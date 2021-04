LaJoven regresa con un triple salto mortal

Tras un año raro, muy raro, LaJoven (compañía de teatro) regresa a los escenarios de Madrid con más energía que nunca, con circo, música en directo, la ‘Eneida’ y un homenaje a Emilia Pardo Bazán. Este jueves ha estrenado ‘Ulloa’ en los Teatros del Canal; la próxima semana lleva ‘Eneida’ al Teatro Circo Price. Además, ‘Fortunata y Benito’ continúa su gira. Todo un triple salto mortal cargado de ganas y juventud que merece un aplauso.

En El Asombrario (revista que ha apoyado a LaJoven desde sus inicios hace ocho años, como nosotros) decidimos pasar el miércoles con ellos, asistiendo a los complicados ensayos de sus dos inminentes estrenos y hablando con sus responsables. Nada más llegar al Price, David R. Peralto, presidente de la Fundación Teatro Joven, nos mostraba su satisfacción porque, tras un año de estrangulamiento pandémico, por fin vuelven a los escenarios y vuelven con más brío que nunca. “Yo leo las cifras de paro juvenil en España y se me abren las carnes, y aunque esto sea una gota en el océano, no sabes la satisfacción que nos produce abrir vías de futuro, horizonte, a toda esta gente. Entre los tres espectáculos trabajan 74 personas, y 49 de ellas son jóvenes menores de 30 años (artistas de teatro, circo, danza, música, técnicos de iluminación, sonido, maquinaria, audiovisuales, regiduría, caracterización y gestores culturales). Firmar sus contratos me da una felicidad que ni te imaginas”.

‘Eneida’, un homenaje a la Europa del Sur

En la pista del Price repiten una y otra vez un número de saltos en báscula, uno de los momentos más complicados de Eneida. Leemos lo que nos ha preparado Pedro Sánchez, director adjunto y responsable de comunicación: “Eneida es un canto vital y colorido en torno al viaje de Eneas. Un viaje que hacemos de la mano del Teatro Circo Price y su equipo. Un canto de amor a la cultura grecolatina, al Mediterráneo, al Sur de Europa y la cultura de la que procedemos. Este viaje está acompañado de música, de vida, de las canciones que escuchamos cuando nos enamoramos, cuando huimos, cuando celebramos o cuando nos sentimos solos”.

Todo un puzle a partir de la epopeya de Virgilio sobre la fundación mitológica de Roma. En la pista se reúnen seis actores y actrices (Samy Khalil, María Heredia, Javier Ariano, Jota Haya, Marta Velilla y Ana Jara), cinco artistas de circo (Monika Budzinska, Cira Cabasés, Juan de las Casas, Sirio Fernández y Amaya Frías), tres bailarines (Julia Cano, Andoni Larrabeiti y Cristina Vigil) y seis músicos (Alberto Granados, Jorge Henríquez, Javier Lisón, Miriam Moreno, Vicente Pérez y Emma Weil). Hasta 20 personas en el escenario en un más difícil todavía para LaJoven.

Paco Gámez es el autor de Eneida y ayudante de dirección junto a José Luis Arellano: “Acostumbrado como estoy al teatro pequeño, este montaje para mí es un reto y un paso adelante. Estoy encantado”. “Tras su revisión de Homero y la Grecia clásica (Ilíada y Odisea), José Luis Arellano quería acercarse a Roma, y me hizo el encargo. Es un canto a la Europa del Sur, la Europa del Mediterráneo, la Europa que es un amasijo de culturas, en unos momentos tan convulsos como los que estamos viviendo. Se trata de plantear a los jóvenes qué es la Europa actual a partir de sus raíces, y transmitir la idea de viaje, pero un viaje más emocional que físico, que puede ser el viaje de la migración, pero también el viaje por los diferentes barrios de una ciudad”.

Leemos las notas de producción: “Un asentamiento pobre, al margen de una ciudad mediterránea, acaba de ser destruido por un grupo de invasores al grito de “No os queremos aquí. ¡Fuera!”. Un joven huye de entre las llamas. Si ese barrio se llamase Troya y ese chico, Eneas, tendría que buscar su lugar en el mundo con la promesa de un futuro posible. Eneas no se va a detener y está dispuesto a dejar todo atrás: su casa, el mar, el amor, los amigos, todo. ¿Es esto ser un héroe?, se pregunta. Virgilio usó el pasado griego para contar el presente de su Roma. Nosotros dialogamos con el poema latino para contar el ahora de esta Europa compleja y difusa; soberbia y exclusiva, a veces; generosa, radicalizada… Los XII cantos de La Eneida son aquí una playlist con varios temazos –desde Bésame mucho a Dido y Eneas, la ópera de Purcell, y los Bee Gees–: música para una paliza, ritmos sensuales para…, canciones tristes, perreo, karaoke”. Más de 1.500 jóvenes disfrutarán de la función en sesiones matinales organizadas con institutos.

