La ‘queer líder’ Jimena Amarillo y otras sorpresas del festival Bee Week

Jaleo Real reúne a Jimena Amarillo, Repion, lusillón y Espineli en un concierto único. Se juntan las cuatro como súper banda o súper grupo tocando canciones de todas. Jaleo Real es un proyecto creado para presentarse en directo por primera y única vez el próximo 21 de marzo en el Teatro Barceló de Madrid. Es uno de los platos fuertes de la programación de este año del festival Bee Week, que comienza hoy en Madrid. Hablamos con Jimena Amarillo, que se ha convertido en referente queer del pop nacional: “Siempre escribía canciones solo para las chicas que me gustaban; aunque las subiera públicamente, era sólo para que las escucharan ellas”.

Construye sus canciones casi como si de un diario se tratase, concretando en sus letras momentos próximos al amor, a las relaciones, a los deseos. La valenciana Jimena Amarillo hace sencillo lo más difícil con envidiable naturalidad, canta como si te lo estuviese contando, con esa íntima complicidad y esas palabras tan asequibles, con tres arreglos de guitarra, unas efectivas programaciones y un descaro vergonzoso que enamora.

La pena no es cómoda (2023) es el último disco que ha publicado, pero lo que la trae hasta el Festival Bee Week, concretamente al Teatro Barceló, es algo diferente y único. Jimena Amarillo estará en el escenario con Repion (dos hermanas que vuelven al grunge pop desde Cantabria), lusillón (original y cristalino pop desde Madrid) y Espineli (pop mutante desde Madrid). Juntas y revueltas celebrarán repertorio sobre las tablas.

Cómo decirte mi amor (2021) fue el primer trabajo de Jimena, un disco largo de presentación donde lo electrónico de las bases y los sintes ligaba a la perfección con lo orgánico de la guitarra y la voz (con Autotune, por supuesto), teniendo siempre a mano ese dicho que advierte que menos es más. Canciones de aquel primer disco como Cafeliko o Resaca sentimental mostraban a una compositora muy joven y con las cosas muy claras, al menos en su modo de componer canciones y, sobre todo, la forma de contarlas, tan empática a la hora de volcar sus emociones, triunfos, penas y enamoramientos. Este segundo disco, La pena no es cómoda, la muestra fortalecida; ahora Jimena Amarillo está respaldada por un montón de fans que la han erigido como queer líder y que escuchan sus diatribas generacionales en modo rap pop con entrega y entusiasmo.

Estás presentando en directo ‘La pena no es cómoda’, tu segundo Lp, ¿cómo están marchando los viajes y los conciertos?

Súper, la verdad; este año, como estoy mejor personalmente, creo que se nota en el escenario. No paro de descojonarme de la gente. Mi público ya sabe que si asiste a un concierto va a ser obligado a hacer horteradas.

He leído que empezaste a enredar con la música grabando versiones indie en tu casa, en tu habitación, ¿a qué bandas o artistas te gustaba versionar?, ¿qué canciones? ¿por qué te dio por ahí, por interpretar canciones de otros/as?

Puf, con decirte que hacía covers de Izal, te lo digo todo, ahora ni de puta coña. Pero sobre todo hacía de música en valenciano, ya que la escena que se creaba con la gente que hacíamos covers allí era muy guay. Me dio por ahí porque yo empecé a tocar la guitarra con mi primera novia y hacíamos covers, yo nunca pensé en cantar hasta que lo dejamos y me aburrí.

¿En qué momento decides que quieres ser tú la que escriba y cuente la historia?

Me enamoré de una chica que jugaba conmigo a baloncesto y le gustaban mucho los cantautores, siempre escribía canciones solo para las chicas que me gustaban; aunque las subiera públicamente, era sólo para que las escucharan ellas.

Fue Pau Roca, de La Habitación Roja, un poco el culpable de que hayas salido del anonimato, casi una casualidad, ¿Cómo recuerdas aquel momento?

Súper divertido, tengo ganas de verle, es muy guay, fue toda una casualidad, un día estábamos tomándonos un té y al día siguiente yo firmé mi primer contrato con su anterior sello.

Este nuevo disco está producido por ti, ¿por qué esa decisión?

Como toda tía sabe, la industria musical y, sobre todo la industria de la producción musical, está plagada de hombres. Yo tenía la capacidad de producir un disco sin ayuda de nadie y lo hice, fue un poco carta de presentación para en futuras ocasiones currar con gente y que ya sepan que parto de un punto. No quiero actitudes prepotentes ni consejos sobre cómo deben hacerse las cosas.

El arte que envuelve ‘La pena no es cómoda’ está hecho por ti, ¿por qué decidiste hacer tú misma la portada de este disco?

Me volví completamente loca, también es verdad que soy bastante ensimismada y solitaria, pero tampoco socialicé mucho ese año, además me apetecía hacerlo todo como yo lo tenía en la cabeza.

Querer hacer tú todo (producir, grabar, diseñar, redes sociales, etc…) ¿nace de la desconfianza (porque no interpreten bien tu punto de vista) o del miedo (a que se te muestre como no eres)?

Creo que de las dos… Nadie más que una misma sabe exactamente lo que quiere, y a mí muchas veces me pasa eso. Ahora estoy aprendiendo a que otras personas interfieran en mi trabajo, porque me apetecen nuevos estímulos.

Tus canciones hablan de relaciones sentimentales, de sentimientos de pareja, ¿sobre qué otros temas te motivaría cantar?

He cantado sobre indies calvos, sobre un viaje a México, sobre la vida en general, pero ahora me gustaría llevar mis letras a otro punto. No sé cómo lo haré, pero no me apetece ser tan intensa.

Me ha parecido leer que te has mudado de Valencia a Madrid, ¿cómo va la cosa, añoras Valencia o todo bien por el foro?

Valencia es la mejor ciudad del mundo, pero en Madrid está todo; al final hay que ceder, me doy unos años y me vuelvo, hahaha.

¿Cómo llevas lo de ser y haberte convertido en «referente LGTBI»?

Fuerte… A veces lo pienso y me río, otras me dan ganas de llorar de la emoción, pero la mayoría del tiempo no lo pienso, me alegro mucho de que sea así, ya que siendo natural y como yo mismo soy eso es lo que ayuda a la gente, y me parece flipante.

De pequeña estudiaste violín, de joven has sido rapera y ahora te has convertido en la nueva sensación del pop contemporáneo, ¿imaginaste que iba a ser así?

Para nada, sigo sin hacerlo, ya te digo, yo sigo en los 15 años, haciendo música en mi casa, pero ahora de repente toco en el BBK. Todo pasa por algo, creo yo, me gusta mucho vivir el presente.

Relacionado