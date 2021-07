En agosto también da gusto reciclar

Verano. Agosto. Siesta. Olas. Piscina. Atardeceres largos en el pueblo de la sierra. Viajes. Momento de descansar. Y aunque podamos por fin desconectarnos de nuestra rutina diaria en el trabajo, de lo que no podemos desconectarnos es del cuidado del planeta. Por eso, en estas vacaciones no podemos relajarnos hasta el punto de olvidar hábitos tan importantes y a la vez sencillos para la salud de todos como es el reciclaje. Ya sea en la playa, montaña, en nuestro lugar de vacaciones, es importante recordar que el reciclaje no para y está al alcance de todos en todo momento. Evitemos dejar basuraleza en playas, ríos, bosques…, porque, además, en esta época de sequía y temperaturas extremas puede provocar serios incendios forestales. Reduzcamos al máximo los envoltorios a la hora de salir al campo. Y dejemos todo como estaba. Que el resto de los habitantes animales y vegetales no note que Homo sapiens verani pasó por ahí.

Ana Pez, la ilustradora que nos está acompañando estos meses de verano en ‘Ilustrísimo Planeta’, nos lo recuerda así. Desde ‘El Asombrario’ y Ecoembes os deseamos unas tranquilas, refrescantes, sanas y limpias vacaciones.