La descorazonadora rutina de trabajar en un asador de pollos a’last

Alba Dedeu nos cuenta en ‘La conformista’ la lucha y los altibajos del día a día, las fricciones de la rutina de la pareja, los hijos y un trabajo que poco recompensa. Eva y Pere venden pollos asados y huelen a fritanga de pies a cabeza. Eva no se resigna: se lava el pelo por la mañana y por la noche, se perfuma en el trabajo , pone lavadoras a diario, y sale de casa con tacones. Hasta que, consciente de lo baldío de su lucha, Eva acaba acostumbrándose tanto al olor como a las renuncias: deja en casa los tacones, tira a la basura el maquillaje y parece asumir que su vida es la que es…

Elegí La conformista, primera novela de la escritora catalana Alba Dedeu (Granollers, 1984) –antes publicó dos libros de relatos– porque su argumento me pareció sobrio y al mismo tiempo complicado de conseguir. Su sinopsis no ofrecía grandes promesas, sino funcionalidad y rutina. Desde ese punto de vista no me equivoqué al escogerla, porque es exactamente eso lo que ofrece, una historia perlada de rutina y de esos malos fantasmas que la empujan con saña hacia quien, para no volverse loco, tiene que quitársela de encima. Pero sí lo hice porque es una novela que, a los tres minutos de haber terminado su lectura, no deja huella alguna en la mente del lector.

No negaré que está bien escrita, no negaré que el ritmo narrativo es preciso, pero los temas que extrapola están altamente trillados. Los celos, la maternidad obsesiva, la desaparición de la mujer tras el cuerpo dolorido de la madre y la vuelta de ésta sostenida sobre un desagradable estereotipo. Los amores no correspondidos y esa justicia poética con que los narradores castigan después de sus hazañas a los chicos malos. O, lo que es lo mismo, un exceso notabilísimo de lugares comunes. Hay algunos capítulos que chocan de frente y con muy malas intenciones contra ese desenfado casi siempre impostado con que la narradora va contando su desencanto.

El exceso de ramplona sexualidad invalida el primer sentimiento de hallazgo que despierta en el lector la lectura de esta novela. Dedeu malgasta al escribir esas escenas la entereza emocional con que parece querer guiar al lector en el primer capítulo.

A su favor diré que me gusta la serenidad con la que narra Dedeu y la determinante sencillez de la narración, y que, a pesar de todos estos desencuentros, no seré yo quien desaconseje leer esta delgada novela.

Siento mucho que La conformista acierte solo en su título, y siento que más allá del título y del trabajado primer capítulo todo sean espejismos y calles sin salida.

No obstante, le agradezco el riesgo que ha corrido esta joven autora al ofrecernos cada una de las vidas de sus protagonistas, y os emplazo a leer la historia de Eva y a contradecirme.

‘La conformista’. Alba Dedeu. Sexto Piso. 111 páginas.

