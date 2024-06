La vuelta a España con la artesanía rural

De Canarias a Galicia, pasando por Baleares, Aragón o Castilla y León. Proponemos un interesante viaje estival por la artesanía española visitando algunas de las numerosas ferias, mercados y mercadillos en pueblos donde se expone, vende y, sobre todo, se disfruta de ella y con quienes la elaboran. En pleno verano, hay ferias que se prolongan hasta la madrugada, otras nos invitan a entrar en patios y bodegas donde realizan labores artesanales y otras organizan talleres para iniciarse en estas lides. Hay que perder la vergüenza y la obsesión por los precios para integrarnos en ellas mediante la conversación con las personas artesanas y con la tradición y cultura que son capaces de crear, recuperar y mantener en los pueblos que acogen estos eventos, porque, como leeréis, “el amor hacia los oficios artesanales se genera en estas ferias”.

“Tenía ganas de conseguir una resina natural, y de plantas de la isla, para emplearla en productos que elaboro, y, de forma casual, di con la baba de tunera (jugo de una especie de cactus), al comprobar que cristalizaba a cierta temperatura. A partir de ahí la cabeza empezó a trabajar y mezclé la resina con madera, la pasé por el torno y hago bolígrafos; o la mezclo con restos de pantalones vaqueros y hago gafas, o relojes”. Sebastián Ramos y su marca, Sebas Art Lo Natural, llevan más de 20 años agitando la escena artesanal de la isla de La Palma.

Un atractivo tour por La Palma

Realmente, Sebastián es artesano de toda la vida –“desde temprana edad hacía amaños y apaños para arreglar y crear cosas de forma intuitiva”–, incluso cuando trabajó como fotógrafo. Tiene carnet de artesano de jabonería, cerería, tornería y reciclaje de materiales: “Aquí no se bota nada, reciclo hasta el serrín de la madera”, afirma. Es casi obligado conversar con él y otras personas del mundo de la artesanía palmera en el Rastro de Argual, un mercado al aire libre que se celebra todos los domingos por la mañana en el caserío de Argual, barrio de Los Llanos de Aridane. “Antes era solo rastro, con cosas de segunda mano, pero desde hace unos años somos ya entre diez y doce artesanos con productos elaborados en la isla”, concluye Sebastián.

Al Rastro de Argual se une el mercadillo de Puntagorda (sábados de 15.00 a 19.00 y domingos de 11.00 a 15.00) , frecuentado en su día también por Sebas Art Lo Natural, como otro referente de la artesanía palmera donde indagar en los materiales, lugares y habilidades que la hacen posible. Ambas muestras, junto a la búsqueda de otros mercadillos –algunos más unidos a la gastronomía–, talleres, exposiciones y tiendas en Garafía y Villa de Mazo completan un atractivo tour artesanal por La Palma.

Formentera: entre hippies y Gabrielet

Seguimos entre islas, en este caso Formentera, en Baleares, porque si de mercado de artesanía se trata es obligado visitar el de La Mola, en el extremo sureste de la isla. Es la quintaesencia del legado hippie y lleva en pie desde 1984. Más de 50 puestos repartidos por la plaza del pequeño pueblo del Pilar de la Mola exponen infinidad de objetos hechos con madera, plata, piedra, conchas o vidrio por artesanos y artesanas locales. La cita tiene lugar los miércoles y domingos por la tarde, con exposiciones e incluso conciertos hasta bien entrada la noche.

Sin salir de Formentera, hay también mercadillos de artesanía por estas fechas en Es Pujols, Sant Ferran y Sant Francesc. Es muy posible que paseando entre sus calles nos topemos con rótulos, placas y escudos hechos de cerámica. Entre estas obras, recomiendo visitar el blanco reluciente de la iglesia de Santa María del Pilar de La Mola, en cuya fachada hay tres pequeñas cruces, obra del artista más querido de la isla –fue uno de los fundadores del mercado de La Mola– y autor de muchas de estas muestras de cerámica: Antonio Tur Gabrielet. En su honor se levantó un centro artesano en Sant Francesc que no hay que dejar de visitar. Abre de lunes a sábado, y además de su función expositiva organizan talleres para la recuperación de la artesanía local y mercados con productos alimentarios autóctonos.

El festival de Almagro también tiene artesanía

Cruzamos el Mediterráneo para entrar en la península a través de la Comunidad Valenciana y llegar a Castellón, en concreto al pueblo de Sant Jordi/San Jorge y su Mostra d’Oficis Tradicionals , que se celebra el 3 y 4 de agosto. Es otra de las ferias de referencia, con más de 20 años de trayectoria y cien artesanos que se reparten entre la Plaza Mayor del pueblo y sus calles anexas. “Se trata de la mayor muestra de toda España dedicada exclusivamente a los oficios artesanales, que se hace gracias a la colaboración de asociaciones y vecinos”, afirma el

alcalde de Sant Jordi/San Jorge, Iván Sánchez.

