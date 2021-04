El festival MADBLUE trae por fin el mar a Madrid

Explorar nuevos caminos, crear sinergias, innovar, crear… Todo vale para tratar de hacer llegar a la sociedad actual el gran reto vital que tenemos por delante, que no es otro que cuidar de nuestra casa para seguir vivos. De esa idea genérica nace un festival de arte, ciencia y medioambiente que pretende dar mucho que hablar en Madrid desde este extraño 2021 y, al menos, durante una larga década. Se trata del MADBLUE 2021, un encuentro internacional que se inauguró el viernes 16 y acaba el próximo día 22 de abril (Día Mundial de la Tierra) tras esparcir sus semillas por diferentes espacios culturales de la gran urbe. Artistas, científicos, diseñadores, empresarios… Todos reunidos bajo una nueva iniciativa que, contra todo pronóstico en asuntos de financiación, germinó en tiempos de pandemia. ‘De Madrid al cielo’… o al océano…

La hoja de ruta que su creador, el emprendedor Luis Prieto, tenía en la cabeza está marcada, según nos explica, por los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), los mismos que hace ya seis años aprobaron todos los países del mundo como metas para 2030. Prieto se fijó especialmente en el objetivo 14, que nos habla de los océanos, aunque fuera para llevarlo a una ciudad situada a casi 400 kilómetros de cualquier costa. “Una ciudad inteligente mira la naturaleza, y los ríos de Madrid acaban en el mar. La ONU ha dedicado esta década a los océanos y de ahí surge la propuesta. En lugar de decir ‘De Madrid al cielo’, nosotros proponemos ‘De Madrid a los océanos’. Durante 10 años, nuestro horizonte, vamos a volcarnos en aunar ciencia, cultura, arte e innovación pensando en el medioambiente y en esos océanos”, señala Prieto, dispuesto a hacer de Madrid “el centro de innovación hacia el desarrollo sostenible europeo, el lugar al que todos los años acudan artistas, deportistas o investigadores dispuestos a participar en torno a la sostenibilidad”.

La idea le surgió a su regreso de California, donde vivía cerca de la gran Bahía de San Francisco, de la que destaca su belleza ambiental, pero reconoce que la inspiración le vino de un festival similar que se organiza en Austin (Texas), el South by Southwest (SXSW). El SXSW se vive por toda la ciudad tejana cada primavera desde 1984, y desde 2012 incluye una conferencia ambiental. En el caso de Madrid, si bien este año su estreno es con un sesgo muy nacional, por limitaciones de la pandemia, Prieto confía en que el próximo haya más participación internacional, además de más actividades en las calles.

De momento, este primer MADBLUE 2021 cuenta con cuatro sedes: la Casa Encendida, en cuya fachada la artista Nuria Mora ha instalado la obra Where is my mind, en la que emplea un lenguaje náutico; Centro Cultural Conde Duque, en cuyo patio central se han instalado obras de cinco artistas, además de una exposición en una de sus salas; MediaLab Prado, donde se desarrollará el Laboratorio MadBlue con talleres dedicados a la innovación ciudadana hacia un desarrollo sostenible, y Teatros del Canal, lugar escogido para que el último día haya un concierto de Lucas Vidal, con estreno de disco, como cierre del festival.

“Todas las piezas expuestas en MADBLUE, sean de arte, diseño, innovación o cultura, tienen un peso parecido dentro del festival. Es la forma que tenemos de llegar a gran parte de la población con el mensaje sobre los ODS que queremos trasladar para emocionar y que después se reflexione y se actúe. Sin arte y cultura no hay conocimiento, así que nuestra propuesta era que artistas nacionales e internacionales hicieran piezas que nos trasladan hacia el desarrollo sostenible”, explica su fundador.

Uno de los que participan en las conferencias, en concreto en la parte denominada MadBlue Summit, que tendrá lugar en el auditorio de Conde Duque, es el científico Fernando Valladares, biólogo del Museo Nacional de Ciencias Naturales que se ha convertido en una referencia fundamental para poner los datos de la ciencia al servicio de la divulgación sobre cambio climático y biodiversidad. También pasarán por allí la meteoróloga Mercedes Martín, el fundador de Ecoalf Javier Goyeneche o el director de la Organización Mundial de Turismo, Manuel Butler, entre otros representantes de diferentes sectores empresariales e instituciones públicas.

“Queremos que el conocimiento llegue al mayor número de personas posibles y que sectores muy distintos interactúen, ya sea una empresa, la ciencia, el arte. Diría que no había nada similar en Madrid, así que se puede decir que somos arriesgados y disruptivos, porque cogemos un concepto abstracto como son los 17 ODS y tratamos de que sean algo comprensible a través del entretenimiento y el arte. Yo mismo sentía la necesidad de hacerlos comprensibles para mí. A la vez, somos un movimiento integrador, dispuesto a sumarse a otros que hagan cosas similares en defensa del medioambiente y de la llamada de socorro del planeta”.

Fue a su regreso a Madrid desde la bahía de San Francisco cuando Prieto sintió la necesidad de que Madrid tuviera un movimiento que ayudara a esta gran urbe de interior a asomarse al medioambiente y, más concretamente, al mar, en un país rodeado de agua. “El océano nos permite mirar hacia fuera. Es el lugar para transmitir la conexión entre culturas que parecen alejadas y no lo están, como el caso de América Latina. Debemos tener instrospección, pero también volver a orígenes marineros, aunque estemos en el interior”.

Tampoco se olvidan en MADBLUE de los más jóvenes, a los que invitan a participar en actividades urbanas como convocatorias de skate y yoga en el Parque del Oeste. “A la gente joven les genera frustración ver que no se les convoca cuando se habla de estos temas y ellos tienen que estar actuando, quejándose, así que hay que darles alternativas para que se integren. Además, todo este movimiento crea nuevas posibilidades de trabajo en torno al arte, la ciencia, la innovación que hay que conocer. La sociedad tiene que estar viva. Si estás rodeado de empresas vanguardistas estarás preparado para lo que viene, pero si estás en la cuneta viendo lo que hacen otros, perderás la oportunidad”.

Además de diferentes empresas, el festival cuenta con el apoyo del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid.

Toda la información sobre el festival, en este enlace.

COMPROMETIDA CON EL MEDIO AMBIENTE, HACE SOSTENIBLE ‘EL ASOMBRARIO’.

Relacionado