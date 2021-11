Hablemos de política a niños y niñas (sí, de política)

En las reuniones familiares se recomienda no hablar ni de política, ni de religión, ni de fútbol, ni de sexo. Temas que con las niñas y niños tampoco se suelen abordar; si alguna vez una niña o un niño saca el tema, es frecuente encontrar a un adulto que le increpe: ¡De eso no se habla! Y así es como precisamente se llama una iniciativa nacida de cuatro editoriales –A buen paso, Ekaré, Takatuka y Libros del Zorro Rojo– que se han lanzado a hablar sobre álbum ilustrado y política. Buscamos en sus catálogos y seleccionamos 12 títulos.

Sí, cuatro editoriales se han propuesto hablar de ese tema que en toda reunión familiar se trata de evitar. La política. Desde esta revista nos hemos preguntado: ¿Es posible que álbum ilustrado y política puedan estar vinculados? ¿Qué relación pueden tener? ¿A las niñas y a los niños se les puede hablar ya de política? Y es que como muy bien dicen estas cuatro editoriales, “todavía se oye decir que hay temas que no son adecuados para niñas y niños; parece haberse desarrollado una suerte de tabú de lo político en la literatura infantil. Desde A buen paso, Ekaré, Libros del Zorro Rojo y Takatuka pensamos que se puede y se debe promover un diálogo con ellos sobre todos los temas que les afectan directa o indirectamente, desde los más complicados a los más sencillos (que muchas veces son los mismos), siempre que se haga desde el respeto y la sensibilidad que se merecen y de acuerdo con su grado de madurez”.

Niñas y niños crecen en sociedades complejas y se ven bombardeados por una multitud de estímulos y de discursos que necesitan referencias para poder reflexionar sobre el mundo que habitan y su lugar en él. No olvidemos que les sobreprotegemos, pero luego les dejamos mucha libertad con los contenidos a los que pueden acceder por internet. Álbum y política es una propuesta que nos anima desde esta revista a sumergirnos en los catálogos de estas cuatro editoriales para conocer algunos de sus títulos que pueden ayudar a muchas niñas y niños a estimular su pensamiento autónomo y crítico sobre temas sociales, históricos y políticos, sin descuidar nunca el placer de la lectura. Con un lenguaje tanto en lo escrito como en lo visual al alcance de sus diferentes desarrollos madurativos.

La pobreza, la guerra, la muerte, el racismo, la LGBTIfobia y muchos más temas sociales de plena actualidad rodean a nuestras niñas y niños y somos muchos los que nos vemos incapaces de hablar de ellos directamente. A veces porque sobreprotegemos a la infancia, otras porque pensamos que no son temas para ellos, pero hay que reconocer que la mayoría de las veces no tratamos el tema porque los propios adultos no estamos preparados para afrontarlos. ¿Cómo explicar determinados asuntos, si somos incapaces de explicárnoslos a nosotros mismos?

Para ver cómo hablan los libros de estos temas hoy presentamos esta selección de 12 títulos de estas cuatro editoriales:

‘Migrantes’. Issa Watanabe. Libros del Zorro Rojo.

Este premiadísimo álbum ilustrado, que no utiliza una sola palabra para contarnos su historia, nos acerca a esa realidad que tantas veces se asoma en la hora de la cena por los informativos de la tele: la terrible necesidad de migrar. De huir de la tierra que te vio nacer por motivos políticos, de hambre, de guerra… Un grupo de animales deja atrás un bosque nocturno que carece de hojas. Es la historia de una gran y única migración, un periplo de incertidumbres donde la muerte y la esperanza viajan con ellos. Atentos a sus espectaculares ilustraciones.

‘La composición’. Antonio Skármeta y Alfonso Ruano. Ekaré.

Skármeta elaboró el primer borrador de este cuento a finales de los años setenta, luego fue circulando por diversos medios escritos hasta que por fin, en el año 2000, la editorial Ekaré lo convirtió definitivamente en un álbum ilustrado para niños. La composición es la historia de la familia de Pedro, que todas las noches escucha una emisora clandestina. Pedro crece en medio de una dictadura, donde los padres de sus amigos desaparecen y él tiene dudas sobre si los niños pueden ir en contra de la dictadura.

‘¿Qué es en realidad el fascismo?’ Kalle Johansson y Lena Berggren. Takatuka.

Mucho se está escuchando últimamente esta palabra en nuestra sociedad. Una palabra que se nos viene enseguida a la boca cuando presenciamos la prepotencia de la resurgida ultraderecha europea más recalcitrante. Si queremos y tenemos la obligación de combatir contra ellos y contra el fascismo que nos quieren imponer, debemos conocer el origen de este movimiento, sus variantes actuales y, sobre todo, qué lo hizo tan atractivo para tanta gente en la primera mitad del siglo XX. Un libro en formato cómic para que nuestras niñas y niños más mayorcitos tengan ese obligado debate consigo mismos y con los demás sobre un movimiento que promueve la exclusión social, el racismo, la LGTBIfobia…

‘Historias de todos’. Héctor Gómez Navarro e Ina Hristova. A buen paso.

