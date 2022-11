Es la hora de ‘los hombres y mujeres del tiempo’

En muchas casas españolas, incluida la de mis padres, el momento en que se consigue mayor silencio para atender los informativos de la tele llega con ‘El Tiempo’. Ahora que, por efecto del impacto del cambio climático, vamos de susto en susto con el tiempo, los meteorólogos se hacen escuchar incluso más, y nos alertan día a día sobre esta peligrosa deriva del clima. Ecovidrio lo ha sabido ver perfectamente y por eso en sus Premios 2022, entregados ayer en Madrid, distinguieron a ‘los hombres y mujeres del tiempo’ con el Premio Especial #Ecólatras. Además, premiaron a la ciudad de Zaragoza y a Ana María Hernández Salgar, experta en biodiversidad, presidenta de la Plataforma Intergubernamental sobre Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos (IPBES) y miembro del Advisory Board para la Década de la Acción, de Naciones Unidas.

“El Premio Especial #Ecólatras ha sido otorgado a los hombres y mujeres de ‘El Tiempo’ de más de 15 redacciones, plataformas digitales y canales de redes sociales de nuestro país, así como a la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), por su contribución diaria a la divulgación de la ciencia, la concienciación y sensibilización sobre los fenómenos meteorológicos y los efectos negativos del cambio climático”, según las explicaciones de Ecovidrio.

Rubén del Campo, portavoz de AEMET, que habló en representación de los hombres y mujeres del tiempo que acudieron al evento de ayer (casi una veintena) –celebrado en el Espacio Rastro Madrid y presentado por otro hombre del tiempo, Martín Barreiro– subrayó: “Nos dedicamos a informar de lo que está pasando, pero también a informar de que todavía estamos a tiempo de paliar los efectos del cambio climático. Está en manos de todos y un gesto tan cotidiano como depositar una botella de vidrio en el contenedor verde ayuda más de lo que pensamos”.

Reconexión con la naturaleza

Si con el Premio Ecólatras Ecovidrio quiso poner el foco sobre la crisis climática, los premios 2022 no se olvidaron del otro gran reto que tiene planteada actualmente la Humanidad: poner freno a la alarmante pérdida de biodiversidad en el planeta. Por ello, la colombiana Ana María Hernández Salgar fue distinguida como Personalidad Ambiental del Año, galardón que en ediciones anteriores han recibido personalidades como la primatóloga británica Jane Goodall; la costarricense Christiana Figueres, precursora del Acuerdo de París; Manola Brunet, primera mujer y española nombrada presidenta de la Comisión de Climatología de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), y, el año pasado, el suizo Bruno Oberle, director general de la UICN (Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza).

En su intervención, Hernández Salgar (el organismo que preside es a la biodiversidad lo que el IPCC al cambio climático) señaló: “No podemos olvidarnos de que estamos conectados con la naturaleza. Esto no es una moda de hippies trasnochados, ni de abrazadores de árboles, ni de idealistas; no es una cuestión de ideologías, no es de izquierdas ni de derechas ni de centro; el cuidado del planeta Tierra es un asunto que nos incumbe a todos por la propia supervivencia de la especie humana”. Y agradeció a los presentes en el acto “por ser agentes del cambio”, “líderes del presente para el futuro”.

Zaragoza sostenible

Uniendo ambas problemáticas, el Premio al Mayor Impacto Ciudadano recayó en el Ayuntamiento de Zaragoza, “por su esfuerzo en la implantación de acciones ambiciosas en la lucha contra el cambio climático y la descarbonización”, según Ecovidrio. La elección se basa en las acciones para recuperar la biodiversidad de las riberas de los ríos que la atraviesan, sus trabajos en reducción de contaminación atmosférica y huella de carbono, en movilidad sostenible, recuperación y reciclaje de residuos urbanos –especialmente de envases de vidrio– y en reforestación. Natalia Chueca, consejera de Servicios Públicos y Movilidad del Ayuntamiento de Zaragoza, que recogió entusiasmada la distinción, destacó dos aspectos importantes: “El 50% de los desplazamientos de nuestros vecinos se hacen caminando” y “el bosque de los zaragozanos”, un proyecto de reforestación para plantar 700.000 árboles en 1.200 hectáreas de la propia ciudad y su entorno, con la implicación de los ciudadanos, a través de colegios, empresas, asociaciones y diferentes colectivos. “El año pasado ya plantamos 66.000 árboles con la colaboración de 6.000 alumnos de distintos centros educativos”, dijo.

Premios periodísticos

Tras estos tres premios, llegaron los reconocimientos periodísticos, que distinguen la labor de comunicación en la sensibilización de la ciudadanía en el ámbito del medioambiente, de la sostenibilidad y de la economía circular. Este año, en su 23ª edición, han sido para: En la categoría de prensa, Mario Viciosa, de Newtral, por el reportaje El mundo cuando cumpla 18. En radio, Luz Sigüenza, de Más de Uno Alicante – Onda Cero, por su pieza Alicante se convierte en el Caribe del Mediterráneo por el incremento de la temperatura de sus aguas en los últimos años. En televisión, José María Montero, de Espacio Protegido – Canal Sur Televisión, por su trabajo Soluciones imaginativas para reutilizar los residuos del campo.

José Manuel Núñez-Lagos, director general de Ecovidrio, la entidad sin ánimo de lucro encargada de la gestión del reciclado de residuos de envases de vidrio en España, destacó durante el evento: “El calentamiento global, el agotamiento de las materias primas, la pérdida de biodiversidad, la desertificación o la contaminación de los ecosistemas amenazan nuestra forma de vida y nuestra economía. Tenemos la suerte y la responsabilidad de ocupar posiciones que nos permiten, o mejor dicho nos exigen, llevar a cabo acciones concretas”.

Por cierto, la entrega de los premios se llevó a cabo en un día de extraordinario buen tiempo, de acuerdo con lo que dicen últimamente los meteorólogos en sus programas. Ayer llovía –suave pero constante– en Madrid.

