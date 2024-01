Grupos de acción local, los grandes desconocidos de la España rural

Dos iniciativas españolas recibieron sendos premios en certámenes europeos vinculados al desarrollo rural, el 4 y 18 de diciembre del pasado año. Cronológicamente, el primero fue para el proyecto de cooperación ‘+Empresas +Empleo’, llevado a cabo en varios municipios de Castilla y León; el segundo recaló en ‘The Green Experience’, desarrollado en la comarca valenciana de Camp de Morvedre por la cooperativa Ruralgimia. En ambos casos están detrás el empuje, la ayuda y la gestión de grupos de acción local, también llamados grupos de desarrollo rural. Son más de 250 en toda España y llevan más de 30 años dinamizando el territorio, creando empleo y fijando población. Sin embargo, son las grandes desconocidas entre las asociaciones sin ánimo de lucro. Es buen momento para darles el espacio y el reconocimiento que se merecen.

“La principal aportación de los grupos de acción local ha tenido que ver con el cambio de percepción del medio rural. Contribuimos a que se vea como un lugar de oportunidades y no como algo vaciado que depende exclusivamente de lo agrario, ganadero y forestal, porque hay otras muchas oportunidades y actividades que además se complementan con estas”. Javier Martín, gerente de la Asociación Tierras Sorianas del Cid, uno de esos grupos de acción local, resume así el sentido de unas agrupaciones que aglutinan a las fuerzas vivas del rural: ayuntamientos, cooperativas, asociaciones juveniles y de mujeres, sindicatos agrarios, centros culturales…

Estos grupos comenzaron su andadura en los años 90 del siglo pasado de la mano de la metodología o enfoque Leader , acrónimo francés de Liaison entre Actions de Développement de l’Économie Rurale (vínculos entre acciones de desarrollo de la economía rural). Consciente del fracaso de una política descendente, impuesta de arriba abajo, hacia los territorios rurales, la Unión Europea (UE) echó mano de esta metodología para que sean los protagonistas de los territorios quienes impulsen la mejora de sus zonas. Es decir, de abajo arriba. Y lo hizo con la concesión de ayudas a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader), que financia la contribución de la Política Agrícola Común (PAC) a los objetivos de desarrollo rural de la UE.

Todo lo agrario es rural, pero no todo lo rural es agrario

En cada programación de la PAC, estos grupos de acción presentan sus estrategias de desarrollo local participativo acorde con el enfoque Leader y partiendo de las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades que detectan sus miembros. “Nuestra labor tiene mucho de pedagogía de la cooperación”, afirma Marta Donaire, técnica de Programas del Grupo de Desarrollo Rural Campiña de Jerez y Costa Noroeste, de Cádiz. “A nuestras asambleas”, prosigue, “venimos con la camiseta de la comarca, seas ayuntamiento, sindicato agrario o asociación de mujeres”.

“Es importante tener en cuenta que todo lo agrario es rural, pero no todo lo rural es agrario y que cada grupo atiende unas necesidades concretas en cada comarca; en unas se centrará más en repoblar, en otras en comunicaciones, en otras en vivienda…”, añade Donaire. Dentro de cada grupo se analiza la situación del territorio (que no siempre coincide con una comarca definida), se identifican problemas y oportunidades, se priorizan y estudian las posibles soluciones, se diseña una estrategia para aplicarlas, se ejecuta y, finalmente, se evalúa.

Premios para las mejores iniciativas españolas

Y hasta se premian. El 4 de diciembre se entregaron los galardones de la 5ª edición de los Premios de Inspiración Agrícola y Rural 2023, otorgados a proyectos financiados por la PAC en la UE que “impulsen las capacidades para la agricultura y las zonas rurales a través del aprendizaje permanente, la innovación y la competitividad”. El proyecto de cooperación Leader +Empresas +Empleo, promovido por once de estos grupos de Castilla y León, fue el ganador en la categoría Tejido socioeconómico de las zonas rurales

La plataforma on line , creada a partir de +Empresas +Empleo, permite acceder a las personas de una manera directa a ofertas de trabajo, a noticias relacionadas con el empleo y a una base de datos de negocios viables para traspasar, vender o alquilar. Según datos de esta misma plataforma, en sus dos primeros años de vida, hasta finales de 2023, se han incorporado más de 845 personas al mercado laboral, principalmente mujeres y jóvenes; se ha asesorado a 1.400 personas a través de itinerarios personalizados de inserción laboral, además de formaciones grupales, y se ha sensibilizado y fomentado la cultura emprendedora entre más de 1.500 jóvenes.

María José Mulero de Caso, coordinadora del proyecto desde el grupo de acción Campos y Torozos, afirma: “El trabajo en red que venimos haciendo con la metodología Leader en los territorios rurales cooperantes de Castilla y León, desde el ámbito del empleo y emprendimiento para optimizar procesos y generar sinergias entre empresas, asociaciones y la ciudadanía, es vital para conseguir un medio rural vivo. Las personas son el verdadero valor social y económico de nuestros pueblos”.

