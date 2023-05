Entrevista con el periodista que recibe amenazas de muerte a diario

Con tan solo 33 años, el gaditano Fonsi Loaiza se ha fraguado una pujante carrera periodística. Es doctor en Medios, Comunicación y Cultura por la Universidad Autónoma de Barcelona y máster en Comunicación Social y Periodismo Deportivo por la Pompeu Fabra. Ha ejercido como docente universitario. Su tesis abordó la censura que recibió el periodista deportivo Santiago Segurola. Ha escrito el ensayo ‘Siempre saltando vallas. Deporte femenino y medios de comunicación’ (Piedra Papel Libros, 2019). Su presencia en Twitter es muy combativa, visibilizando su compromiso profesional, exhibiendo su antifascismo, su feminismo. Hablamos con él a partir de sus punzantes libros ‘Florentino Pérez. El poder del palco’ (Akal, 2022) y ‘Qatar. Sangre, dinero y fútbol’ (Akal, 2022).

Asegura que está un poco cansado “de la cloaca que hay el mundo del deporte, en el fútbol, porque te preguntas: ¿es que no hay nada limpio?”. “No me puedo creer ya ni los resultados de los partidos, y ya cuando han entrado las casas de apuestas, y el dopaje… Tienes a Rubiales con Piqué en las comisiones que se han llevado con la Supercopa en Emiratos Árabes. Lo que importa es el espectáculo en torno al mundo del fútbol, como lo que ha pasado con Shakira y Piqué, y no lo que pasa en los 90 minutos. Eso cada vez importa menos, sólo la farándula, vamos, la cultura del entretenimiento. Porque el fútbol lo que hace es despistar de las cosas importantes”.

Explica Fonsi cómo Qatar controla el IBEX 35. “En la eléctrica Iberdrola son los máximos accionistas, en el grupo PRISA están metidos, en El Corte Inglés, en las inmobiliarias con Colonial”. Por eso en España hicieron una alianza entre los palcos en relación al Mundial de Qatar. “Dicen que los aficionados están divididos y peleados entre ellos; pero los palcos se reparten el cotarro entre ellos”. Y asegura: “En el libro de Florentino, sobre todo critico a la izquierda. La alcaldesa Carmena lo que venía era a hacer magdalenas, no a enfrentarse al poder. Enfrentarse al poder es muy duro. Ella ya venía entrenada, pero bueno”.

¿Hoy en día otro periodismo es posible?

Dentro de los medios de comunicación es casi imposible. Nos han dejado revistas y libros, pero es verdad que los medios de comunicación de masas están capados y te censuran a la mínima. Lo que resulta difícil es ser crítico sin que también haya una retaguardia política.

El libro ‘El poder del palco’ tiene detrás muchas horas de trabajo para establecer todos los hilos de un personaje de largo recorrido.

Desde que empecé con el periodismo deportivo vi claramente que, de todos los personajes que hay, Florentino era el que manejaba el cotarro y el que estaba detrás de todas las corruptelas. De ver cómo llama a las Redacciones por pies de fotos que no le gustan, que ya no le hace falta ni llamar, pero aun así llama. De ver cómo la prensa funciona según sus intereses. De cómo corta la cabeza a los periodistas que le interesan, de cómo coloca a ciertos periodistas de izquierdas, el caso Ferreras, de gente de la progresía que en realidad están ahí porque son amigos de Florentino.

¿El periodismo deportivo es complaciente?

Al que habla un poco se le corta la cabeza, y por mínimas críticas. A mí me han censurado sólo dos textos en mi vida. Uno sobre Cristiano Ronaldo en el grupo Zeta, por ir contra él por la diferenciación social que había en la pandemia. Me dijeron: “Eso no se puede publicar”, porque hubo muchas críticas de fans de Cristiano Ronaldo. Yo le estaba criticando porque es un millonario, y explicaba que la pandemia había demostrado que los cristianos ronaldos no eran necesarios, que estábamos sin fútbol y no pasaba nada, que eran prescindibles. Y, encima, ellos nos mostraban sus pedazos de mansiones; cuando lo que necesitábamos era a los transportistas, a las cajeras, a los sanitarios… Hubo un montón de fans que lo criticaron. Así que mi texto en Código Cero, del Grupo Zeta, duró unas horas. La otra vez que me censuraron fue en el diario El País. Un futbolista me dijo que Israel era un estado asesino, y Antonio Caño, el director de El País entonces, lo vio en la contraportada y lo quitaron. Y nunca me dijeron nada.

¿Por qué te llamaba la atención el periodismo deportivo?