Nueve cuentos componen este libro donde se recoge la amplia diversidad de Perú, así como los conflictos que genera. Los grandes contrastes de un país nos enseñan tanto a niños como adultos que el ser humano se convierte en un ser egoísta cuando en su esencia prima la venganza, el odio y la injusticia. Un libro con una gran lección de vida.

‘Milo imagina el mundo’. Matt de la Peña y Christian Robinson. Libros del Zorro Rojo.

Milo dibuja las vidas de la gente que ve en el metro en su cuaderno, en un viaje que realiza una vez al mes para ir a ver a su madre en prisión. En el tren viaja un hombre sin afeitar, una mujer vestida de novia, un niño con corbata y zapatillas… Para cada uno de ellos inventa una historia. Y todo cambiará en la cabeza del pequeño Milo cuando el niño de la corbata y las zapatillas se dirige al mismo lugar que él. Aquí es cuando Milo se replantea todas las historias que ha inventado. “Quizás no se pueda saber cómo es alguien tan solo viéndole la cara”. Cuánto nos va a enseñar el pequeño Milo sobre no fiarnos de las primeras impresiones.

‘Las elecciones de los animales’. André Rodrigues, Larissa Ribeiro, Paula Desgualdo y Pedro Markun. Takatuka.

Este disparatado y divertido libro infantil nos debería servir de guía a los adultos antes de ejercer nuestro derecho al voto. Y a la vez es una forma sencilla y muy pedagógica de explicar a nuestras niñas y niños qué hacer cuando un tirano está gobernando de forma injusta y egoísta. Con una loquísima campaña electoral, niñas y niños verán con sencillez la esencia del proceso democrático de la elección de un nuevo líder.

‘El libro de los saludos’. Arianna Squilloni y Olga Capdevila. A buen paso.

Llevaba sin ver a mi buena amiga Arianna Squilloni dos años por culpa de la pandemia. Hace unas semanas, la Feria del Libro de Madrid provocó el reencuentro. La emoción por re-vernos nos hizo saludarnos de la única forma que una gran amistad permite, con fuertes abrazos, con risas nerviosas y con innumerables saltitos. Esas son nuestras formas de saludarnos. ¿Pero sabías que existen mil maneras distintas de saludarse? El libro de los saludos nos invita a un fascinante, divertido y sorprendente recorrido por la historia, usos y costumbres de las formas de saludo entre las personas. Y tú, ¿cómo saludas?

‘Mexique, el nombre del barco’. María José Ferrada, Ana Penyas. Libros del Zorro Rojo.

El 27 de mayo de 1937, en plena guerra civil, 456 hijas e hijos de republicanos embarcaron en el trasatlántico Mexique, que zarpó desde Burdeos rumbo a México. Estaba previsto que permanecieran allí tres o cuatro meses, pero la derrota republicana y el inicio de la Segunda Guerra Mundial transformaron su exilio en definitivo. Las bellas ilustraciones de Ana Penyas acompañan esta historia que es necesario que nuestras niñas y niños conozcan.

‘¡De aquí no pasa nadie!’. Isabel Minhó Martins y Bernardo P. Carvalho. Takatuka.

Un general ha decidido quedarse con la página derecha del libro. Los soldados se han apostado en la página izquierda para que nadie pase a la derecha, pero la pelota de unos niños se cuela en la historia y desata la rebelión. ¿Pichará el general la pelota para que esta historia termine como él quiere?

‘De noche en la calle’. Ángela Lago. Ekaré.

Un libro sin palabras para esos niños que viven en la calle, entre semáforos, vehículos y transeúntes. Niños y adultos que de tan cotidianos los hemos hecho invisibles. Seres humanos rechazados por aquellos con quienes intentan interactuar. Un libro de esos que pellizcan y te despiertan, que te abren los ojos para aquello que tu cerebro hizo invisible. Un libro que abre el debate sobre el tipo de sociedad actual que tenemos y para que dejemos de mirar para otro lado.

‘La anarquía explicada a los niños’. José Antonio Emmanuel, Fábrica de Estampas e Imprenta Rescate. Libros del Zorro Rojo.

Este título se llama La anarquía explicada a los niños, y yo añadiría: y a los adultos. Debería estar en todas las bibliotecas escolares. Por tratarse de un libro que busca promover una educación verdaderamente libre, en la que se destierre todo el fanatismo y la opresión. Un libro que reivindica una sociedad en la que niñas y niños crezcan libres e inspirada en valores como el apoyo mutuo, la igualdad entre individuos, el amor universal y la solidaridad humana.

‘El enemigo’. Davide Cali y Serge Bloch. Takatuka.

“Con mi enemigo, solo tengo una cosa en común: que los dos tenemos hambre. Y es que la diferencia entre los dos es enorme. Él es una bestia salvaje, que no tiene piedad, que mata mujeres y niños, que mata sin razón ninguna. La guerra es culpa de él. Lo sé, porque lo he leído en el manual”. Ese manual que nos define al enemigo a veces es la ignorancia y los prejuicios que sentimos hacia el otro. Una forma sencilla de odiar. De justificar guerras. De no debatir con nosotros mismos. No hagamos lo mismo con nuestras niñas y niños.

