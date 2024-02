Las mejores fotos de naturaleza del año por aclamación popular

Los eurofans sabemos que la decisión de un jurado profesional, incluso la de un jurado demoscópico, no suele coincidir con la del público de a pie. Con la fotografía, muchas veces sucede lo mismo; por eso este año hemos querido centrarnos en el premio del público de uno de los concursos de fotografía de naturaleza más prestigiosos del mundo: el Wildlife Photographer of the Year.

El Wildlife Photographer of the Year, que ya hemos cubierto en otras ocasiones, es un certamen fundado en 1965 por la BBC Wildlife Magazine, que entonces se llamaba Animals. El Museo de Historia Natural del Reino Unido entró en escena en 1984 para crear el concurso tal y como se conoce hoy en día. En la actualidad, esta institución de Londres, uno de los museos más visitados del mundo, gestiona y es propietaria del certamen anual y de la exposición itinerante.

Este año, 25 imágenes optaban al premio del público y la competición recibió un número récord de votaciones: más de 75.000 aficionados a la fotografía de naturaleza y vida salvaje de todo el mundo votaron para elegir a la fotógrafa amateur británica Nima Sarikhani como ganadora.

Su fotografía se titula Ice Bed (Cama de hielo) y es, a primera vista, una ensoñadora imagen de un joven oso polar durmiendo a la deriva en lo que podría parecer una cama tallada en iceberg. Es una imagen encantadora, pero al mismo tiempo esconde una llamada de auxilio de un planeta amenazado por el cambio climático y el negacionismo ultraliberal. Por muy evocadora que nos parezca, los osos polares no deben dormir sobre pequeños trozos de hielo, sino hibernar en cuevas que no corran el peligro de derretirse.

Así lo cree también Douglas Gurr, director del Museo de Historia Natural: «La impresionante y conmovedora imagen de Nima nos permite ver la belleza y la fragilidad de nuestro planeta. Su imagen, que invita a la reflexión, es un duro recordatorio del vínculo integral entre un animal y su hábitat, y sirve de representación visual de los efectos perjudiciales del calentamiento climático y la pérdida de hábitats».

Nima se embarcó en un buque expedición que zarpó para realizar una misión en el archipiélago noruego de Svalbard. Después de tres días buscando osos polares entre una espesa niebla, el buque se dirigió hacia donde aún quedaba algo de hielo marino y allí se encontraron con dos osos. Justo antes de medianoche, el más joven trepó a un pequeño iceberg y usando sus zarpas lo arañó para preparar una confortable y helada cama. La joven fotógrafa captó el momento en que el oso se quedó dormido.

Nima dice: «Me siento muy honrada de haber ganado este año el premio People’s Choice de WPY, el más prestigioso concurso de fotografía de naturaleza. Esta imagen ha despertado emociones en muchos de los que la han visto. Aunque el cambio climático es el mayor reto al que nos enfrentamos, espero que esta fotografía también inspire esperanza».

Entre los cuatro finalistas con mención especial, que también cautivaron a los amantes de la naturaleza de todo el mundo, se encuentran The Happy Turtle (La tortuga feliz), del fotógrafo Tzahi Finkelstein, una impresionante interacción entre una tortuga de estanque balcánica y una libélula. Tzahi estaba colocado en su escondite fotografiando aves costeras cuando vio una tortuga en el agua poco profunda. Al principio no le interesó y siguió observando las aves. No fue hasta que una libélula pasó volando delante de su objetivo en dirección a la tortuga cuando cambió su enfoque. La libélula se posó inesperadamente en el hocico de la tortuga, pero, en lugar de atrapar el insecto, la tortuga pareció experimentar placer por la interacción mientras compartían el momento en medio de las turbias aguas del pantano en el valle de Jezreel, en Israel.

Starling Murmuration (Murmullo de estorninos), de Daniel Dencescu, retrata el momento en que una bandada de estorninos adopta la forma de un pájaro. Cada día, al volver de buscar comida, los estorninos se reúnen en gran número y realizan espectáculos aéreos fascinantes. Daniel pasó horas siguiendo a los estorninos por la ciudad y los suburbios de Roma. Finalmente, un día despejado de invierno la bandada se arremolinó en forma de pájaro gigante.

Dos leonas cuidan de uno de los cinco cachorros de la manada en Masái Mara, en Kenia, en Shared Parenting, (Maternidad compartida), fotografía de Mark Boyd. Es cómica la expresión de paciencia y desesperación del cachorro de león, mientras dos leonas se empeñan en acicalarlo temprano por la mañana a base de insistentes lametones.

Dos medusas luna iluminadas por la aurora boreal en un fiordo de Noruega le valió a Audun Rikardsen la última de las menciones como finalista en este premio del público del WPY.