Alojamiento rural, rutas en bici y agroturismo

Catorce días después de este reconocimiento, The Green Experience, iniciativa de Ruralgimia Coop Valenciana, beneficiaria de fondos Leader a través del grupo Turia Calderona, ganó el segundo premio del jurado ELARD (European Leader Association for Rural Development) en la I Edición de los Premios Europeos Leader a las iniciativas rurales más impactantes e innovadoras de Europa. Según el jurado, el proyecto, ubicado en la comarca valenciana de Camp de Morvedre, en los municipios de Torres Torres y Algimia de Alfara, fue elegido “por su impacto territorial y su valiosa aportación al desarrollo rural de esta comarca valenciana”. The Green Experience aúna tres líneas de negocio: alojamientos rurales, rutas en bici y agroturismo relacionado con cultivos locales y tradicionales.

Aitana Camps, gerente del grupo Turia Calderona, recalcó al recibir esta distinción “la importancia de seguir con el enfoque Leader más allá de 2027 (la programación en curso de la actual PAC abarca hasta este año), de conseguir más fondos para apoyar empresas como Ruralgimia que apuestan por las áreas rurales valencianas y de que haya más sencillez en la tramitación de los fondos europeos”. A esta queja se suman la mayoría de estos grupos de desarrollo rural. Marta Donaire afirma: “Los trámites de las justificaciones son exagerados, hay una burocracia que paraliza muchos proyectos propios, a los que se les ponen excesivas cortapisas”.

Búsqueda de fondos y acuerdos

Ests grupos también han sabido reponerse a esta circunstancia, y aparte de acudir a otros fondos estructurales europeos –Social Europeo, de Desarrollo Regional, Marítimo y de la Pesca…– y proyectos emanados de programas de la UE y españoles –LIFE, Interreg, Erasmus, Subvenciones 0.7, Asociación Europea para la Innovación en Materia de Productividad y Sostenibilidad Agrícolas (AEI-Agri)…–, cierran acuerdos con otros financiadores.

Donaire cita el caso de Terralimenta, a cuya segunda convocatoria se presenta su grupo. Está financiado por la Fundación Daniel y Nina Carasso, en colaboración con Red2Red, y desde la Red Española de Desarrollo Rural (REDR), que agrupa a gran parte de estos colectivos, anuncia que está dirigida a todos los grupos Leader dispuestos a contribuir a una transición sostenible en el ámbito alimentario. Aborda cuestiones relacionadas con la alimentación sostenible, desde la producción hasta el consumo, con el objetivo de que estas temáticas adquieran relevancia en el medio rural.

Desde Tierras Sorianas del Cid, Javier Martín pone como ejemplo el reciente acuerdo alcanzado con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) . Con epicentro en El Burgo de Osma, el proyecto Ciudad Ciencia pretende que los habitantes de localidades españolas conozcan de primera mano la actualidad científica y tecnológica. Para ello, pone a disposición de ciudades y pueblos actividades de divulgación científica en múltiples formatos (exposiciones, conferencias, visitas a centros de investigación, etc…), que se incorporan a la programación cultural de cada municipio, así como talleres on line de participación ciudadana creados por el personal investigador y técnico del CSIC.

Miles de proyectos: de la tierra al mar

Una de las grandes virtudes de los proyectos premiados en los certámenes citados es que compiten con miles de ellos de toda Europa y España. Gran parte de mi libro Guía de la España rural está protagonizado por las iniciativas que se ponen en marcha gracias al trabajo y el tesón de estos colectivos. Es importante que sean ellos los que nos guíen por los territorios a través de queserías, torres medievales restauradas, redes de senderos, obradores de cervezas, servicios de catering para personas mayores y de movilidad reducida, recuperación de antiguas salinas y bodegas, producción y consumo de cercanía, ferias locales, espacios para el co-trabajo, igualdad de género, lucha y/o adaptación al cambio climático, etcétera. En todo esto y más trabajan.

Por ponerles nombres y apellidos a algunos proyectos recientes: Leader Nordeste de Murcia presenta una web-serie (La Gavilla) en la que se cuenta la historia de cuatro mujeres rurales que se conocen en un curso de emprendimiento y deciden poner en marcha un proyecto empresarial que abre un nuevo horizonte de oportunidades para ellas y para el territorio en el que viven. Saja-Nansa (Cantabria) presenta TandEM, programa mixto de empleo y formación que tiene como objetivo facilitar la inserción laboral de jóvenes rurales a través del mantenimiento, conservación, puesta en valor y uso público de espacios naturales protegidos. Y los grupos de acción local de Navarra trabajan de manera conjunta en Conecta Navarra Rural, una apuesta por divulgar, fomentar y sensibilizar la digitalización, la movilidad sostenible y el producto local a través de 126 juegos de escape gratuitos que se realizarán hasta el próximo abril.