Es verdad que yo siempre quise ser periodista deportivo. Desde pequeñito. A mí me gustaba escribir, pero mi pasión era el deporte, siempre me ha gustado. Mi hermano, por ejemplo, es entrenador de baloncesto. He estado vinculado al deporte, pero la verdad es que yo quería ser periodista deportivo sobre todo porque era malo en los deportes; aunque los practicaba, veía que no se me daban bien. Eso también le pasa a algunos críticos culturales y musicales. A partir de ahí me metí dentro, y me di cuenta de que la vocación que tenía es la más desastrosa que hay, porque está vendida por completo. Es en la que menos crítica hay. Cómo por unas entraditas los tienen a todos comprados…

Creo que un periodista deportivo no debería ser sólo un comentarista de un partido, sino que tendría que acercar el deporte a la ciudadanía de otra manera y mostrar cómo funciona un negocio, que haya transparencia…

Ves, por ejemplo, el machismo que hay en los Manolos, en los noticiarios deportivos, con Garbiñe Muguruza. Uno de ellos, Manolo Carreño, dijo: “Hoy hay que empujar a Garbiñe Muguruza”, y en medio de las noticias Manolo Lama le replicó: “Ya te gustaría a ti empujártela”. Y eso en mitad de unas noticias, como si nada. O el caso de Manolo Lama denigrando a una persona sin hogar, tirándole el móvil; eso fue en un partido que el Atlético de Madrid jugaba en Alemania. Y no le ocurrió nada, no hubo sanción de ningún tipo, y siguió en antena cobrando más dinero. Sin embargo, cuando criticó una vez a Florentino Pérez, se lo quitaron de en medio en Mediaset, que es donde Florentino tiene mucho poder a través de su amigo Borja Prado, presidente de Mediaset, que es el CEO de la Superliga, amigo de los Borbones, el padre era… Dicen que era el muñidor de la fortuna en negro de Juan Carlos. Al final sigue siendo todo igual. Ahora Lama sigue en la COPE.

La historia de la corrupción está por todas partes y se perpetúa. Pero ¿no les salpica nunca nada?

Florentino está salpicado; lo que pasa es que cuando va a los juzgados, va como testigo. Como testigo le pregunta el juez: ¿Le han pedido dinero para financiar al Partido Popular? Obviamente, todo el mundo sabe que sí. Porque lo ha dicho Bárcenas. Lo ha dicho Correa. En la caja B del Partido Popular en Galicia aparecen las donaciones de ACS, que se ha llevado un montón. Eso es evidente. Y él responde como si fuera el capo de una mafia: “Me molesta su pregunta; si la gente me conoce, no se atreve a hacérmela”. Además de eso, pagó 300.000 euros a un conseguidor de la Púnica por montar un medio de comunicación falso, para que presionara a los árbitros en un partido contra el clásico; utilizaban unas cosas chusqueras. Ese director, Javier Iglesias, ha estado en El Chiringuito (de Jugones TV) y acabó fichando para OK Diario como jefe de deportes. OK Diario es otro medio que financia Florentino.

Lo dices en las primeras páginas de ‘Qatar’. El fútbol es la mejor manera de limpiar el dinero…

Y de blanquear tu imagen. Y la gente lo utiliza. Claro, si tú ganas con tu equipo de fútbol, la gente te quiere. Y no sólo blanqueas el capital, sino que blanqueas tu imagen, y quedas tan bien. Luego está el caso de las fundaciones. En el caso de Florentino Pérez también tiene su fundación, que es la manera de financiar a los partidos políticos.

Apuestas por este periodismo de resistencia casi como una función social, aunque a veces te la juegues.

Sí, pero estamos cada vez más en una regresión absoluta en términos de libertad de expresión. Es que en redes sociales, como te pases un milímetro… Yo mismo estoy condenado por tuitear, Pablo Hasel está en prisión por rapear, Valtonyc está ahí, ahí. Aparte, Twitter es una empresa privada; es decir, que podrían hacer sus trapicheos para que ciertos mensajes no lleguen, para censurarte, para tumbarte cuentas que tumban. También se ha privatizado eso. Y encima, si te pasas un poco, o haces un chiste o no sé qué, te puedes ver ante la Audiencia Nacional como terrorista.

Al tratar sobre alguien como Florentino, cuando negocias tu ensayo con Akal, ¿sabías qué líneas podías seguir y cuáles no?

Hasta el final siempre pensé “a lo mejor esto lo tumba Florentino”. Porque es verdad que podría haberlo tumbado. De momento, es verdad que creo que no lo denuncia porque sabe que eso crearía un efecto bumerán, pero también al no denunciarlo está evidenciando que todo lo que cuento es verdad. Con quien tuve un careo porque pasó por la Feria del Libro de Madrid fue con Feijóo. Le dije: “Tú apareces en el libro”, y me contestó: “Te lo voy a explicar después”, como en plan chulesco. Le dije: “Tú apareces aquí como uno de los que está financiado por Florentino Pérez”. Iba con Martínez Almeida y se descojonaban los dos. Y Feijóo diciendo: “Te lo explico después”, como si fueran un matón. Creo que ha sido de las pocas veces en que un autor en la Feria del Libro le recrimina a un político, porque lamentablemente todos se quieren hacer la foto con el político. Feijóo es íntimo de Florentino Pérez, y es el candidato que quiere que gane las próximas elecciones. Ayuso es su títere en la Comunidad de Madrid. Si vas al restaurante de la hija de Florentino, es apología ayusista a tope. Y si ves el Twitter de la hija… ¡Si esos son los herederos de la casta de España, de inteligencia poquita!

¿Por qué elegiste a Florentino y no otro tema candente del mundo del deporte como la Federación o LaLiga?

