor. Si el amor se tiene que desarrollar en ambientes bélicos, lo único que genera es destrucción”.

Y ¿qué decir en cuanto al erotismo propuesto por el propio autor? “Todos sabemos que el mayor órgano sexual que existe es el cerebro y El abrecartas nos permite elaborar un mapa del deseo a través de la carta. Si no existen unas coordenadas de paz y libertad para que la identidad personal se pueda desarrollar, estamos abocados a nuestra destrucción. Y cuando hablo de identidad, no solo hablo de identidad ideológica, sino también psicosexual, sexual, lingüística. Todo esto expuesto desde un lugar que no es más que la representación de un estado mental”.

Aquí puedes consultar las seis funciones y cantantes de ‘El Abrecartas’ en el Teatro Real.

