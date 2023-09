Florent, de Los Planetas, presenta su primer disco en solitario

El músico granadino Florent Muñoz debuta con su primer disco en solitario, ‘Florent y yo’ (El Volcán), al margen de Los Planetas. Un primer trabajo en el que vuelca lo mejor de un disco duro donde había ido almacenando durante años ideas y melodías que no cabían en su grupo de toda la vida. Mañana, jueves 14 de septiembre, lo presenta en la sala El Sol de Madrid.

Florent Muñoz comenzó su carrera como guitarrista en los primeros 90, aunque su pasión por la música y sus ganas de tocar venían desde la adolescencia. Fue en la universidad de Granada cuando coincide con Jota (uno estudia Derecho y el otro Sociología) y juntos crean un proyecto musical que derivaría en Los Planetas. Eran tiempos bonitos para la escena musical pop rockera global; pronto Los Planetas encabezarían en este país una nueva onda musical que se bautizó como Indie Rock, un movimiento entonces rabiosamente fresco y auténtico, que contaba con sellos discográficos propios, fanzines especializados y un circuito de salas que pinchaban su música y programaban actuaciones de ese palo. En líneas generales, los grupos y artistas que lo integraron estaban influenciados por el rock alternativo anglosajón de los 80 (The Smiths, Pixies, Dinosaur Jr., Sonic Youth, Joy Division, The Jesus and Mary Chain) y al frente de todos ellos: Los Planetas.

Desde entonces, Florent no dejó de tocar y grabar junto a Jota (y sus proyectos satélites: Los Pilotos, Los Evangelistas o Fuerza Nueva), haciendo de ello una profesión y de su estilo, un carácter. El sonido del guitarrista granadino ha sido una referencia para muchas otras bandas y músicos, un muro eléctrico denso, emocionante y preciso.

Treinta años después de haber empezado su carrera como músico, Florent nos entrega el primer disco que firma con nombre propio, una grabación en la que ha contado con el respaldo musical de Adrián Ceballos, Dani Fernández y Mario Zamora, experimentados y sobresalientes practicantes de la psicodelia, la música experimental y el folk, miembros de la ya desaparecida banda madrileña Melange y que han sido el núcleo duro de una banda que completa Jimi García, trompetista en Eskorzo.

Has tardado una vida en lanzar tu propio disco, ¿por qué es ahora el momento?

Siempre he tenido mi grupo, Los Planetas, para componer y hacer canciones. Composiciones que hago para que Jota las cante, poniendo sus letras…, por eso no tenía ninguna necesidad de hacer otro proyecto, con eso trabajaba muy bien y a gusto y desde hace un montón de años.

¿Cuando, cómo y dónde decidiste que sí, que querías hacer un disco con tu nombre?

Es cierto que la pandemia me hizo plantearme cosas. Una de ellas era hacer algo con todas esas canciones que tenía guardadas. En mi mente se planteaba hacer algo parecido a un legado personal, porque sinceramente pensé que todos íbamos a morir, que aquello era el fin real de nuestras vidas, que llegaba el fin del mundo… Era el momento…

Tras una carrera como un miembro más de una banda, ¿qué tiene de gratificante pasar a ser tú el máximo y único responsable del criterio de las canciones?

Este disco decido hacerlo cuando veo que tengo una buena colección de canciones; esas composiciones fueron hechas en la cuarentena. Les puse letra y las canté; el resultado me gustó y decidí grabarlas con Carlos Díaz y algunos miembros del grupo Melange. El disco se grabó en dos días, grabado en directo, tocando todos a la vez, una pasada…

Dices en la canción ‘Apaga el móvil, por favor’: «Ya no tomo casi nada, ya no paso por allí», ¿cuánta reflexión personal hay en este disco?

Respecto a las letras, ahondan en la fragilidad del ser humano, en la esperanza y en el desánimo; no son autobiográficas, son inventadas, pura ficción, pero me divertía inventando situaciones y resolviéndolas, de algún modo suponía un entretenido juego y me divertí jugando con los dobles sentidos. Creo que a veces un toque de humor siempre viene bien.

¿Cuál ha sido el mayor desafío para volcar tu esencia en este disco?

Respecto al sonido del disco e influencias, quería sonar lo más directo posible y volver a mis raíces, que es el rock que siempre he escuchado, a la psicodelia, ¡tan fascinante!, y al pop clásico. No quería sonar a un revival, quería añadirle una visión actual. Sonar a la Velvet, a mis queridos The Church, un sonido a los Jesus, también a My Bloody Valentine, por supuesto a los Can.

Por cierto, Florent y yo era el nombre que utilizabas cuando ibas como DJ, ¿me confundo?

Sí, mi nombre artístico de antes que existiesen Los Planetas, para una banda anterior que nunca llegamos a juntarnos.

Es tu sonido: esa atmósfera cargada, ese muro de guitarras, dosis electrónicas y unas melodías envolventes… ¿Qué discos de cabecera rondaban por tu mesilla mientras barruntabas este disco?

Desde 13h Floor Elevators a los Close Lobsters, también cosas de la new wave…

‘La cueva de mis fracasos’ es de mis favoritas, me trae a los Bad Seeds en la mala hostia de las guitarras, a los Jesus & Mary Chain en su intensidad…

También a los Silver Apples, incluso a TV Personalities.

No hay colaboraciones en las canciones (bueno, sí, Alicia Díaz en una letra)… ¡con la de buenos amigos que tú tienes en el mundillo!

No, no hay ninguna colaboración con ningún renombre importante. Lo que he querido con mi primer disco es ser yo mismo.

Una cosa es grabar en el estudio, ¿cómo miras los directos? Ahora estarás en el centro de todas las miradas…

Este disco está hecho no solo para disfrutarlo escuchándolo sino para disfrutarlo en vivo, porque es ahí donde todo tiene un sentido máximo, de todas las canciones. En directo la banda suena brutal y no te deja indiferente, así que si tienes la oportunidad de ir a un concierto, no lo dudes… Toda una experiencia mágica.