Nada me enganchaba tanto como el tema Florentino, porque Florentino, aparte del fútbol, ha sabido moverse por otros ámbitos mucho más fuertes. Es verdad que tanto Florentino como Javier Tebas, presidente de LaLiga, son políticos frustrados: Florentino falla con la operación reformista, operación Roca; y Tebas con Fuerza Nueva. Y los dos se enrolan en el mundo del fútbol. Es verdad que Tebas o Bartomeu son igual de corruptos que Florentino, lo que pasa es que Florentino ha llegado a unos ámbitos de poder brutales, a nivel nacional e internacional. Pocos casos habrá de una empresa española que compra una de las principales constructoras alemanas; él lo hizo. O en EE UU. Y eso se lo ha dado el Real Madrid. Se dio cuenta del poder que tiene el Real Madrid. Por eso ficha a los galácticos, se los lleva a Estados Unidos. Allí se presenta como el Rey Midas, y así su empresa entra en ese mercado. Sus empresas tienen cien filiales en paraísos fiscales. Y, sin embargo, es un patriota español como Amancio Ortega.

¿Vas a seguir en el periodismo?

Hasta que me metan en la cárcel. No, porque me escaparé. (Risas).

Ahora tienes una vista judicial con la familia Espinosa de los Monteros, ¿no?

Sí, con el matrimonio feliz.

¿Por qué?

No lo sé, creo que por un tuit que puse, en el que los llamé gentuza. A ver cuando llegue la citación. Fue por el tema de los obreros, que no pagaron a los obreros, que ella no tenía el título de arquitecta, y demás. Lo hacen para que te tiemblen las piernas. Lo hacen para eso. Cuando me juzgaron por primera vez, la abogada de la policía, del Sindicato de Policía, sacó una foto, como si fuera el Parlamento, y dijo: “Éste quiere que ardan los bancos”. Una foto que yo puse en la que ardían los bancos en Lavapiés, y dijeron que esa era la intención que tenía. A ver, yo puedo poner en mi Twitter lo que yo considere, ¿no? Si alguien va a quemar un banco, ¡cómo me va a decir que es porque yo le he incitado a ello! Encontraron una relación causa-efecto sin ninguna causa-efecto. Y al final me condenaron. Me condenaron por los altercados en Lavapiés, yo estando en Barcelona, diciendo (la Policía) que por mis tuits yo generé odio, y por eso la gente se reveló por la muerte del mantero cuando lo persiguieron. Y, claro, era mi culpa, que yo estaba en Barcelona y trabajaba en una tienda, ¿sabes? Decían: “Es que le siguen los ministros y tiene mucha influencia”. Girauta también me ha denunciado, y Marcos de Quinto. De lo mejorcito del país. Pero yo lo que quiero es que me denuncie Florentino.

¿Crees que se habrá leído tu libro?

No. Hablando con el jefe de seguridad del Real Madrid, me dijo: “Es increíble que a Florentino en 20 años nunca le he visto abrir un libro”. Eso habla muy mal de él. Porque él, que va de ser superior, ¡y que no haya abierto un libro! ¡Menudo ser superior! No es un buen orador, pero es que se gana muy bien a la gente, en las cenas, invitando, haciendo ofrendas de camisetas a los hijos de tal o cual. O colocando a los hijos de periodistas o gente conocida en sus empresas. La hija de De la Morena ha trabajado en LaLiga, para Javier Tebas, y para Florentino Pérez.

En este trabajo de documentación es complicado encontrar gente que hable, ¿no?

Hay poquísimos. Es verdad que te hablan off the record. Pasa como con Juan Carlos I. Todo el mundo sabía que era un ladrón, que era un putero, que era un sinvergüenza. Pero no se decía nada. Es verdad que ahora se ha abierto la veda, por el tema de salvar a su hijo con esa operación. Con él había la misma omertá que con Florentino Pérez; no se decía nada. Y todo el mundo sabía todo el percal, vamos a ver. Pero nadie se atrevía a decirlo en público, por las consecuencias. Ahora quieren que se vea al nuevo rey, Felipe VI, como alguien ejemplar. “No tiene nada que ver con el padre con sus negocios”.

Tu Twitter imagino que arde, ¿no?

Hay haters cada día, y amenazas de muerte diarias.

Si hay alguien te dice que quiere ser periodista, ¿qué le aconsejarías?

Que haga otra cosa, y si quiere, puede ser periodista además. Pero haz otra cosa, por si acaso. Por tener la espalda cubierta. Porque el panorama es muy complicado. Puedes ser periodista y profesor en un instituto y haces libros, o reseñas en revistas. Pero mantenerte de eso, no lo recomiendo, la verdad, porque lo veo complicado.

Terminamos, ¿algo que opinar sobre la televisión pública?

Yo creo que debería hacerse algo público de calidad. Pero mira la televisión pública, da asco, cómo ha comprado la retransmisión de los derechos de los partidos del Mundial de Qatar. Se han gastado un dineral en pagar a Iker Casillas por tres partidos que comentó de aquella manera, porque no comentaba. Y se ha llevado 50.000 pavos, por tres partidos, por decir obviedades.

