Juegos Olímpicos: ¿conoces estas asombrosas historias?

El periodista deportivo Alfredo Relaño presenta un nuevo libro junto al ilustrador Luis Doyague para mostrar a grandes y pequeños curiosidades, datos y protagonistas de la gran cita del deporte olímpico, los Juegos Olímpicos, cuya nueva edición, en París, arranca hoy, 26 de julio.

‘Pequeña historia de los Juegos Olímpicos’ es el nuevo libro que presenta el ex director de AS y columnista deportivo Alfredo Relaño. Se trata de una adaptación, con ilustraciones de Luis Doyague, de su anterior recopilatorio, 366 (y más) historias de los Juegos Olímpicos que deberías conocer, ambos en la editorial Espasa. “He disfrutado mucho haciéndolo porque he repasado y me he enterado de muchas más cosas”, explica el autor a El Asombrario, y recuerda la facilidad que hay actualmente para investigar y tener datos de esta cita deportiva, al contar con la hemeroteca de los principales diarios en digital. “No hace tanto, no había muchos libros de deportes. Me acuerdo de ir a Inglaterra o encargar a un amigo que iba que los comprara en una librería especializada llamada Sports Pages”, recuerda Relaño.

Aunque cada cuatro años tenemos mucha difusión de los Juegos Olímpicos, ¿realmente conocemos este evento? “No lo tenemos tan claro, hay mucho rincón que, si pones la linterna, te sorprende”, comenta el periodista deportivo, que señala su sorpresa al enterarse del cambio de sexo de Caitlyn Jenner, que como atleta masculino ganó la medalla de oro en la prueba de decatlón de los Juegos Olímpicos de Montreal 1976, batiendo además el récord del mundo con 8.618 puntos. “Me sorprendió que guardara en el fondo su deseo de ser mujer cuando había respondido al canon de hombre machote que en ese momento conocíamos”, comenta.

Además de esta historia, Relaño incluye historias de amor olímpico entre la deportista checa Olga Fikotova y el estadounidene Harold Connolly, la bandera olímpica que se perdió y apareció 80 años más tarde o el legendario corredor que ganó una maratón corriendo descalzo en 1960, el etíope Abebe Bikila. Pero, ¿por qué tienen más difusión los Mundiales de fútbol, baloncesto o atletismo que los Juegos Olímpicos? “La cita olímpica tiene una categoria especial”, explica el autor del libro. “Hay futbolistas, como Iker Casillas, que no ha ido a los JJ OO por priorizar su plaza en el equipo absoluto y ha lamentado mucho no haberlo hecho. Tenemos que entender que los Juegos Olímpicos son solo dos semanas cada cuatro años. Impactan mucho, nos sientan en el sofá, pero son muy pocos días”.

A esto se une que las carreras deportivas difícilmente aguantaban cuatro años de espera entre acontecimiento olímpico y los siguientes juegos. Es verdad, comenta Alfredo Relaño, que ahora los deportistas tienen una carrera más larga, pero los medios de comunicación no les hacen tanto caso como a otras competiciones. “Me da pena, como director de periodico deportivo que he sido, porque no les hacemos mucho caso. La vida de un deportista es muy dura, se juegan cuatro años de lucha en un cara o cruz en un momento y no les atendemos porque no les vemos del todo el interés. Cuando tienen éxito se les hace caso, pero pronto vuelven al olvido. No se les persigue en los fracasos como a los futbolistas, eso también es verdad”.

Como en otros títulos del autor, el deporte es mucho más que una afición: “Se trata de extender el valor del mensaje olímpico, que creo que es lo mejor de la humanidad. El deporte podía unir a la humanidad, como decía Pierre de Coubertín. A él le despertó la idea de volver a sacar los Juegos de la Antigüedad para que fueran un encuentro de las personas con lo mejor de ellas mismas”. Ejemplos de esta humanidad, tesón y esfuerzos vienen reflejados en Pequeña historia de los Juegos Olímpicos. “Está”, explica el autor, “la aventura de un tirador de pistola húngaro, Karoly Takacs, que era el mejor tirador de su país. Iba a participar en los juegos de Berlín de 1936, pero no pudo porque era suboficial del Ejército”. En unas maniobras, le estalló una granada de mano en la mano derecha y la perdió. Aprendió a usar la izquierda y en la Olimpiada de Londres de 1948 se presentó y ganó el oro. Una gesta que repitió cuatro años después en Helsinki 1952. Tres décadas antes de que aparecieran los Juegos Paralímpicos, este deportista al que le faltaba una mano ya hizo historia.

Relaño también destaca la historia del cartero cubano Félix Carvajal. “Corría mucho trabajando y se hizo famoso con ello”, explica. Su aventura olímpica empieza cuando consigue el dinero con una colecta para ir a Estados Unidos a las Olimpiadas de Saint Louis en 1904. El problema fue que Carvajal perdió el dinero a mitad de camino y se esforzó por llegar de polizón, pidiendo dormir en graneros y comiendo lo que podía. Precisamente unas manzanas que le sentaron mal fue lo que le apartó del podio. “Aun así, fue quinto”, comenta Relaño resaltando la hazaña.

También incluye historias actuales como el parón de la gimnasia estadounidense Simone Biles en Tokio de 2020 o el gran giro que hizo el personaje de Oscar Pistorius, que pasó de ser un héroe de Sudáfrica como atleta paralímpico a ser un asesino machista.

Pero, ¿qué puedes esperar de estos JJ OO en París 2024? “Lo que me dicen los que saben es que van a ir bien, que se podrían repetir las medallas de Barcelona para el equipo español. Estoy particularmente ilusionado con la selección española femenina de fútbol, porque están haciendo proezas en un país donde hasta hace poco se veía mal que la chica eligiera el fútbol como deporte”, comenta Relaño, que confiesa que en el Mundial del pasado verano lo logrado por Bonmatí, Putellas y Hermoso fue “uno de los gozos deportivos más grande que he vivido”. Esperemos que vengan muchos más.