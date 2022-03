Eudald Carbonell: “Nos hace falta una conciencia crítica de la especie”

El arqueólogo Eudald Carbonell, codirector del proyecto de Atapuerca, catedrático de Prehistoria en la cátedra de Prehistoria de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona y ex director de la Fundación Atapuerca, está inmerso en el rediseño de un proyecto en el que lleva ilusionado mucho tiempo: una teoría sobre la evolución social de nuestra especie humana. Siempre con un ojo puesto en la sierra burgalesa a la que ha dedicado 45 años de su vida, Carbonell es hoy un referente internacional en el estudio de nuestra historia humana. Es nuestro nuevo invitado a ‘La Entrevista Circular’

“Estoy muy preocupado con lo que está pasando en Ucrania, quién lo iba a pensar hace escasas semanas”, es lo primero que comenta al descolgar su móvil. Pero el tema que nos ocupa se relaciona con otra crisis, la ambiental, que también es una de sus grandes preocupaciones.

¿Cuál crees que es ahora mismo el principal reto ambiental?

El principal reto ambiental al que nos enfrentamos en mi opinión no es conseguir cambiar una práctica, sino lograr una transformación real de los hábitos en su conjunto. Y, además, no se trata de un cambio secuencial, sino estructural, de golpe.

¿Y cuál es el que más te preocupa?

Últimamente, lo que más me preocupa es la valoración que se está haciendo de la utilización de la energía. No es admisible que se considere el gas natural o la energía nuclear como sostenible, como se ha decidido en la Unión Europea. Nuestra especie requiere acelerar el cambio de la energía fósil que hemos utilizado en los últimos 100 años, modificando sobre todo la movilidad humana.

¿Crees que hemos avanzado mucho en la conciencia ambiental ciudadana en las últimas dos o tres décadas?

En mi opinión, no hay avance si lo hacemos solamente en el ámbito de la conciencia ambiental. Lo que necesitamos es una conciencia crítica de la especie. Tenemos capacidad para decidir, desde el presente y entre todos, a nivel planetario, qué queremos ser como especie, y para ello debemos compartir los conocimientos científicos y la tecnología de la que disponemos.

¿Qué es para ti la economía circular?

Cuando escucho hablar de este concepto me viene a la cabeza Nicholas Georgescu Roegen, economista rumano que fue el pionero del decrecimiento y en la teoría de la bioeconomía, allá por los años 60 del siglo pasado. Ya entonces era consciente de que este mundo es finito en recursos y denunciaba que el coste de un kilo de carbón no es lo que cuesta encontrarlo, sacarlo y transportarlo; hay que sumar también el coste de lo que ha tardado en hacerse ese carbón, que se acabará. La economía circular también se basa en el valor real de recursos que no pueden desperdiciarse sin límites.

¿Qué prácticas ambientales pones en marcha en el día a día?

Debo reconocer que a los humanos nos cuesta cambiar nuestras prácticas en ese día a día porque nos adaptamos muy rápido a la comodidad. En mi caso, intento utilizar los menos plásticos posibles, no comprar tantos envoltorios. Todo ayuda a frenar la subida exponencial de contaminación.

¿Qué les dirías a los escépticos de la crisis climática?

A estas alturas les diría que son unos ignorantes. Para empezar, el clima en la Tierra ha cambiado siempre, pero hoy sabemos que no lo ha hecho nunca a la velocidad a la que nuestra especie ha conseguido que ocurra por el mal uso de la energía.

¿Y a los escépticos del reciclaje?

Que no olviden que vivimos en un planeta en el que los materiales son finitos y es necesario utilizar menos energía para fabricarlos y, a la vez, no acumular desechos. El reciclaje nos permite reducir ambas cosas: energía y basura.