‘Ulloa’, la claustrofobia del patriarcado

Tanto en Eneas como en Ulloa la puesta en escena resulta muy joven, urbana y potente, marca de la casa. Para la traslación de Los Pazos de Ulloa de Pardo Bazán, LaJoven ha contado con Irma Correa, que ha optado por ambientar la obra en las horas que transcurren en un descampado que acoge una rave, desde el atardecer hasta el amanece, en un ambiente, como el de la obra original de Pardo Bazán, claustrofóbico. Una obra que parte de un encargo de la Comunidad de Madrid a LaJoven para homenajear a esta escritora, luchadora titánica de los derechos de la mujer, en el centenario de su muerte.

Nos cuenta Irma Correa: “En LaJoven aún no se había tocado el tema de la violencia de género. Y yo creo que es muy oportuna esta obra ahora mismo, porque me cuentan amigos profesores que ven entre los jóvenes un momento de regresión en la lucha para desterrar el machismo de nuestra sociedad, de nuestros comportamientos cotidianos. Es algo que me causa sorpresa y no llego a comprender. Por eso, nos pareció totalmente pertinente recuperar esta obra, que resume todo el trabajo de Pardo Bazán por la igualdad de la mujer en la sociedad”. “Como en Cumbres Borrascosas y como en Los Pazos de Ulloa, había que situar la acción en un lugar apartado, con sus reglas propias, con una jerarquía totalmente patriarcal donde se desarrollan comportamientos humanos asalvajados; le propuse a José Luis que eso hoy día podía localizarse en una rave en un descampado, con esa idea de tiempo suspendido. Estuvimos de acuerdo desde el principio”. “Y a ese ambiente hemos trasladado esa idea errónea del amor, de cómo se tergiversa y se atrofia, cómo eso no es amor, no es una relación de amor entre iguales sino que se convierte en una relación de poder, de jerarquía, de dependencia. Y creo que eso puede llegar muy bien a los jóvenes que asistan a la función. Porque la adolescencia es una etapa vital para encontrar tus referentes. Yo siempre les digo: mirad más alto; si vuestros referentes son pequeños, son solo influencers, vuestro mundo va a ser pequeño. Mirad más alto, con más ambición, para tener mundos más amplios. Por qué no mirar a Paul Newman y Meryl Streep, a la astronomía y a los clásicos. Por eso creo que la literatura y la filosofía son tan importantes en la educación, para mostrar otros referentes que llegan más lejos”.

Leemos las notas preparadas por Pedro Sánchez: “Los pazos de Ulloa son el punto de partida para componer un discurso sobre la violencia que heredamos: el caciquismo, la religión o la violencia hacia la mujer, comportamientos pasados que se contagian como un virus a través de las generaciones y continúan hasta que alguien logra enfrentarse a ellos. Una historia tenebrosa pero sanadora. La historia se condensa en las horas que preceden a una rave y todo lo que sucede durante la misma. En un solar abandonado, Pedro, Tabo, Sabela, Jessy, Julián y Nucha (interpretados por Álvaro Quintana Alejandro Chaparro, María Valero, Cristina Varona, Víctor de la Fuente y María Romero) descubrirán y atravesarán aquello que siempre temieron: la soledad, el abandono, la lucha contra uno mismo, contra los demás… La desesperación de unos seres humanos con el único propósito de sentirse amados sobre la tierra”.

Hablamos finalmente con José Luis Arellano, director de la compañía y de estos dos montajes. Un año raro, muy raro. ¿Cómo estáis? “Muy satisfechos con esta vuelta, tras un año tan duro, que tanto nos ha afectado a todos. A mí personalmente por el fallecimiento de Gerardo Vera por covid en septiembre, al que sentía tan cercano, al que tanto queríamos en LaJoven y que tan entusiasta se mostró siempre con nosotros. Pero ahora muy ilusionados. Eneida y Ulloa reúnen la esencia de LaJoven, tomar ideas clásicas y darles una dramaturgia contemporánea. Estamos habitando unos momentos de pérdida de rumbo, de camino, y qué mejor que volver la mirada a los clásicos para que nos den pistas sobre cómo somos. Eneida es un espectáculo luminoso, vital y vibrante; Ulloa tiene la densidad de un texto más teatral y actuaciones que exigen una alto componente emocional en la interpretación”.

Estamos en los Teatros del Canal, en la sala grande, la Roja. Se apagan las luces. Suena música tecno a todo volumen. Una gran pantalla con imágenes distorsionadas. Entran en escena dos machos alfa. Comienza el ensayo general de Ulloa. Se estrena al día siguiente. Se estrenó el jueves. Han vuelto. Y han vuelto con el más difícil todavía. Triple salto mortal. Merece la pena.

‘Ulloa’, de Irma Correa, inspirada en ‘Los pazos de Ulloa’ de Emilia Pardo Bazán. Dirección: José Luis Arellano García. Hasta el domingo 4 abril. Teatros del Canal. Madrid. (Una coproducción de Fundación Teatro Joven y Comunidad de Madrid).

‘Eneida’, de Paco Gámez, a partir de Virgilio. Dirección: José Luis Arellano García. Del 8 al 17 de abril. Teatro Circo Price. Madrid. (Con la colaboración de Teatro Circo Price y las alianzas de Música Creativa, Carampa Circo y el Conservatorio Superior de Danza María de Ávila).

‘Fortunata y Benito’, con dirección de Laila Ripoll, se representa el 9 de abril en el Teatro Salón Cervantes de Alcalá de Henares.

