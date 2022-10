La igualdad golpea las pantallas: V edición de ‘Cine por Mujeres’

El ya consolidado festival Cine por Mujeres ha arrancado este año en Madrid –su quinta edición– con 69 películas, 46 directoras y expertas audiovisuales, además de premios y actividades paralelas para resaltar la importancia de la equidad en el sector. Delante y detrás de las cámaras, las mujeres protagonizan el relato cinematográfico. Hasta el 6 de noviembre. Repasamos lo más destacable de su programación

“Cuando hace cinco años pusimos en marcha el festival teníamos dos temas claros: intentaríamos mostrar cada año la gran riqueza y variedad de la cinematografía dirigida por mujeres y sólo proyectaríamos largometrajes. A tenor de los resultados y el crecimiento de estas cuatro ediciones, creemos haberlo conseguido con creces”. Esta es la reflexión que hacen desde la organización en el arranque de la quinta edición de Cine por Mujeres, una cita ya consolidada que va mucho más allá de dar espacio a las directoras o guionistas que con sus obras enriquecen el séptimo arte. Las cifras en esta ocasión superan todas las expectativas: 69 películas en programa, 46 directoras y expertas, 20 sedes presenciales, dos canales online para seguir el festival, 21 países representados y más de una docena de actividades para profesionales.

Además, la V edición de Cine por Mujeres trae muchos nombres propios. Como el de Isabel Coixet, que este año recibe el premio a la Trayectoria Profesional (España). “Incontestable faro del cine español”, ha llegado a declarar la organización sobre la directora, que tiene a punto de estrenar el documental El techo amarillo, sobre los abusos sexuales a más de 20 alumnas del Aula de Teatre de Lleida. El premio responde a “su compromiso ético”, “por su sensibilidad para observar, por su manera de narrar las relaciones interpersonales, por haber logrado una importante proyección internacional y por ser una cineasta que ha abierto caminos a la nueva generación de mujeres directoras, siendo un gran referente del cine español”, especifican.

El que no tiene aún ganadora es el premio a la Mejor Película 2022, que el jurado determinará antes de acabar el festival el 6 de noviembre. Este jurado está compuesto por la actriz Irene Escolar, la directora de cine Ana Katz y el director Víctor García León. De la misma manera, el premio Mejor Película Española 2022 lo decidirán las periodistas Marta Pedraza, Mariasun Miguel y Anna Maccanuco.

El festival también será una excelente ocasión para disfrutar de películas inéditas en España, como el filme sueco de Lovisa Sirén titulado Maya Nilo (Laura), que narra cómo la vida cotidiana de una escritora feminista se altera cuando su irresponsable hermana secuestra a su hija y ambas emprenden un viaje lleno de peripecias. La película mexicana Estación Catorce, de Diana Cardozo, que estará presentando su obra, narra desde los ojos de un niño cómo descubre la violencia del país centroamericano. La actualidad mundial se cuela en el festival con la película Klondike, una producción turco-ucraniana que firma Maryna Er Gorbach y que habla de la guerra del Donbás.

En cuanto a la programación, caben destacar las películas de directoras españolas como Carolina Astudillo con Canción a una dama en la sombra, Ángeles González-Sinde con El Comensal o Ángeles Reiné con Héroes de Barrio. Tres ejemplos de formatos y temáticas diferentes que subrayan la gran variedad de contenidos generados por las mujeres y que el cine hecho por mujeres no puede constreñirse a ser una categoría en sí misma. Algo que resaltan los propios directores del festival, Carlota Álvarez Basso y Diego Mas Trelles: “Luchar por una mayor igualdad de género, una mayor diversidad social y por una rectificación histórica del relato canónico no es sólo una ‘cuestión de mujeres’. Los hombres también deben implicarse, pues nos incumbe a todas y todos. Porque si cambiáramos todo lo anterior, en vez de hablar de cine ‘hecho por mujeres’, hablaríamos simplemente de cine, que es lo que realmente queremos: pasar página y empezar un nuevo contrato social”.

Ese esfuerzo por visibilizar lo que la industria patriarcal no permite también está presente en otras secciones del festival y en sus actividades paralelas. Entre ellas, la mesa redonda ¿En qué puedo ayudarte? Las instituciones y el documental, en la que participan, entre otras, la presidenta de DAMA, Virgina Yagüe, y la vicepresidenta de la Plataforma Nuevos Realizadores, Valle Hidalgo. También de suma importancia en la igualdad y el cine está el tema diversidad sexual. Por eso, otra mesa abordará la visibilidad lésbica organizada por la Cinemateca Pedro Zerolo y que contará con la investigadora María-Cruz La Chica, Eva Pérez Nanclares, de Lesworking, y Elena Sánchez, policía y directiva de LGTBIPol.

Cine por Mujeres es una apuesta internacional y sus secciones lo demuestran. Como cada año, el festival dedica su edición Focus a fijarse en la producción de las mujeres en el cine de los Países Bajos. En este intento de visibilizar y dotar del valor que tienen sus trabajos, se mostrarán siete largometrajes recientes de directoras neerlandesas, tres en la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas y cuatro en Cineteca Madrid. Podrán verse títulos como Turn your body to the sun, de Aliona van der Horst; Magic Mountains, de Urszula Antoniak o Splendid Isolation, también de Antoniak; ambas estarán presentes en el festival. Además, habrá un encuentro titulado Cine latinoamericano y (psico)análisis. Encuentro con el colectivo Cartelera Transfeminista y espacios dedicados a las autoras por nacionalidades, como el cine árabe, chino o sueco hecho por mujeres.

Para quien no pueda asistir a las sedes presenciales en Madrid, el festival propone la visualización de cuatro películas en Córdoba y muchas otras en versión online.

Hasta el 6 de noviembre. Consulta horarios y salas en la programación del Festival Cine por Mujeres.