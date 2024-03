El misterioso pop electrónico de Zahara y Martí Perarnau: _juno

El dúo electrónico conceptual _juno, formado por Zahara y Martí Perarnau (Mucho), será parte del cartel del Festival Beeweek de Madrid. Ambos artistas tienen relevantes carreras por separado y podríamos afirmar que _juno es ‘el sitio de su recreo’. La alquimia que se produce cuando se juntan da para crear un estilo propio y personal, pop electrónico ilustrado que revela un universo interior tan misterioso como confortable, a cachos festivo, a ratos reivindicativo. Su segundo disco, ‘_BCN747’, es el que les trae hasta este festival que se celebra por diferentes recintos de la capital hasta el 23 de marzo. Ellos actúan el próximo viernes, día 22, en el Teatro Barceló. Al día siguiente, en Aranda de Duero (Burgos).

El suyo es un trabajo de investigación y experimentación que obliga al baile e invita a evadirse de lo cotidiano, piezas donde se muestran matices de sus influencias, artistas como Dasha Rush, Low, Florence o James Holden vuelan por el subconsciente al viajar a lomos de su alado repertorio.

El dúo se dio a conocer en el año 2020, en plena zona cero de la pandemia; fue entonces cuando se publicó en plataformas _BCN626 , su primer trabajo, testigo a su manera de aquella inmovilización global. Este segundo trabajo de _juno nos transmite lo contrario; tiene alas y sobrevuela Londres, Los Ángeles, Tokio o Ámsterdam, destinos que el dúo ha visitado desde entonces. Un discurso siempre dispuesto a la agitación de conciencias se desliza entre sintetizadores, trazando un camino envolvente y vertiginoso.

Este disco que estáis presentando ‘(_BCN747)’ nace del movimiento, de los viajes que hicisteis previos a entrar en el estudio. ¿Es así?

Justo después de la pandemia, cuando se abrieron las fronteras, empezamos a viajar. A veces por necesidad de salir después de tanto tiempo encerradas y otras porque había conciertos en la gira de Zahara que nos ofrecían la oportunidad de salir. Lo que sentimos en esos primeros viajes donde el mundo todavía ofrecía una apariencia post-apocalíptica fue el privilegio que sentimos al poder movernos por el mundo y el contraste de las restricciones que teníamos en España comparado con las macro-raves a las que pudimos asistir en Reino Unido. Sentimos que el disco habla de eso, de salir ahí fuera, de observar lo que nos rodea desde otro prisma, de esos viajes recorriendo parte del mundo.

Lo más bonito, me parece que he leído algo así, es que a todos esos lugares viajasteis para presentar vuestro primer disco…, lo que añade emoción al asunto de viajar, ¿no?

Realmente los viajes no eran de presentación de nuestro primer disco. Nuestro primer disco lo presentamos en plena pandemia y fuimos prácticamente el único grupo que hizo conciertos durante esa aciaga temporada. Sí que aprovechamos algunos viajes de gira para componer o influenciarnos de lo que veíamos ahí para hacer canciones. Por ejemplo, el viaje que hicimos de Zahara a México nos llevó no solo a escribir sobre este país que amamos, sino a viajar a EE UU y conocer California. También fueron viajes que nos organizamos nosotras para ir de rave a imbuirnos del viaje del techno y conocer la escena londinense y berlinesa. Y a todo ello sumar nuestros constantes periplos por la península con nuestros respectivos proyectos.

¿Es cierto que este proyecto de dúo lo facilitó el tiempo de pandemia?

No es la primera vez que nos lo comentan, pero en realidad solo fue pura casualidad que nuestro primer álbum saliera en plena pandemia. Al ser canciones tan íntimas se sobreentendió que era un proyecto que habíamos iniciado durante el confinamiento, pero en realidad ya lo teníamos organizado desde mucho antes.

Hacéis una versión de ‘So payaso’, de Extremoduro, que ha llamado mucho la atención… ¿Cómo surgió? ¿Sabes si Robe la ha escuchado?