Pero si tradición tiene la mostra de Sant Jordi, qué se puede decir del Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro (Ciudad Real). Fundamentalmente se puede decir que del 4 al 28 de julio el teatro se combina con la Feria de Artesanía de Almagro , que tiene lugar en la calle Feria de jueves a domingo de 19.00 a 1.00, y que los sábados se prolonga hasta la dos de la madrugada. La Asociación para Mantener e Impulsar la Artesanía de Ciudad Real (Amiarte) organiza este evento y los talleres para peques y mayoresde uno de los oficios artesanales más emblemáticos de Almagro: el encaje de bolillos.

Instrumentos musicales en los Pirineos

Salto importante, de La Mancha a los Pirineos, buscando algo más de fresquito; y del teatro a la música sin perder a la artesanía como referente. Estamos en Boltaña, en la comarca oscense del Sobrarbe, pueblo en el que se celebra uno de los acontecimientos más singulares, la Feria Pirenaica de Luthiers Pirenostrum. Así la presentan desde la organización: “La mayor feria estatal del sector de la construcción de instrumentos tradicionales, que propicia el encuentro personal de los amantes y profesionales de la música, en especial de la música tradicional, con los mejores constructores”.

También son bien recibidas, claro está, personas aficionadas a la música o simplemente curiosas. Pero, cuidado, que entre los días que dura la feria, del 19 al 21 de julio, no hay que buscar una plaza o recinto similar donde compartir momentos con artesanos musicales. Los luthiers exponen sus instrumentos en la parte baja de sus casas, en patios, bodegas y pajares donde además se contempla la arquitectura tradicional de la comarca. Hasta 35 casas de Boltaña abren sus puertas para admirar la calidad y belleza de mandolinas, gaitas, zanfonas, vihuelas, dulzainas, flautas, guitarras, chiflos…

Patios maragatos

Esto de una feria repartida entre patios cala tanto que no queda más remedio que saltar a León, a Santa Colomba de Somoza, para ampliar la experiencia en sus V Patios con Arte (30 de agosto al 1 de septiembre). Estamos en plena Maragatería, y este pueblo reúne una colección de patios maragatos idóneos para convertirse en miniferias dentro de la feria. A falta de concretar la participación para esta edición, el año pasado diez casas abrieron sus patios

para albergar a 52 artesanas y artesanos llegados de León y otras provincias de España. También aquí se organizan talleres y los artesanos comparten su labor con las personas interesadas en sus trabajos con madera, cuero, barro, telas o esparto. Sin salir de León y de agosto, Val de San Lorenzo (3 y 4), La Bañeza (14 al 18) y Valencia de Don Juan (17 y 18) organizan igualmente citas de relieve con la artesanía.

El mejor oficio de todos, el de compartir

Llegamos al final de trayecto con la 33ª edición de la Mostra de Artesanía do Cangas do Morrazo. Si empezamos de la mano de Sebastián Ramos en La Palma, vamos a acabar junto a Marcelo Skapinakis, no en la costa pontevedresa de Cangas, sino en su taller de alfarería (Alfar Os Muiños) en Mondoñedo (Lugo). Marcelo es el autor de la frase enunciada en la entradilla y de otras muy clarividentes: “El amor por los oficios artesanales se genera en la visita a estas ferias porque se transmite un interés que se convierte en futuro”. “Estas ferias reflejan lo que se ha hecho toda la vida en los pueblos, también con los alimentos: personas que venden en la plaza el fruto de sus propias producciones”.

Marcelo es el presidente de la Asociación para o Fomento e o Impulso da Artesanía en Galicia (Afiga), organizadora de Argalica, la Mostra de Artesanía do Cangas do Morrazo (12 al 28 de julio). Prestan un cuidado muy exquisito para que todo lo que se exponga esté hecho por las personas que lo venden y para que prevalezca el sano espíritu de compartir saberes entre ellas y quienes visitan la feria, e incluso participar del proceso creativo. Por eso Marcelo piensa

que “se puede transmitir un interés que va mucho más allá de la compra-venta de productos, del que incluso pueden nacer más practicantes de estos oficios, como ha pasado con la cerámica, que vive un boom de nuevas personas que la practican”.

Para concluir, nada mejor que mezclar este espíritu con la sostenibilidad, como también adelantan desde la mostra: “La sostenibilidad será un tema central en Argalica 2024. Se promoverán prácticas responsables tanto en la organización del evento como en las iniciativas presentadas. Los expositores mostrarán productos ecológicos y soluciones sostenibles que buscan minimizar el impacto ambiental y promover un estilo de vida más consciente y respetuoso con el planeta”.

