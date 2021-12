Escapadas a pueblos con mucho arte para terminar bien el año

Para estas fechas de fiestas y vacaciones, para terminar el año con buen pie y buenos aires, os proponemos unas rutas muy familiares, que mezclan arte y campo, que unen instalaciones artísticas, esculturas y murales con pueblos de nuestra geografía. Viajes cercanos y tranquilos, distintos, que nos permitirán conocer pequeñas poblaciones a la vez que evitamos multitudes y añadimos un interés cultural a la escapada. Nos vamos de excursión: desde las fachadas intervenidas en muchos núcleos rurales de Castilla y León hasta un impresionante bodegón de Marta Lapeña en Teruel o las obras hiperrealistas en varios puntos de Extremadura.

Durante mucho tiempo, las obras de dos alemanes, Wolf Vostell y Manfred Gnädinger (conocido como “Man, el alemán de Camelle”) centraban la expresión artística en paisajes que se funden con lo rural: un antiguo lavadero de lana en Malpartida de Cáceres y un pequeño puerto pesquero en Camelle (A Coruña), respectivamente. Hoy son centenares las muestras de arte de este tipo. En el ruralismo domina el muralismo, pero también hay escultura y arquitectura, y, sobre todo, muchas ganas de que el arte sea una palanca más que asiente población en zonas rurales. La puesta en marcha de festivales y programas de creación, alojamiento y convivencia con artistas va en esa línea de no ser solo escaparate, sino también germen de vida cultural. Nos vamos de excursión a esta mezcla de arte y campo.

También hay música, danza, cine y teatro asociado a este hervidero cultural rural, pero lo que hoy nos trae aquí son galerías de arte al aire libre rural. El bosque de Oma (Bizkaia), la intervención artística de Agustín Ibarrola en un pinar enclavado en la Reserva de la Biosfera de Urdaibai, ahora cerrado y en espera de su réplica en otro emplazamiento por su mal estado de conservación, me he permitido desplazarlo también de esta categoría, al estar en un entorno más natural que rural. Pero sí entran otras obras más rurales del artista vasco, como Los cubos de la memoria en el puerto de Llanes (Asturias), el Ecoespazo o Rexo en Allariz (Ourense) y, en menor medida, Ibarrola en Garoza en Muñogalindo (Ávila).

Solo con nombrar y ubicar todas las muestras de arte rural como las mencionadas llenaría este artículo. He seleccionado algunas de las más integradas en pueblos y/o elementos apegados a ellos, aunque no estén en el casco rural, como corrales, lavaderos, queserías o depósitos de agua, y hasta transformadores de electricidad, que me he encontrado expresiones artísticas en soportes de todo tipo. Mis viajes recientes para escribir la Guía de la España rural (Geoplaneta) hace que comience este periplo en el Museo al Aire Libre El Oso, en la localidad abulense del mismo nombre.

Fachadas que te miran en Castilla y León

El artista Ignacio Asenjo reparte diez instalaciones por este pueblo de La Moraña vinculadas a la vida social de sus habitantes, que han participado además donando objetos y mucha memoria y sabiduría para confeccionar las obras. Junto a ellas, y para regocijo mío, se eleva un mural en homenaje a las grullas, que en los meses más fríos recalan por estos lares, en especial en la laguna del Oso, uno de los humedales más importantes de Castilla y León. No muy lejos, en Vega de Santa María, una cigüeña blanca hecha con materiales de desecho destaca entre otro museo de esculturas, este con un tono más naif.

Posiblemente sea Castilla y León la comunidad autónoma con una mayor representación artística y rural. Los retratos de vecinos de Mogarraz realizados por Florencio Maíllo y expuestos en las fachadas (a veces algo sobrecargadas) de este pueblo de la sierra salmantina de Francia son otro ejemplo, que se unen al legado que ha dejado el certamen Graffitibuey en un pueblo cercano: Garcibuey. De nuevo, la vida y tradiciones de sus habitantes (humanos y de otros animales) centra espectaculares murales de artistas de varias partes del mundo y de amplia diversidad estilística. Que no se os despisten los más integrados en el pueblo, que pasan casi desapercibidos, como Lobos, del artista danés PRWND (Jonas Molbæk) o el más alejado, ubicado en un depósito de agua, Linces, la despoblación de las especies, de SEA162 (Alonso Murillo).

