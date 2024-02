Humedales, buscando la mejor (y cada vez más difícil) foto

Mañana, 2 de febrero, es el Día Mundial de los Humedales, un hábitat crucial para conservar la biodiversidad del planeta y frenar la evolución de esta crisis climática en la que estamos sumergidos. En ‘El Asombrario Recicla’ lo celebramos –y alertamos de las múltiples amenazas que los acorralan– de la mano y la mirada de dos grandes fotógrafos de naturaleza y aves, Carlos Romero y Mario Suárez.

Carlos Romero lleva 20 años visitando las lagunas de Doñana y el Bajo Guadalquivir con la cámara al hombro. Le gusta ir al amanecer y al atardecer para captar ese momento entre el día y la noche en el que agua y cielo se confunden en un gran incendio entre rojo y dorado. “Cuesta el madrugón, pero merece la pena. Son las horas más espectaculares”, asegura. Tan común es su presencia en esos lares que ya tiene un amigo especial: el zorro Roco, que lleva cuatro años acompañándole en las largas horas de espera que pasa hasta lograr la foto deseada. Roco ya es famoso en las redes sociales por los vídeos que publica su fotógrafo particular.

Sin embargo, esa belleza de la explosión de la vida con alas este año no se pone a tiro de su objetivo como era de imaginar por las fechas. “La sequía es tremenda, hasta el 80% de Doñana está totalmente seca. Donde antes sacaba fotos a flamencos, este año corren los ciervos. Esto no tiene nada que ver con lo que fotografiaba hace 10 años”, apunta Carlos, que sabe muy bien que detrás de ello está el cambio climático y también una inadecuada gestión en el entorno del parque nacional. “Otros años eran miles las aves que venían a comer cuando se inundaban las tablas o parcelas para el cultivo del arroz. Este año no pudo sembrarse. Los flamencos se nos han ido al levante, al Delta del Ebro. Qué envidia los que están allí viéndolos”, no puede por menos que decir al comentar cómo se siente.

Muy al norte, en la cornisa cantábrica, otro gran fotógrafo de naturaleza, el asturiano Mario Suárez, se enfrenta al mismo cambio climático (aún recuerda que durante una sequía llegaron a su costa muchos ibis de la especie morito) y a otros desastres que afectan a las aves acuáticas, como son los residuos plásticos que, casi inevitablemente, se cruzan en el camino entre su cámara y el ave, o esa destrucción de las marismas que sigue siendo un reto revertir.

El caso de Doñana es, sin duda, el más emblemático por ser, además de parque nacional, Patrimonio de la Humanidad de la Unesco, pero también por haber dejado que la ilegalidad de la extracción de agua campara a su alrededor, esquilmando sus acuíferos, sin poner remedio hasta verlo moribundo, como ha ocurrido con las sequías de los últimos años. Pero tampoco es el único a recordar hoy, Día Mundial de los Humedales. En todo el planeta, muchos agonizan. Un tercio ya han desaparecido, según datos de la ONU. Y degradados están más del 90%. En España, son conocidos el mencionado deterioro de Doñana, del Mar Menor o de las Tablas de Daimiel (otro parque nacional en crisis), pero es que el último informe de la ONG SEO/BirdLife habla de un 60% que estaban ya sin agua en 2022, cuando aún faltaba por llegar la sequía de 2023, que aún continúa en grandes áreas. Otro 80%, decía, estaba en un estado preocupante.

A nivel global, dada su importancia como espacios que captan CO2 cuando se encuentran bien y lo emiten cuando no lo están, además de generar una gran biodiversidad, hace casi un año, en la Conferencia del Agua de la ONU, se lanzó una iniciativa global para restaurar hasta 350 millones de hectáreas de humedales (tanto como la extensión de la India) antes de 2030. Es el llamado Freshwater Challenge, al que se han sumado más de 40 países y que ya tiene algunos proyectos en marcha en Angola, Brasil, Colombia o China. Según su web, España no se ha sumado, aunque posee 75 humedales en el registro internacional Ramsar, es decir, el ránking donde figuran los más importantes. Es un país por el que cruzan millones de aves migratorias cada año del norte de Europa al sur, incluso a África, y viceversa; los humedales son sus hospedajes. Pero la inmensa mayoría de esos enclaves Ramsar también se encuentran en mal estado, explica Mario Giménez, delegado de SEO/BirdLife en la Comunidad Valenciana.

Este invierno, los miles de flamencos que Carlos Romero echa de menos en las marismas de Huelva, los tiene muy cerca Giménez en la Albufera: “Eso no es bueno, porque se concentran demasiados y no hay espacio ni comida para tantos”. Si bien su organización se ha felicitado de que, por fin, el gobierno central y el andaluz hayan llegado a un acuerdo para salvar Doñana, con una inversión púbica hasta 2027 de 1.400 millones de euros, también ha dicho que para que sirvan deben ser inversiones evaluables y sostenibles, dado que la naturaleza necesita tiempo para recuperarse.

