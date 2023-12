Fito se convierte en un ‘mortadelo’, un carismático personaje de cómic

‘Fito, y por supuesto la Luna’ es un fantástico cómic llevado a buen puerto por Los Kikes, ‘nuestros Kikes’, colaboradores de música en ‘El Asombrario’, Kike Turrón y Kike Babas, que han contado con un sólido equipo de una decena de dibujantes. El protagonista, Fito, uno de los rockeros más queridos y exitosos de España, está contento con haberse convertido en ‘Mortadelo’. El resultado es un extraordinario volumen que cuenta gráficamente la vida y trayectoria musical de Fito Cabrales (Bilbao, 1966), el de Fito y Fitipaldis, y que tendrá continuidad con El Gran Wyoming.

Explicadnos cómo es el proceso de elaboración de un volumen de estas características, con tantos autores.

KIKE BABAS: Elaboramos un guion donde se describe el dibujo que tenemos en la cabeza y adjuntamos un archivo gráfico para que el dibujante tenga referentes reales: fotografías de Fito del periodo concreto que se esté tratando, de los paisajes, de las salas de conciertos, de los objetos, etc… cuidando mucho que estén en el contexto temporal correcto; también se envían los textos del narrador y los diálogos. A partir de ahí, cada dibujante devuelve según su interpretación creativa, lo cual es un proceso mágico, pues podemos ver plasmado en una ilustración algo que hasta entonces era solo una ensoñación. Y después ya es ir ajustando pequeños detalles en las viñetas, si se ve que es necesario.

Tengo entendido que este es el primero de una serie de cómics sobre grandes músicos de nuestro país, ¿es así?, ¿cómo está concebida la colección, quiénes serán los siguientes?

KIKE TURRÓN: Cuando Kike y yo nos pusimos con la hoja en blanco para elaborar una lista de artistas, salieron un montón de nombres, claro, y los fuimos ordenando. Sería bonito hacer una colección que, desde el cómic, repase a nuestros rockeros; en ello estamos.

KIKE BABAS: El próximo es El Gran Wyoming. Mil palos y ninguno al agua (que, por cierto, ha escrito el prólogo del volumen de Fito). Si la vida de Fito es intensa, porque como estrella del rock ha llegado a lo más grande que se puede en este país, la de Wyoming es apabullantemente expansiva porque, además del personaje televisivo, están sus facetas en el cine, la música, el activismo, el humor, la literatura… Lo curioso es que él presume de vago… Saldrá en mayo, pero ya se puede reservar en la web de la editorial, con camiseta y postales de regalo. En el tintero tenemos algunos otros nombres, muy potentes, pero de momento nada seguro que podamos adelantar.

¿Por qué decidisteis empezar con Fito? ¿Surgió de vosotros, de la editorial?

KB: Le hicimos la propuesta a la editorial, aventurarnos a editar novela gráfica de personajes importantes de aquí. El del cómic es un mercado al alza, y resulta que en España no se ha trabajado ese campo, la biografía en viñetas de artistas autóctonos. En el mercado anglosajón, que siempre ha tenido mucho más respeto por su cultura popular, existen desde hace años cómics sobre John Lee Hooker, Freddie Mercury, Elvis, Iron Maiden, etc, etc…

¿Qué significa Fito para la música en España?

KT: Significa que los sueños se pueden cumplir y que no se pueden planificar ni comprar. Tras mucho esfuerzo y locura, Fito ha visto cumplidas y realizadas aquellas ambiciones musicales que tenía de adolescente sin perder ni su identidad ni su sentido, sin traicionarse, pero creciendo. Fito, además de un respetadísimo músico y artista, es alguien muy querido entre su público, un público que le es fiel y que le reivindica. Luego vendría mirar los montones de discos y los miles de entradas que vende.

¿Por qué ese título, ‘Fito, y por supuesto la Luna’?

KB: Por la carga poética; por la metáfora de llegar alto, muy alto; por ser una de las versiones más logradas de Fito, la canción en la que canta eso de «…y por supuesto la luna»; es un original de La Cabra Mecánica, Todo a cien.

¿Trabajasteis con Fito para elaborar el guión?, ¿qué ha dicho del resultado?