Saltando a las islas y al mar –que en la costa también hay territorios rurales, y a veces nos olvidamos–, destacan ejemplos como el de ADER La Palma (Canarias) y su proyecto Vercochar, cuyo objetivo es sacar el máximo partido posible al compost usando carbón vegetal para mejorar los suelos agrícolas degradados; Llaretss, proyecto de cooperación entre Mallorca Rural y Leader Menorca, con diferentes actuaciones para revalorizar la lana en el contexto de una economía verde y circular en ambas islas; o el trabajo del Grupo de Acción Local do Sector Pesqueiro Costa da Morte (A Coruña), resumido en seis nuevos proyectos entre los que hay un taller en Muxía para innovación y consumo de productos del mar, una valoración sobre la actividad marisquera en Lagoa de Baldaio, en Carballo, y el Mirador Ría de Cereixo, en Vimianzo.

Redes que extienden la cooperación rural

El trabajo en común, la cooperación y el apoyo mutuo superan muchas escalas dentro de este universo. Aparte de la labor conjunta entre diversas entidades en cada grupo, hay proyectos de cooperación con otros grupos que saltan las barreras comarcales, provinciales e incluso autonómicas. Existen redes provinciales y por comunidades autónomas, y hay una, la mencionada REDR, que abarca a buena parte de los repartidos por toda España. Por último, a escala estatal y de la Administración, está la Red PAC, del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

La Red PAC se define como “el punto de encuentro que conecta a todas las personas y entidades relacionadas con el medio rural y con la actividad agraria, con el objetivo de difundir y velar por el cumplimiento de los objetivos del Plan Estratégico de la PAC de España”. También señalan que otro fin es “sensibilizar a la población sobre la importancia que el medio rural y el sector agrario tienen para nuestro presente y futuro”. La web de la Red PAC es un buen punto de partida para conocer qué son y qué hacen estos grupos, gracias al buscador y a un visor de buenas prácticas en el medio rural y otro sobre grupos operativos (447) y proyectos innovadores (721) de la AEI-Agri con importantes aportaciones de estos colectivos en ambos casos.

Tierras Sorianas del Cid organizó recientemente unas jornadas centradas precisamente en la I+D+i aplicada al tejido empresarial de su ámbito de acción. “Despertamos iniciativas en el territorio, y el sector agroalimentario ha cobrado mucha fuerza gracias a estas asociaciones, pero sin olvidarnos del turismo rural y todo lo que tiene que ver con servicios a la comunidad: trabajo, vivienda, transporte, relaciones sociales, conectividad…”, apunta Javier Martín. Mientras hablamos, cae una nevada importante en Miño de San Esteban, pueblo soriano en el que reside Martín y en el que “estamos empadronadas 44 personas, pero no dormimos más de 30”. Con este paisaje de fondo, concluye poniendo cifras sobre la mesa: “De 1997 a 2023 hemos gestionado 20 millones de euros de fondos que han generado 50 millones, con mil solicitudes de ayudas tramitadas y la creación de 250 empleos y la consolidación de otros 450”.

Grupo Motor para la transición energética

Uno de los campos en los que trabajan los grupos de acción local es en la lucha contra el cambio climático y en pro de la transición energética. Por este motivo, no es de extrañar que cuando hace un año se presentó el Grupo Motor para el Desarrollo Territorial de la Transición Energética, integrado por Redeia, Emprendedorex, EnerAgen (Asociación de Agencias Españolas de Gestión de la Energía), Next Educación y la Reserva de la Biosfera del Valle del Cabriel, se incorporaran 30 de estos grupos. Juan Carlos Casco, director general de Emprendedorex, asegura: “En este año de andadura hemos conseguido orientar muchas estrategias de desarrollo local participativo elaboradas por estos grupos hacia la transición energética; incluso hay alguno que ha elaborado su propia estrategia de transición energética, pero también en especialización inteligente, todo para impulsar aspectos de innovación radical en el desarrollo territorial”.

Este grupo motor abre las puertas para avanzar en cuestiones como ahorro energético, lucha contra la pobreza energética, rehabilitación de edificios, autoconsumo colectivo, comunidades energéticas locales y producción de biocombustibles, entre otros. Durante la presentación se dio a conocer el primer trabajo realizado bajo la dirección de Emprendedorex: la Guía para la elaboración de planes de transición energética en España. “En un territorio nacional donde el medio rural ocupa el 80%, los grupos de acción local estamos en una posición única para ser los líderes de la transición ecológica, igual que lo fuimos en el desarrollo rural con programas como Leader”.

