Las tiendas más ‘Eco electrónicas’ de España

En un mundo que camina desbocado hacia la tecnología, tan dependiente de los minerales que tenemos bajo la tierra y en las profundidades del océano, reutilizar y reciclar son palabras mágicas para paliar impactos. Y de eso saben mucho en la cadena Cash Converters, cinco de cuyas tiendas han conseguido este año el distintivo de Oro y Plata –galardones del programa #GreenShop de la Fundación Ecolec– con un negocio que consiste en revender objetos de segunda mano, dándoles otra vida. Además, todo lo que no es posible reutilizar lo derivan a gestores especializados en recuperación de materiales, que aún hoy es la tarea más compleja.

Estos galardones de la Fundación Ecolec –responsable del reciclaje de aparatos de este tipo– reconoce así el mérito de unas tiendas que han participado en la recuperación, en un año, de más de 3,6 toneladas de residuos de electrodomésticos eléctricos y electrónicos (RAEE) destinados al reciclaje, casi todos objetos pequeños, como batidoras, tostadoras, microondas o planchas que queríamos sacar de los hogares porque eran un estorbo o no funcionaban.

¿Y cómo lo hace Cash Converters? Pues gracias a la colaboración ciudadana. Cuando se tiene un aparato en casa que ya no se quiere o no se necesita –admiten todo tipo de objetos, como instrumentos musicales, herramientas, bicicletas, oro, etcétera–, esta cadena ofrece comprarlo, tras ser tasado por sus especialistas. Una vez comprobado que funciona y su estado es aceptable, lo ponen en exposición a la venta, como artículo de segunda mano, con lo que es la circularidad perfecta. Los que no tienen futuro también los recogen y acaban en un gestor de la Fundación Ecolec, que recupera algunos de los materiales utilizados en su fabricación.

En total, en solo cinco comercios de la cadena se recuperaron 1.739 kilos de hierro y 253 de aluminio en 2022. Fueron tiendas de Alcobendas (Comunidad de Madrid), la Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía. En dos se llevaron los Oro y en otras la Plata, repitiendo el éxito del año pasado, cuando fueron galardonados una docena de locales la empresa. Cash Converters ha formado parte de los 75 establecimientos #GreenShop que Ecolec ha reconocido en toda España, dentro de un programa que se puso en marcha en 2017 y que actualmente cuenta con más de 1.000 establecimientos adheridos al objetivo de llevar a cabo una gestión ambiental responsable de los residuos que se derivan de su actividad comercial. Ser #GreenShop Oro o Plata es un reconocimiento añadido.

El director general de Ecolec, Luis Moreno, considera que “es una suerte contar con tiendas tan comprometidas con el medio ambiente y la economía circular como Cash Converters” y que “su trabajo, dedicación y cooperación con la ciudadanía es una muestra más de la responsabilidad de todos por el reciclaje”.

Por su parte para Miguel Giribet, máximo responsable de la cadena en España, estos premios, según asegura, les hacen sentirse “muy orgullosos” y refuerza su compromiso con el planeta, que va más allá de la compra y venta de artículos de segunda mano. “Queremos fomentar un cambio de mentalidad apostando por la economía circular y normalizar ciertos comportamientos en torno al consumo. Todos los actores en este escenario tenemos la responsabilidad de desalentar el consumo desenfrenado, de frenar el afán por estrenar y, cómo no, de fomentar el reciclaje de residuos electrónicos, uno de los flujos de desechos de más rápido crecimiento en la Unión Europea”, señala.

Y es que, mientras seguimos inmersos en el sistema regido por la obsolescencia programada, ese invento de la década de 1930 que se hizo popular tras la Segunda Guerra Mundial, la única salida es en muchos casos reciclar, porque no hay obligación, hasta ahora, de que los fabricantes pongan en el mercado piezas de repuesto durante un tiempo suficiente. Esto es algo que se quiere cambiar a nivel europeo y que, como anunció el aún ministro de Consumo Alberto Garzón, es una de las prioridades del semestre de presidencia española de la UE. De hecho, el Parlamento Europeo ya aprobó el año pasado exigir normativas en torno al derecho a reparar siempre que se pueda y el coste no sea superior a un aparato nuevo. También la Comisión Europea ha movido ficha en este mismo sentido.

Pero aún con ese futuro cambio, será necesario reciclar, y cada vez más, materiales que, a fin de cuentas, salen del mismo sitio: un solo planeta con recursos limitados. Muchos consumidores acuden a los puntos limpios de sus municipios para depositar los aparatos o baterías, pero con el programa #GreenShop, Ecolec trata de facilitar la gestión ambiental de los residuos que llegan a tiendas de 16 comunidades autónomas, dado que allí también recogen los viejos electrodomésticos, en otra vía para evitar que acaben en un vertedero.

Como novedad, en esta última edición del programa, Ecolec ha creado la figura del Embajador, que en esta ocasión ha sido para el influencer gastronómico Rafuel, que cuenta con más de 754.000 seguidores en la red social Instagram y que será la cara visible en la campaña de difusión y comunicación.

Ecolec tiene casi 20 años de existencia. La crearon la Asociación Nacional de Fabricantes e Importadores de Electrodomésticos de Línea Blanca (ANFEL) y la Asociación Española de Fabricantes de Pequeño Electrodoméstico (FAPE) en 2004, un año antes de la promulgación del Real Decreto 208/2005 sobre aparatos eléctricos y electrónicos, y se ha convertido en el primer sistema colectivo de responsabilidad ampliada del productor. Durante tres años consecutivos ha recogido más de 100 millones de kilos de este tipo de residuos.