KT: No, la carrera de Fito está documentada en libros y entrevistas suficientemente para lograr la documentación necesaria; además, somos contemporáneos; cuando los Platero empezaban, los Kikes hacíamos lo propio y hemos ido coincidiendo por diferentes motivos a lo largo de los años, de manera que, además de la versión oficial, tenemos la oficiosa. Las cosas para hacer este cómic fueron de la siguiente manera: Fito nos dio el OK por teléfono, lo que Los Kikes llamamos «la bendición del artista», nos pusimos manos a la obra y, una vez terminado casi del todo el trabajo, a unas semanas antes de ir a imprenta, quedamos en Bilbao para enseñárselo. Ese día comimos juntos y le dimos ese máster, encuadernado en espiral de muelle… Nos despedimos tras el café y, tres horas más tarde, Fito nos llamaba para decir que se lo había leído del tirón y que le había encantado, que era un poco más feliz que antes de leer el cómic. Me hizo gracia una declaración que hizo a un medio, que venía a decir que le hacía feliz que le hubiésemos convertido en Mortadelo. Fito es, desde niño, fiel aficionado al cómic; a día de hoy lo sigue siendo, así que genial en todos los sentidos.

Es extraordinario cómo le dibujan los distintos autores, han sabido convertirlo en todo un personaje de cómic con mucho gancho…

KB: De alguna manera, Fito ya era un personaje de cómic antes de que se le dibujara como tal. Garabateas una gorra, unas patillas y una camiseta y ya sabes que es Fito. Diferente es hacerlo con maestría, y de eso se han encargado los dibujantes del equipo, han hecho un trabajo extraordinario.

¿Habéis descubierto algo nuevo de él que os haya sorprendido especialmente durante la elaboración de este muy recomendable cómic?

KT: Ha sido gratificante sentir cómo ha depositado en nosotros (y el equipo editorial de Bao Komikiak) toda, pero TODA, su confianza desde el primer momento para plasmar su vida en cómic.

Vosotros que sois autores de diversos libros sobre músicos, ¿por qué elegís ahora el formato cómic, qué creéis que aporta?

KT: Nuestros anteriores libros son biografías al uso, texto y fotos como cuerpo fundamental de la obra. En los casos, por ejemplo, de Leño o Los Rodríguez, son biografías corales, es decir, los biografiados y su círculo de gente (amigos, técnicos, managers, productores, runners, etc…) son quienes cuentan la historia a través de sus intervenciones. Hacer libros como esos nos suponía entre cinco y siete años de trabajo hasta dar con los testimonios necesarios, una labor ardua que, por otro lado, nos encanta. Esas biografías y el resto (Manu Chao, Canijo de Jerez, Boikot, Reincidentes, Enemigos, Siniestro Total) que hemos ido publicando nos han dado el rodaje suficiente para ahora poder realizar un guión sólido que nos permita ir más allá de las palabras para contar los hechos.

KB: El cómic permite hacer volar la imaginación de una manera que una biografía al uso no. Puedes combinar rigurosidad periodística con fantasía y rima. Quizás haya sido el descubrimiento más placentero de este reto creativo.

¿Y por qué trabajar con todo un equipo de dibujantes muy diversos, en vez de apostar por uno solo? El resultado en este caso es fantástico, pero me imagino que hace mucho más complejo el trabajo, ¿no?

KB: La selección ha ido llegando de una manera bastante natural. Algunos vinieron de un proceso de selección, contactamos con un grupo de Facebook donde se agrupan muchos dibujantes españoles y pedimos pruebas, y escogimos los que más se acomodaban a la visión que teníamos en la cabeza, que era tirando a lo realista, hacia el superhéroe clásico de Marvel/DC, no queríamos manga, ni naif, ni caricatura «a lo Jueves»… Otros dibujantes llegaron por contactos de conocidos, recomendaciones y tal. Cuanto tuvimos un equipo interesante de personas nos pusimos en marcha.

Lo de usar varios dibujantes lo vimos en algunos cómics americanos, en concreto uno sobre The Doors y otro sobre Beethoven (ambos volúmenes los traduje para su edición en nuestro país) y el efecto nos pareció acojonante: lejos de dispersar, al revés, ponía en valor la capacidad de Fito para ser un personaje de cómic lo dibuje quien lo dibuje.

Entre los ilustradores hay algunos nombres reconocidos, como Pedro J. Colombo (su El fotógrafo de Mauthausen está traducido a unos cuantos idiomas), Raquel Alzate (que fue premio Autor Revelación en el Salón del Cómic de Barcelona) y Kepa de Orbe (que ha hecho los stories para películas como El hoyo o Black is beltza, de Fermín Muguruza). Pero, vamos, que todos tienen un currículo interesante detrás: Alex Orbe, Alejandro Merino, Alberto Peral, Iosu Berriobeña, Toni Fight, Tomás Ondarra, Vicente Damián.