Lo mismo cabe decir del Mar Menor, donde se estima que cada año llegan provenientes de la agricultura y la ganadería unas 3.580 toneladas de nitratos y otras 19,7 de fosfatos. Un veneno para el humedal que lo ha llevado a una situación dramática. Sin olvidar el impacto del turismo: una investigación de la Universidad Rey Juan Carlos, dada a conocer estos días, asegura que sus playas tienen la mayor contaminación de protectores solares de España.

El acuerdo firmado, este mes de enero, entre la ministra y vicepresidenta Teresa Ribera y el presidente murciano Fernando López Miras, implicará crear una comisión conjunta para poner en marcha medidas de mejora, renaturalizando zonas, actuando sobre la sierra minera y promoviendo un sector agrario mucho más sostenible del que hay ahora. “Son pasos muy importantes, pero no basta. La ley en España sería buena si se aplicara. La Administración debe velar por que se cumplan los caudales ecológicos y los planes de cuencas hidrográficas para tener los ríos en buen estado, en cantidad y calidad; deberían aprobarse los planes de gestión para saber cuáles son las necesidades de agua de los humedales, y luego cumplirlos. La Albufera ni lo tiene, pero es la forma de estar preparados para cuando llegan sequías. Y, desde luego, no hay que aprobar más regadíos”, asegura el delegado de la sociedad ornitológica.

De ríos y rías deterioradas sabe mucho Mario Suárez, profesor de Primaria en Oviedo, pero, además, multipremiado fotógrafo de aves acuáticas. Suárez, que consiguió el reconocimiento de National Geographic Nature, encontró uno de sus lugares favoritos para enfocar el objetivo en la playa de Zeluán, cerca de Avilés. “Dicen que es uno de los 100 mejores para ver aves, porque por ahí pasan miles de migratorias. Desde niño, me fascina su belleza y su libertad, porque me lo transmitió mi padre, pero hace tiempo que ya no trato de retratarlas sin más, sino que busco un toque artístico, algo distinto que creo que es lo que me ha dado la fama”.

En las muchas horas que pasa esperando el momento perfecto, con esa luz nublada que le gusta, le da tiempo a fijarse en los cambios que ha experimentado su entorno con los años. “Lo más triste es que cada vez hay menos aves. Hace unos años, había cientos de porrones moñudos y ya no quedan. Lo que sí veo es mucho más plástico. Estos días, más pellets, aunque ya los había visto, no son nuevos. Es verdad que también hay más limpiezas y se montan zonas de observación de aves que no existían, pero luego no se mantienen y acaban llenos de porquería”, denuncia.

Mario Suárez, que acaba de autoeditar un libro espectacular con sus fotos titulado Inspirado por las aves, es el hombre paciente. Cuenta que un día en la playa de Gijón estuvo tanto tiempo quieto haciendo fotos que la Guardia Civil avisó a una ambulancia pensando que estaba herido, o muerto. En otra ocasión, estuvo 16 horas de espera para captar a una avutarda, oculto en un espacio de un metro cúbico. Solo parece perderla al comentar esa desidia que detecta para restaurar las antiguas marismas hoy perdidas, como es el caso de las de Maqua, cercanas a Zeluán, el único espacio sin construir en esa costa. “Ahora está muy degradado y sería un lugar perfecto para refugio de las aves marinas que llegan; estamos varios grupos intentando que se haga, porque no requiere mucha inversión, pero no hay interés”, señala. Las últimas noticias del asunto remiten a las movilizaciones que hubo allí hace un año, en protesta por que el Ministerio de Transición Ecológica aprobó el plan de restauración en 2019 y más de tres años después no se había hecho. Ahora ya son cuatro.

Carlos Romero y Mario Suárez saben bien lo que es volver a casa con picotazos de insectos, sudor y sueño, pero felices con esa imagen perfecta. Una foto que a quienes la miramos nos evoca la magia de la vida en ese mundo de alas y plumas que revolotea sobre las aguas plácidas de un humedal. Si se quiere vivir en directo, para esta jornada especial se han convocado salidas desde Ecologistas en Acción en humedales de Huelva, Madrid y Murcia (ver en su web) y desde SEO/BirLife una jornada sobre estos ecosistemas en la Albufera que incluye un recorrido por la laguna con sus ornitólogos.

A vista de cámara, al igual que a vista de pájaro, estos refugios tan necesarios necesitan sanación inmediata. Luego habrá que mimarlos para que los nómadas del viento, como los bautizaron en aquel famoso documental de Jacques Perrin, no se vayan para no volver.

