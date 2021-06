‘¡Hola Lavapiés!’: la cultura vuelve a las calles de Madrid

‘¡Hola Lavapiés!’. Las calles y plazas de este céntrico barrio de Madrid, que se mueve entre lo castizo y lo multicultural, nos saludan para anunciarnos que vuelven a llenarse de cultura. Una vez superado lo más duro de la pandemia, la Asociación de Vecinos La Corrala ha lanzado una gran apuesta teatral en forma de un festival urbano que comienza hoy y quiere “recuperar nuestra identidad y servir de lugar de reencuentro de los vecinos”, en palabras de su presidente, Manuel Osuna.

El programa, en la semana del 21 al 27 de junio, es un reflejo de ese universo caleidoscópico que es el barrio, ahora inmerso en un proceso de gentrificación, o lo que es lo mismo, vaciamiento de población ante la expansión de apartamentos y pisos turísticos y hoteles, “personas que solo vienen a pasarlo bien”, señala Osuna, “y que hace que las tiendas tradicionales desaparezcan por centros comerciales de 24 horas, se multipliquen las rentas de los alquileres y echen el cierre locales emblemáticos, transformando el barrio. De ahí nuestro interés en recuperarlo culturalmente para los vecinos y vecinas con ¡Hola Lavapiés!”.

La Plaza Ministriles Chica es uno de los enclaves elegidos para este encuentro, un lugar con una historia teatral que viene de lejos: allí vivió en el siglo XVII el pintor Antonio Palomino, que en 1622 se comprometió a realizar las tramoyas y decorados necesarios para las representaciones de las comedias de Lope de Vega. Casi exactamente cuatro siglos después, la narradora oral underground Cristina Mirinda presentará (el día 23) su obra Héroes de Barropiés, que forma parte de una saga de relatos de ficción que inició hace años y que nos trasladará a un Lavapiés del año 2040 del que no nos quiere revelar muchos detalles. “Es un proyecto que vengo desarrollando desde 2014. Entonces imaginé cómo sería 2020. La verdad es que no se ha cumplido… La idea surgió en torno a lo que veía pasar desde el bar El Mojito, en Lavapiés, otro lugar que ya cerró. Ahora contaré la historia del barrio tal como la he imaginado para 2040, con un héroe insospechado, conflictos larvados y una revolución en marcha”, explica Mirinda, que se confiesa “muy ilusionada” por volver a actuar y hacerlo en la calle, rodeada de vecinos.

Al día siguiente, en el mismo lugar y hora (casi todas las actuaciones son a las 20 horas), el popular actor televisivo Sergio Pazos, al que muchos recordarán por su participación en el programa televisivo Caiga quien caiga, presenta una obra muy ligada a la actualidad: Contagiándonos de humor. “Es un espectáculo que estrené hace un año en Orense, en torno al tema de la pandemia y el confinamiento. Desde entonces, lo he ido actualizando, pero el argumento es el mismo: recreo situaciones que hemos vivido o visto y comento del nuevo vocabulario que hemos incorporado e interactúo con el público para inocularles la vacuna del humor”, nos explica Pazos.

Hola, Lavapiés comienza hoy, lunes 21 (20 horas) en Ministriles Chica, con una adaptación de la obra de Las Criadas que la compañía La Meduse ha bautizado como Servir. Para el martes, el payaso Mario Di Napoli, para adultos y niños. Otro plato fuerte llegará el viernes con la compañía MDV DANZA, que presenta el espectáculo de danza Fundiendo Hierro, la versión de calle de Marta Otazu y Mikel del Valle del espectáculo Un vasco en Sevilla, que estrenaron en Bilbao.

El fin de semana habrá sesiones dobles. El sábado a mediodía (12.30 h., en Lavapiés 38), habrá actuaciones destinadas al público infantil. Por la tarde, de nuevo Ministriles Chica será el escenario de actuaciones musicales: el día 26, el grupo Marien nos invitará a viajar por Un mundo de músicas y de culturas, con instrumentos que salen tan poco a la calle como la viola, el cello o la marimba; y el domingo 27 pondrán el colofón final Los Griots de África, auténticos juglares musicales del norte de ese continente que tanta presencia tiene en el barrio.

Para Osuna, la decisión de montar este primer festival teatral callejero post-Covid-19 tiene que ser el principio de vuelta a la normalidad cultural tan presente en Lavapiés. “Teníamos un dinero que otros años dedicamos a campamentos urbanos de verano, pero este año resultaba difícil organizarlos debido a la pandemia, así que pensamos que era bueno sacar la cultura a la calle y hacerlo de forma gratuita. Afortunadamente, no todo son terrazas para beber. Queremos un barrio para los vecinos, que recupere una identidad que es multicultural, y hacerlo con el teatro es un buen primer paso”.

Relacionado