Es una canción que le encantaba a Zahara desde siempre. Ella se la imaginaba tocada así, pequeña, solo con un piano y un bajo, y durante la gira del disco anterior la incluíamos en el repertorio, pero añadiendo Fallin, de Alicia Keys, al final de los estribillos. No hemos podido grabarla así por temas de derechos, pero en directo, quienes vengan a verla, podrán encontrarse con una versión distinta a la grabada. No sabemos si Robe la ha escuchado, pero no nos lo imaginamos muy atento a lo que pasa ahí fuera.

Vuestra propuesta encaja tanto en la intimidad de un teatro como en el jolgorio de un festival, ¿dónde estáis más cómodos?

Precisamente nos encanta eso, que pueda existir en lugares tan antagónicos. La verdad es que suceden cosas mágicas tanto en uno como en otro. En teatros nos gusta que la parte más tranquila se disfruta mucho y podemos extendernos ahí y cuando llega el momento más electrónico notamos la energía en las butacas y las ganas del público de levantarse. En salas con la gente cerquita nos encanta ver cómo observan lo que hacemos tan de cerca y cómo se dejan llevar por el momento rabero, y cuando llegan las partes más íntimas se genera algo único, un respeto y escucha bonita, dentro de la tranquilidad y relajación formal que ofrecen las salas, pero con atención a lo que hacemos en ese momento. Realmente nos encanta tocar y disfrutar del contraste y que quien venga lo viva también así.

Conseguís sacarle a la electrónica una sensibilidad humana, ¿cómo lo hacéis?

Realmente la electrónica es una faceta más del ser humano. Igual que dormir, meditar, comer, follar, tocar la guitarra o hacer electrónica, al final el resultado es ese, es una expresión del corazón humano en los reinos de la realidad. Históricamente se ha dicho de la electrónica que es música fría y carente de humanidad, y eso no es más que uno de los prejuicios más grandes que nos hemos encontrado en esto de la música. Nosotras venimos de tocar con grupos, de tocar instrumentos clásicos del rock y afrontamos nuestra relación con las máquinas y los sintes exactamente igual que si fueran guitarras acústicas. Nos gusta la música viva, que todo tenga corazón y fuego, así que intentamos hacer llorar a las máquinas igual que intentamos hacer llorar una batería acústica.

https://www.youtube.com/watch?v=guh5_uIQvU0-ideo

Además de lo musical, vuestro directo es imagen y os gusta mostrar un escenario cuidado, una estética estudiada.

Sí, con esta gira hemos querido, además, que aquello de lo que hablan las canciones, que nuestros viajes, aparezcan sobre el escenario. Nos gusta crear momentos en los que el público se sienta mirando por una mirilla y pueda observar nuestras vivencias. Estas imágenes han sido grabadas por nosotras en los viajes y en directo las manipula Zahara, creando en cada concierto algo único que se va transformando según nuestras emociones de cada día.

También he visto que la fotografía vintage, la de carretes y revelados, es también de vuestro agrado e inspiradora. ¿Qué os aporta ese soporte?

Ambas teníamos relación con la fotografía y lo visual desde nuestra juventud. La foto analógica te hace ver el mundo desde un sitio distinto. La imaginación cobra una importancia primordial, ya que no puedes ver el resultado de la instantánea hasta que revelas el carrete. Nos propusimos como proyecto artístico hacer tantas fotos como pudiéramos de nuestros viajes y al final eso se acabó convirtiendo en el arte del disco, fue una parte muy divertida del proceso.

¿Es sencillo dejar de ser Zahara para convertirse en _juno?

Es bonito tener un proyecto en el que no soy la protagonista y el foco no está sobre mí todo el rato. Me permite vivir la música desde otro lugar y aprender muchísimo de Martí, relajar mi ego y descartar ideas propias para dejar que fluyan las de mi compañero. Siento que en _juno puedo mostrar algo de mí que se queda escondido en Zahara; puedo ser solo música a veces y tocar para Martí, puedo escucharle cantar estas canciones tan bonitas que hicimos juntas y puedo estar distendida en el escenario sabiendo que la atención recae sobre las dos y no solo sobre mí.

