Isabel Muñoz, fotógrafa: “El mar nos cuenta todo lo que está pasando”

Sus últimas exposiciones se centran en sus trabajos sobre el agua y los impactos del cambio climático. Como la que tiene ahora en Zaragoza, ‘Somos Agua’, y la pieza que está preparando, “y me hace mucha ilusión”, para presentar en septiembre en las Naves de Gamazo, en Santander. Más ‘La Antropología de los Sentimientos’, en Los Tinglados, en el puerto de Tarragona, y la muestra que inaugurará a la vuelta del verano en la galería madrileña Blanca Berlín. Dice Isabel Muñoz, premio nacional de Fotografía 2016, artista de incansable y contagiosa energía: “Yo tengo que soñar y tener proyectos permanentemente, que es lo que de alguna manera me permite vivir”.

Prueba de ello: Además, está preparando nuevos trabajos para dar continuidad a lo que, aparte del Agua, se ha convertido en su obsesión/pasión: Nuestros Orígenes, y aquella primera necesidad de trascender y conectar desde las cuevas con Algo Superior, lo que incluye un trabajo especial en Turquía, en lo que se conoce como el primer templo de la Humanidad, Göbekli Tepe, que data de aproximadamente 9.000 años a. C.

La preocupación por el medioambiente y el estado del planeta y nuestra responsabilidad en su deterioro ha ido ocupando más y más protagonismo en tus trabajos.

Mientras estaba en ese trabajo de búsqueda de los orígenes humanos, de dónde venimos y hacia dónde vamos, y qué le vamos a dejar a las nuevas generaciones, me surgió lo que estaba pasando con los microplásticos en los mares. Y comencé a trabajar en el Mediterráneo, en Murcia, con activistas y periodistas con una conciencia especial sobre el mar. De eso hace unos siete años, y me he ido metiendo más y más en el asunto. Tuve la oportunidad de descubrir la isla de Tabarca, primera reserva marina en España, desde hace 35 años, y ver cómo se regenera la naturaleza en cuanto la dejamos un poco tranquila. Es como una gran crisálida. Renace.

¿Cuál crees que es ahora mismo el principal reto ambiental al que nos enfrentamos?

No soy una experta en estas cuestiones. La fotografía me permite de alguna manera aportar un granito de arena, y, en mi caso, conocer y profundizar sobre distintos temas. Pero sí creo que realmente el cambio climático está aquí, es algo que no se puede negar, y es tan grave que hay que irlo atajando; de hecho, el calor que estamos viviendo este verano nos lo está demostrando. Yo elegí el mar, el agua, para hablar de estos temas, porque soy mediterránea. Amo el mar, me preocupa especialmente y creo que a través del mar puedes hablar de todo lo demás, el mar refleja, nos cuenta, todo lo que está ocurriendo.

¿Qué prioridades crees que deberíamos adoptar en lo que se ha dado en llamar Transición Ecológica?

Es muy difícil opinar sobre esto; para eso está la gente que entiende. Yo te podría hablar de cosas pequeñas, desde los impactos de las artes de pesca a los puertos deportivos. Son muchas cosas las que debemos replantearnos. El cambio climático está aquí. Pero yo tengo esperanza de que cada vez seamos más conscientes. Y yo creo que los jóvenes han aprendido a valorar y apreciar, y van a ser ellos los que cada vez luchen más.

¿Qué es para ti la economía circular?

Yo espero que sea verdad que las grandes empresas cada vez tienen más interés en diseñar productos para que de alguna manera cambiemos nuestra forma de vida, no ya solo reciclar. El otro día me hablaron del cocinero Paco Roncero, que está muy interesado en cómo reciclar todo lo que emplea. Creo que el ser humano se está dando cuenta de todo eso y debemos tomar cartas en el asunto. Aparte de las grandes empresas, quiero creer que los grandes diseñadores e investigadores cada vez se enfocan más en hacer un mundo más sostenible. Y los ciudadanos debemos reinventar nuestra forma de vida. Y si tenemos que vivir con restricciones energéticas, ¿por qué no? Además, te tengo que decir que creo que tenemos demasiado, y podemos vivir con muchísimo menos. Creo que cada uno, en su pequeña parcela, en cada gesto cotidiano, puede hacer mucho… ¿Soy una romántica?

Un lugar o un trabajo que te haya impactado de manera especial por su significado medioambiental.

Aparte del mar Mediterráneo y los mares del Japón, lo que vi en el Congo, todo el impacto humano en el Congo.

Y un lugar de la naturaleza al que te guste regresar porque te reconforta.

Un lugar al que me encanta volver para recargar pilar: el Montseny. Son mis orígenes y siempre que vuelvo, me emociono.

¿Optimista respecto al futuro?

Sí, sí lo soy, porque espero que nos demos cuenta a tiempo, y porque ya no solo nos lo ha demostrado la pandemia sino por mi experiencia en esa reserva de Tabarca de la que te hablaba, que ves cómo renace todo cuando lo dejamos en paz un poquito. Pero tenemos que luchar y cambiar. No me gusta hablar de sacrificios, sino de cambiar nuestra filosofía de vida, y pensar menos en nosotros y más en lo que le dejamos a nuestros hijos y nietos.

