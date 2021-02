Las mejores fotos de bosques en Instagram

Aficionados y profesionales unidos por una atracción común e irrefrenable: la fotografía de bosques y árboles. El espectáculo que puede encontrarse entre árboles es tan especial que sirve de inspiración a ‘instagrameros’ de todo el planeta. ‘El Asombrario’ repasa algunas de las cuentas más espectaculares en la red Instagram para la sección ‘Bosques para Siempre’.

En marzo de 2020 la pandemia obligó a bajar el telón de los musicales de la Gran Vía madrileña. Quique Comyn @quiquecomyn es el responsable de comunicación de Stage Entertainment España, la empresa más potente de teatro musical en España, responsable, entre otras, de El Rey León y Anastasia. A la espera de poder volver a abrir las puertas al público, en junio se trasladó a vivir a Vitoria, gracias al teletrabajo. “En estos ocho meses mi relación con el bosque se ha intensificado. La cercanía me permite visitarlo más pacientemente que cuando vengo los fines de semana”, nos explica.

Quique es uno de los muchos amantes de los bosques y de los árboles que han sentido la necesidad de atraparlos de alguna forma. No solo con la intención de coleccionar momentos inolvidables, sino también de compartirlos con el mundo. Nada de autorretratos ni contenidos patrocinados. Él pertenece a esa estirpe de fotógrafos que creen que el bosque, por sí solo, es uno de los personajes más influyentes de la naturaleza. “Nunca me he sentido extraño en un bosque, todo lo contrario, el propio bosque como buen anfitrión favorece que se establezca una comunicación. Son muy cambiantes, pero a la vez estáticos, complejos, irresistibles. Conmigo son muy generosos y no se me ocurren mejores modelos».

«Desde 2015 vivo entre Madrid y Vitoria-Gasteiz, así que la mayoría de mis fotos están hechas en el País Vasco, principalmente en Álava”, cuenta Comyn.

Pese a no contar con muchos seguidores, la suya es una de las cuentas de Instagram más delicadas y cuidadas, dedicada casi en exclusiva a la naturaleza y en particular a los árboles y los bosques. Suele pasear acompañado de su pareja y fotografía solamente con un móvil. No retoca las fotografías. Las prefiere, cómo no, al natural.

Raw es una comunidad en Internet formada en diciembre de 2017 por escritores, fotógrafos y creativos que comparten sus mejores obras. Sus responsables afirman que vieron la necesidad de crear una comunidad segura y solidaria donde se reconociera el trabajo excepcional y único de diversos artistas a través del planeta.

Una de las partes importantes de Raw es su cuenta de Instagram dedicada en exclusiva a los árboles. “Árboles, hojas y ramas”, dicen en su perfil, que cuenta con más de 91.000 seguidores en la red social de fotografía. Sus imágenes de bosques y árboles nos llegan impresionantes y poéticas. Seguir esta cuenta es como seguir el calendario natural que marca el aspecto de los árboles en cada estación. Pelados, nevados y bajo la niebla en invierno; contagiosamente felices y verdes en primavera y verano; desbordantes de tonalidades en otoño.

Los cuentos de los bosques en @Tales_of_the_forest

Lee Williams nació en un pueblecito del Reino Unido llamado Bournemouth hace 35 años y es el responsable de esta cuenta que ofrece lo que su nombre promete: historias desde el bosque. Dice que siempre le ha atraído el bosque y ha pasado mucho tiempo en la naturaleza. “Caminando, acampando, tomando fotos… He disfrutado tomando fotos, pero desde que me mudé a Finlandia hace dos años, realmente comencé a enfocarme en la fotografía forestal”, cuenta por mensaje directo Williams. La mayoría de sus fotografías han sido tomadas en el sur de Finlandia, aunque también en parques naturales más al norte.

Suele utilizar una cámara Sony Alpha a7 II y Photoshop para la postproducción. “Para muchas de mis fotos prefiero el menor retoque posible, pero en ocasiones me pongo creativo. En este momento tengo un proyecto, por ejemplo, llamado Trabajos abstractos, en el que utilizo los bosques para crear imágenes experimentales y abstractas”.

Desde los Pirineos, Eduardo Viñuales es un escritor y fotógrafo que ha alcanzado fama fuera de las redes sociales por su compromiso con la naturaleza y sus grandes trabajos sobre bosques y árboles como, por ejemplo, su libro 365 días en el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido. Su Instagram @eduvinuales es una preciosa mezcla de fotografías de naturaleza y viajes, con algunas de las fotos más bellas de árboles y bosques que pueblan la red social de fotografía, como una magnífica imagen del Drago de Icod de los Vinos en Tenerife o una gloriosa toma en los Pirineos a principios de otoño en el que las hojas de los árboles conforman todo un cuadro abstracto.

A Viñuales es también bueno seguirle en su cuenta de Twitter, en la que comparte fotografías, pero sobre todo noticias y artículos relacionados con la naturaleza y el medioambiente que siempre resultan interesantes.

No nos olvidamos en esta reseña de los grandes entre los grandes que no poseen cuenta de Instagram, pero sí una buena cantidad de fans en la red social, como el fotógrafo alemán Axel Hütte, considerado uno de los mejores artistas del paisajismo en general y de los árboles y bosques en particular. Cientos de instagramers comparten trabajos que le homenajean con la etiqueta #Axelhütte (con más de mil resultados). Por ejemplo, fotografías de sus fotografías colgadas en el museo Helga de Alvear, su galerista en España.

Michael Matti @michaelmatti es un joven que merece estar en este listado, no solo por su calidad fotográfica y por sus más de 200.000 seguidores en Instagram, sino también porque es un viajero incansable y fotografía bosques alrededor de todo el mundo. Matti nació en Indonesia y creció en diferentes lugares del sudeste asiático. Tras pasar su infancia en los trópicos, su familia se mudó al norte del Estado de Indiana (Estados Unidos). Asistió a la Indiana Wesleyan University, donde se graduó en Fotografía y Negocios. Más tarde se mudó a Seattle, Washington, donde instantáneamente se enamoró de las montañas, los bosques, las cascadas y playas que rodean la ciudad. Fue este amor por la naturaleza lo que lo llevó a dedicarse al campo de la fotografía en el que ahora trabaja.

Bajo el seudónimo @Neb.Raw en Instagram se esconde el fotógrafo francés Benjamin Feret. Cuenta que a los 18 años descubrió su pasión por la fotografía que de inmediato le llevó a especializarse en el paisaje y especialmente en las instantáneas de bosques. “La fotografía me ha aportado mucho y me ha permitido observar las cosas a mi alrededor de una manera diferente a través de la lente de mi cámara. Para mí, la fotografía es una nueva forma de expresarme, una forma de mostrar mi visión del mundo y lo que siento”, explica. De hecho, su Instagram tiene un toque onírico que lo hace casi irresistible.

Instagram puede ser una forma casi inagotable -y muy relajante, frente al ruido y tensión habitual de otras redes– de viajar por bosques de todo el mundo a través de las etiquetas #forest #forestlovers y #bosques.