Los bodegones de Marta Lapeña

Una recomendación: los paseos entre tanta creación artística (en Garcibuey hay 17 murales) tienen que ser reposados, guiados incluso de la mano de habitantes de cada pueblo, que orientan sobre la mejor manera de recorrerlos. Nada de visto-foto-subirlo a las redes sociales. De esta manera, hasta te conviertes en seguidor de algunas artistas, como Marta Lapeña, sobre todo de sus bodegones. Soriana, de Ólvega, se ha convertido en una de las muralistas más afamadas y reclamadas a la hora de decorar fachadas rurales con su obra. Aunque gran parte de esta se asienta en pueblos de Soria (Almajano, Magaña, Narros y la propia Ólvega), fuera de Castilla y León se encuentra un bodegón que es mi debilidad.

Muchas obras, bodegones incluidos, utilizan la técnica del trampantojo para casi mimetizarse con el medio rural en el que lucen. El rincón que forma el bodegón de Marta Lapeña (ayudada por Julia LR) en Las Parras de Martín (Teruel), con tinajas, botijos, jarras, hojas de parra y un zócalo que simula el suelo de una vivienda, es soberbio. Otros bodegones suyos que me tienen enganchado son Amarillo albero en Valencia de San Juan (Sevilla) y el de una mujer mondando naranjas en Iniesta (Cuenca), este compartido con Virginia Bersabé.

Todas las obras tienen detrás un importante trabajo de documentación y de convivencia con el entorno y las personas retratadas. Otra artista soriana, Julieta Romera, lo refleja por ejemplo en su obra Las manos de la Tierra, un proyecto que, a través de la pintura mural, destaca “las virtudes y fortalezas del ser humano”. Hay dos murales en Soria que adquieren especial notoriedad en este sentido. Uno refleja las manos de Olegaria en Fuentelmonge (“el trabajo y el esfuerzo de la mujer rural es sabiduría”, afirma Romera) y otro son las manos de un panadero introduciendo el pan en el horno, en Navaleno (“sustento, alimento, manos en blanco”).

Festivales y centros culturales que van más allá

Algunas de las obras de estas artistas suelen aparecer en los certámenes que de forma puntual o periódica tienen lugar en pueblos de España. Es el caso de ImaginARTE, en Geldo (Castellón); Museo Inacabado de Arte Urbano (MIAU), en Fanzara (Castellón); CamprovinARTE , en Camprovín (La Rioja); Gargar Festival de Murals y Art Rural, en Penelles (Lleida); Festival DesOrdes Creativas, en Ordes (A Coruña); Pollogómez, en Villangómez (Burgos); Goya Street Art Museum, en Fuendetodos (Zaragoza), o Asalto en Alfamén, en Alfamén (Zaragoza). Además, hay proyectos para asentar arte y cultura en el medio rural, y con ello población, que merecen la pena destacar, como el Cubo Verde, Pueblos en Arte y el Centro Dramático Rural de Mira (Cuenca).

No salgo de Cuenca para destacar un trío con varias de mis preferencias de arte rural al aire libre. En la localidad de El Provencio se mezclan en las fachadas obras inspiradas en Dick Tracy, Snoopy y Spiderman con otras con cigüeñas, abejarucos, petirrojos y jilgueros. Hasta los contenedores para reciclar están tuneados con lechuzas, búhos y Perry el Ornitorrinco, personaje de la serie de animación Phineas y Ferb. Las esculturas del pueblo museo de Genalguacil (Málaga) son otras de las que requieren una paseo lento y esmerado, en especial para sacarles todo el partido del porqué de su ubicación y formas.

Y vuelvo a los murales en la ruta artística Wall-king Belorado, con gigantescas obras hiperrealistas en este pueblo burgalés donde la mujer rural tiene un gran protagonismo.

Murales de la trashumancia y obras inspiradas en el cómic

Termino con seis apuntes más en esta agenda artística y rural: las obras de Manuel Sierra en uno de los muros del pueblo y en otros rincones de La Santa Espina (Valladolid), y en varias fachadas de Lago de Babia (León), las esculturas que salpican muchos recorridos por Aracena (Huelva), el mural popular sobre la trashumancia realizado por los habitantes de Villarta de los Montes (Badajoz), las ensoñadoras y coloristas obras de Daniel Martín, muy inspiradas en el cómic, en Santa Marta de Tormes (Salamanca) y, por último, vuelta a la integración de la vida rural con el arte en los grandes murales hiperrealistas de Romangordo (Cáceres).

