Treinta extraordinarias imágenes de ‘arte salvaje’ para proteger la naturaleza

La exposición benéfica ‘Arte salvaje’ –en la galería Arvivid de Madrid– ofrece la selección ganadora de un concurso junto a las donaciones de obras fotográficas de grandes artistas. 30 extraordinarias imágenes que vinculan naturaleza y arte. La recaudación se destinará a proyectos de conservación de WWF España. Hasta fin de mes.

El martín pescador fue pescado. Y sin más cebo que la paciencia de Iñigo Yborra Ruano, profesor de Geografía en un instituto de secundaria de Madrid que utiliza las fotografías para enseñar a sus alumnos las maravillas que nos rodean. Cuenta que logró su captura en un tramo del río Manzanares que no es especialmente hermoso pero, de tanto ir por allí, Iñigo había identificado un posadero de la colorista ave y se apostó a esperarla. Ahora es una de las 30 obras elegidas por la galería de arte Arvivid y WWF España para la exposición benéfica Arte Salvaje y luce entre las imágenes de grandes artistas, nacionales e internacionales, que han donado su trabajo para recaudar fondos destinados a la conservación de la naturaleza.

“La fotografía es una gran herramienta. Es arte, es belleza y también es denuncia. Todos recordamos la foto de ese oso polar famélico en un Ártico sin hielo. El mayor carnívoro de la Tierra al borde de la muerte”, señalaba en la reciente inauguración Luis Suárez, biólogo y coordinador de Conservación en WWF España. “Los datos de la ciencia son tozudos y nos avisan que estamos en la sexta extinción masiva de especies, que es la siguiente desde los dinosaurios. El índice Planeta Vivo nos dice que hay una reducción de las poblaciones de vertebrados del 68% desde los años 70. Actuamos de forma criminal contra el medioambiente”, añadía para poner en contexto la imperiosa necesidad de preservar lo que nos queda.

Un paseo por Arte Salvaje nos asoma a ese mundo que estamos perdiendo, pero con el ojo puesto en la versión más artística, esa mirada personal de cada uno de los autores que va, en algunos casos, más allá de la realidad que captamos los profanos con nuestras cámaras.

Para la selección de las obras, la galería virtual Arvivid, que ya acogió en primavera otra muestra solidaria –en este caso, con los refugiados de Ucrania–, se organizó durante el mes de mayo un concurso con WWF, al que se animó a presentarse a fotógrafos y artistas de todo el mundo. El éxito fue rotundo: recibieron más de 800 propuestas procedentes de 25 países, entre las que fueron elegidas 15 de las 30 obras de 25 artistas que componen la exposición.

Con muy diferentes estilos y formatos, todas tienen en común que muestran una personal visión de la naturaleza, de la flora y la fauna, y su relación con el ser humano a través del arte. Entre el jurado, además del equipo de Arvivid y WWF España, fotógrafos profesionales como la galardonada sudafricana Beverly Joubert, el fotógrafo subacuático mallorquín Enric Gener, que ha donado tres espectaculares obras para la venta benéfica, el británico Danny Green y el alemán Jonas Hafner.

Las otras 15 obras a la venta han sido donadas por artistas con un importante historial de compromiso con el medioambiente y la naturaleza, como son Pedro Jarque, Chus Recio, José Quintanilla, Nadia de Lange, Belén Muguiro, Marta Caldas y Oana Bakovic.

Llama poderosamente la atención nada más entrar en la exposición, en Casa Club, la que ha sido la imagen ganadora del concurso, Bionic. Es la larva de un pulpo wunderpus captada por el fotógrafo taiwanés Wu Yung Sen, quien hace sólo 10 años se inició en el mundo de la fotografía submarina y se ha convertido en un reconocido fotógrafo. En contraste con esa oscuridad de las noches oceánicas en las que habita la extraña criatura, la pared de enfrente se ilumina en oro con los Leones retratados por Jenny Zhao en una sabana africana, posiblemente en el Parque Nacional Masai Mara de Tanzania, el lugar que la embrujó en su luna de miel y que la impulsó a dedicarse a la cámara.

De ahí nos sumergimos en la magia que el indio Trikansh Sharma ha capturado en la reserva de tigres de Rajaji, en su país: “Un día llegué a ese lugar y fue totalmente inesperado ver esos increíbles rayos de sol matutinos atravesando los árboles en las estribaciones del Himalaya; me quedé atónito. Decidí esperar en este lugar hasta el momento en que los rayos estuvieran allí, ya que sabía que había muchos ciervos alrededor”, explica el autor en la web de la galería. Pero también podemos quedarnos más cerca, comunicándonos con la mirada que nos transmite el Lince Ibérico que ha donado Pedro Jarque y que pareciera que ha logrado meter en un estudio para retratarlo en todo su esplendor. Precisamente Luis Suárez nos recordaba lo mucho que ha costado su recuperación: llegó a haber únicamente 100 ejemplares en la península y hoy son 1.400. “Si se quiere, se pueden cambiar las cosas”, nos decía. “Y para ello vamos a utilizar los fondos que se consigan”.

Otras obras expuestas son más conceptuales y personales. Ahí tenemos la cigüeña de Chus Recio, mejor dicho, La esencia del vuelo, como ha llamado a su imagen, porque en ella el ave queda difuminada como unas pinceladas de color en el cielo. “La tomé con una exposición larga con teleobjetivo para captar esa esencia mientras volaba. Nadie diría que está hecha en el vertedero de Colmenar Viejo y si la elegí para donarla es porque creo que refleja esa fusión de lo salvaje y el arte. Y no hay en ella manipulación fotográfica, es lo que he captado con la cámara; a mí me obsesiona la belleza y aunque sea un vertedero, me gusta fijarme en los detalles”, nos comentaba.

Esos detalles también obsesionan a otra de las fotógrafas invitadas, Belén Muguiro, que ha donado su obra A través. Pocos adivinarían que en esas luces y sombras se esconde un charco de agua en un día de lluvia en Berlín. “Me gusta centrarme en lo pequeño, en los grandes espacios me siento más perdida. En mi fotografía busco meterme dentro, en lo más íntimo de lo que hay alrededor”, explicaba delante de una de sus obras.

La exposición puede visitarse hasta el 31 de julio en la sede de Casa Club (Calle del Pinar 17, Madrid) con previa reserva de entrada a través de la web. Las obras estarán disponibles para la venta benéfica en la web de ARVIVID hasta el 30 de noviembre. El 100% de los beneficios resultantes serán donados a WWF España.

